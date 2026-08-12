Chân tê bì, nóng buốt nhiều năm, coi chừng suy giãn tĩnh mạch

Nhiều năm chịu đựng chân tê bì, nóng buốt, nặng trĩu, người phụ nữ 67 tuổi được điều trị suy giãn tĩnh mạch bằng sóng cao tần RFA.

Nhức buốt, tê nóng, van tĩnh mạch suy gây dòng máu trào ngược

Nữ người bệnh 67 tuổi, quê Hà Nam cũ, nhiều năm làm nông nghiệp, thường xuyên phải đứng lâu, lội ruộng và mang vác nặng. Theo thời gian, chân phải của bệnh nhân xuất hiện tình trạng tê bì, nhức mỏi, căng tức, nóng buốt, đặc biệt tăng vào cuối ngày hoặc sau khi lao động.

Ban đầu, bà cho rằng đây là biểu hiện của tuổi tác và công việc nặng nhọc nên cố chịu đựng. Dù từng nghĩ đến việc đi khám, do đường sá xa xôi và sức khỏe hạn chế, bà nhiều lần trì hoãn.

Gần đây, các triệu chứng tăng dần. Chân phải của bệnh nhân không chỉ nhức buốt, tê nóng mà còn xuất hiện nhiều búi tĩnh mạch nổi rõ, ngoằn ngoèo dưới da vùng bắp và cẳng chân. Tình trạng này ảnh hưởng đến việc đi lại, làm việc nhà và sinh hoạt hằng ngày, bà đến khám tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình.

Qua thăm khám và siêu âm Doppler mạch máu chi dưới, các bác sĩ ghi nhận hệ thống tĩnh mạch nông chân phải giãn ngoằn ngoèo, nổi rõ dưới da. Dòng máu trào ngược qua van tĩnh mạch hiển kéo dài, phù hợp với tình trạng suy van tĩnh mạch chi dưới giai đoạn C3-C4.

Điều trị suy giãn tĩnh mạch chân cho bệnh nhân bằng sóng cao tần - Ảnh BVCC

TS.BS Nguyễn Ngọc Tráng, Phó Viện trưởng Viện Điện quang chẩn đoán và can thiệp, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết suy giãn tĩnh mạch chi dưới xảy ra khi hệ thống van trong lòng tĩnh mạch suy yếu hoặc không còn đóng kín. Máu thay vì trở về tim bị ứ đọng và trào ngược xuống chân, làm tăng áp lực trong lòng mạch.

Bệnh thường gặp ở những người phải đứng hoặc ngồi lâu, phụ nữ lớn tuổi, người thừa cân, ít vận động, mang thai nhiều lần hoặc thường xuyên lao động nặng.

Nếu không được điều trị phù hợp, bệnh có thể tiến triển từ nặng chân, phù, đau nhức đến thay đổi màu da, viêm da, loét chân, viêm tắc tĩnh mạch. Một số trường hợp có thể xuất hiện huyết khối tĩnh mạch và biến chứng tắc mạch phổi.

Đóng tĩnh mạch suy bằng năng lượng sóng cao tần

Với trường hợp này, các bác sĩ chỉ định đốt tĩnh mạch nội mạch bằng năng lượng sóng cao tần (RFA), nhằm xử lý đoạn tĩnh mạch bị suy và dòng trào ngược.

ThS.BS Trương Hồng Đức, bác sĩ trực tiếp thực hiện kỹ thuật, cho biết khác với phẫu thuật truyền thống phải rạch da và lấy bỏ tĩnh mạch, RFA sử dụng đường vào nhỏ, gây tê tại chỗ. Dưới hướng dẫn của siêu âm, bác sĩ đưa một dây đốt vào lòng tĩnh mạch bị suy, sau đó sử dụng năng lượng sóng cao tần làm thành mạch co lại, xơ hóa và đóng kín.

“Kỹ thuật ít xâm lấn, đường vào rất nhỏ, hầu như không gây mất máu. Người bệnh không phải gây mê toàn thân, ít đau, có thể vận động sớm và rút ngắn đáng kể thời gian hồi phục”, ThS.BS Trương Hồng Đức cho biết.

Toàn bộ quá trình được kiểm soát dưới hướng dẫn hình ảnh nhằm bảo đảm dây đốt nằm đúng vị trí và hạn chế ảnh hưởng đến các cấu trúc xung quanh.

Sau can thiệp, người bệnh tỉnh táo, được theo dõi và hướng dẫn mang tất áp lực. Bà có thể đứng dậy, đi lại nhẹ nhàng. Các triệu chứng căng tức, tê buốt được ghi nhận cải thiện rõ rệt.

Bệnh nhân tỉnh táo, bớt đau chân sau điều trị - Ảnh BVCC

“Tôi không nghĩ làm xong lại có thể đứng dậy sớm như vậy. Chân nhẹ hơn, cảm giác căng tức và tê buốt giảm rõ”, người bệnh chia sẻ.

Theo các bác sĩ, sau khi đoạn tĩnh mạch suy được đóng kín, dòng máu sẽ được chuyển hướng qua những tĩnh mạch còn khỏe. Các búi giãn có thể xẹp dần, trong khi cảm giác đau, tức nặng và phù chân từng bước cải thiện. Người bệnh vẫn cần tái khám đúng hẹn, vận động phù hợp và tuân thủ hướng dẫn mang tất áp lực.

Không nên chờ đến khi chân phù, đổi màu hoặc loét

ThS.BS Trương Hồng Đức khuyến cáo, người dân cần lưu ý khi xuất hiện tình trạng nặng chân, nhức mỏi, tê bì, phù mắt cá chân vào cuối ngày hoặc các tĩnh mạch nổi ngoằn ngoèo dưới da.

Người thường xuyên đứng hoặc ngồi lâu nên thay đổi tư thế, vận động cổ chân và đi bộ phù hợp. Đồng thời, cần kiểm soát cân nặng, hạn chế mang vác quá sức; khi nghỉ ngơi có thể kê cao chân để hỗ trợ máu tĩnh mạch trở về tim.

“Điều trị sớm không chỉ giúp cải thiện chất lượng cuộc sống mà còn ngăn bệnh tiến triển thành phù kéo dài, biến đổi da, viêm tắc hoặc loét chân”, ThS.BS Trương Hồng Đức nhấn mạnh.

Theo bác sĩ, khi có các dấu hiệu nghi ngờ suy giãn tĩnh mạch, người bệnh nên được thăm khám và siêu âm Doppler để xác định vị trí, mức độ suy van trước khi lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp.

Việc phát hiện và điều trị sớm có thể giúp hạn chế tiến triển của bệnh và các biến chứng liên quan.

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