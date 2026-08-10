Công ty Lê Quốc Vinh trúng 2 gói thầu xây lắp chiếu sáng tại xã Ninh Điền [Kỳ 1]

Tại xã Ninh Điền, Công ty Lê Quốc Vinh trúng 2 gói chỉ định thầu xây lắp hơn 3,49 tỷ đồng của Phòng Kinh tế, với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách 1%.

Dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, Công ty TNHH MTV Lê Quốc Vinh (mã số thuế: 3901104183), có trụ sở tại phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh, được thành lập năm 2012, do ông Lê Hoài Phương là đại diện pháp luật.

Theo thống kê lịch sử đấu thầu tính đến đầu tháng 8/2026, doanh nghiệp đã tham gia khoảng 133 gói thầu, trong đó trúng 107 gói, với tổng giá trị trúng thầu đạt 121.089.423.037 đồng. Hoạt động đấu thầu của doanh nghiệp chủ yếu tập trung tại tỉnh Tây Ninh.

Mới đây, Công ty TNHH MTV Lê Quốc Vinh tiếp tục được lựa chọn thực hiện 2 gói thầu thi công xây dựng thuộc các dự án bổ sung hệ thống chiếu sáng công cộng do Phòng Kinh tế xã Ninh Điền, tỉnh Tây Ninh làm chủ đầu tư.

Hai gói thầu xây lắp đều áp dụng chỉ định thầu rút gọn

Theo tài liệu thu thập của Báo Tri thức và Cuộc sống, tại dự án Lắp bổ sung đèn chiếu sáng công cộng trên tuyến từ cầu Bến Sỏi đến hải quan Phước Tân xã Ninh Điền, ngày 16/07/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã Ninh Điền Nguyễn Minh Lý ký Quyết định số 211/QĐ-PKT phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Theo quyết định này, Gói thầu số 02: Thi công xây dựng có giá dự toán được duyệt 1.535.066.555 đồng, lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Đến ngày 23/07/2026, Phòng Kinh tế xã Ninh Điền ban hành Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu số 216a/QĐ-PKT, do Trưởng phòng Nguyễn Minh Lý ký. Theo đó, Công ty TNHH MTV Lê Quốc Vinh được chỉ định trúng thầu với giá 1.519.715.000 đồng.

So với giá gói thầu được duyệt, giá trúng thầu thấp hơn 15.351.555 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 1%.

Một gói thầu khác cũng do Phòng Kinh tế xã Ninh Điền làm chủ đầu tư là Gói thầu số 02: Thi công xây dựng, thuộc dự án Lắp bổ sung đèn chiếu sáng công cộng trên tuyến đường ĐT 796 xã Ninh Điền (đoạn từ cây xăng số 75 đến cầu Bàu Quan).

Tại Quyết định số 210/QĐ-PKT ngày 16/07/2026 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Trưởng phòng Nguyễn Minh Lý phê duyệt giá dự toán gói thầu là 1.995.468.085 đồng và hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu rút gọn.

Ngày 23/07/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã Ninh Điền Nguyễn Minh Lý ký Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu số 214a/QĐ-PKT, lựa chọn Công ty TNHH MTV Lê Quốc Vinh thực hiện gói thầu với giá 1.975.513.000 đồng.

Mức chênh lệch giữa giá dự toán và giá trúng thầu là 19.955.085 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 1%.

Như vậy, hai gói thầu thi công xây dựng hệ thống chiếu sáng công cộng nêu trên có tổng giá trị trúng thầu 3.495.228.000 đồng, đều được Phòng Kinh tế xã Ninh Điền lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn và cùng ghi nhận mức tiết kiệm 1% so với giá dự toán.

Việc tỷ lệ tiết kiệm của hai gói thầu cùng ở mức 1% là một thông tin đáng chú ý trong dữ liệu kết quả lựa chọn nhà thầu. Tuy nhiên, để đánh giá đầy đủ hiệu quả của quá trình thương thảo, cần xem xét tổng thể hồ sơ lựa chọn nhà thầu, giá dự toán, cơ sở xác định giá gói thầu, nội dung thương thảo cũng như các điều kiện cụ thể của từng công trình.

Nguồn: MSC

Quy định về hạn mức chỉ định thầu

Trao đổi dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết, căn cứ Khoản 4 Điều 78 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, ban hành ngày 04/08/2025 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, hạn mức áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu xây lắp thuộc dự án đầu tư công được quy định không quá 02 tỷ đồng.

Theo phân tích này, hai gói thầu tại xã Ninh Điền có giá dự toán lần lượt 1.535.066.555 đồng và 1.995.468.085 đồng, đều nằm dưới mức 2 tỷ đồng.

Do đó, việc áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn đối với hai gói thầu trên cần được xem xét trong khuôn khổ hạn mức quy định tại Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và các điều kiện áp dụng tương ứng.

Ở góc độ hiệu quả sử dụng vốn, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng, bên cạnh việc tuân thủ hạn mức và trình tự lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư cần quan tâm đến việc tối ưu hóa chi phí trong quá trình thực hiện dự án.

Theo chuyên gia, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm trong công tác đấu thầu đặt yêu cầu về tiết kiệm, chống lãng phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

Bên cạnh đó, theo hướng dẫn tại điểm b khoản 1 Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/05/2026 của Bộ Tài chính, đối với các trường hợp chỉ định thầu khác quy định tại Điều 78 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, chủ đầu tư có trách nhiệm chủ động thương thảo mức tiết kiệm phù hợp với từng loại gói thầu, điều kiện thị trường và địa bàn nhằm tối ưu hóa chi phí ngân sách.

Với hai gói thầu tại xã Ninh Điền, dữ liệu công khai cho thấy giá trúng thầu đều thấp hơn giá dự toán được duyệt và cùng đạt tỷ lệ tiết kiệm 1%. Đây là cơ sở để ghi nhận kết quả về mặt giá trị tiết kiệm; còn việc đánh giá tính phù hợp của mức tiết kiệm cần đặt trong tương quan với đặc điểm, quy mô, điều kiện thị trường và nội dung thương thảo cụ thể của từng gói thầu.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] Chỉ định thầu tại xã Ninh Điền: Góc nhìn hiệu quả và trách nhiệm giải trình