Điểm chuẩn đại học năm nay, phân hóa rõ rệt giữa các ngành

Năm nay, điểm chuẩn các ngành công nghệ, Y, Dược tăng mạnh, trong khi các lĩnh vực xã hội và truyền thông truyền thống có xu hướng giảm.

Mùa tuyển sinh đại học 2026 ghi nhận sự phân hóa rõ rệt về điểm chuẩn giữa các nhóm ngành. Trong khi sóng công nghệ và các chương trình đào tạo liên ngành tiếp tục đẩy điểm trúng tuyển chạm mốc kỷ lục, một số lĩnh vực xã hội lại chứng kiến sự hạ nhiệt bất ngờ. Bên cạnh đó, bức tranh chung còn được định hình bởi sự đi lên đồng loạt của khối ngành Y, Dược cùng sự phân hóa theo tầng thứ hạng của các trường đại học.

Nhóm ngành STEM và Công nghệ cao tiếp tục lập đỉnh

Thuộc diện có điểm chuẩn cao nhất các năm trước, nhóm ngành STEM (khoa học, kỹ thuật, công nghệ, toán học) năm nay tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu ở hàng loạt trường đại học lớn. Cú hích từ chính sách học bổng của Chính phủ cùng nhu cầu cấp thiết từ thị trường lao động đã tạo hiệu ứng đẩy mặt bằng điểm trúng tuyển tăng vọt, đặc biệt là các ngành gắn liền với dữ liệu, vi mạch và trí tuệ nhân tạo.

Ảnh minh họa/Nguồn xaydungchinhsach.chinhphu.vn

Tại khu vực phía Nam, ngành Trí tuệ nhân tạo của Trường Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TP HCM) chạm đỉnh tuyệt đối với 100/100 điểm tổng hợp, tương đương 30/30 điểm quy đổi và tăng 0,4 điểm so với năm ngoái. Ở Trường Đại học Khoa học Tự nhiên cùng hệ thống, chương trình tiên tiến Khoa học máy tính dẫn đầu với 29,32 điểm, theo sát là Trí tuệ nhân tạo với 28,68 điểm và Thiết kế vi mạch với 27,93 điểm. Trong khi đó, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP HCM) ghi nhận Kỹ thuật bán dẫn vươn lên vị trí số một với 85,8/100 điểm, kéo theo loạt ngành như Khoa học máy tính, Cơ điện tử, Điện - điện tử tăng điểm so với năm ngoái và đều vượt ngưỡng 80 điểm.

Ở khu vực phía Bắc, Đại học Bách khoa Hà Nội ghi nhận nhiều ngành tiệm cận mốc tuyệt đối. Ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (chương trình tiên tiến) lấy 29,54 điểm, nhỉnh hơn mức 29,39 của năm trước. Các chương trình Khoa học máy tính, An toàn không gian số hay Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hóa cũng thiết lập mức sàn từ 28,47 đến trên 29 điểm. Cùng xu hướng này, nhóm Khoa học cơ bản tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) như Toán học, Hóa học, Sinh học cũng khởi sắc đồng loạt.

Khối Kinh tế giữ vững sức hút nhờ xu hướng liên ngành

Mặt bằng điểm chuẩn ở khối Kinh tế phản ánh sức hút khổng lồ của các ngành mũi nhọn, đặc biệt là các chương trình đào tạo tích hợp giữa kinh doanh với công nghệ, dữ liệu và thương mại số tại các trường top đầu.

Trường Đại học Ngoại thương tiếp tục ghi nhận mức điểm đầu vào kỷ lục khi ngành Kinh tế đối ngoại (chương trình tiên tiến) đạt 29,7/30 điểm, tăng 1,2 điểm so với mùa tuyển sinh trước. Ngành Kinh doanh quốc tế và Phân tích dữ liệu kinh doanh bám sát với 29,5 điểm, trong khi chuỗi ngành Logistics, Tài chính - Ngân hàng đều không dưới 28 điểm. Tại Đại học Kinh tế Quốc dân, Kiểm toán và Thương mại điện tử là hai ngành dẫn đầu với điểm chuẩn lần lượt là 28,84 và 28,62. Tương tự, Trường Đại học Kinh tế TP HCM ghi nhận ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng đạt 97/100 điểm - mức cao nhất trường trong năm đầu xét tuyển tổng hợp, bên cạnh sự lên ngôi của Công nghệ Marketing, Phân tích dữ liệu và Truyền thông số.

Tuy nhiên, ở nhóm trường tầm trung, điểm chuẩn ngành Kinh tế lại ghi nhận xu hướng hạ nhiệt nhẹ. Điểm chuẩn ngành Logistics tại Trường Đại học Thương mại dù cao nhất trường với 26,5 điểm nhưng đã giảm 1,3 điểm so với năm ngoái, kéo theo mức giảm phổ biến từ 1 đến 2 điểm ở hầu hết các ngành còn lại. Xu hướng giảm từ 0,5 đến 2,5 điểm cũng xuất hiện tại Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Trường Đại học Công thương TP HCM, dù lượng thí sinh đăng ký vẫn rất đông đảo.

Khối ngành Y, Dược đồng loạt tăng nhiệt

Sự gia tăng mặt bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay đã phản ánh đúng dự báo khi điểm chuẩn khối ngành Y, Dược tăng đồng đều ở hầu hết các cơ sở đào tạo.

Tại Trường Đại học Y Dược TP HCM, ngành Y khoa dẫn đầu với 27,95 điểm, tăng 0,61 điểm so với năm ngoái, trong khi các ngành như Y tế công cộng, Điều dưỡng hay Hộ sinh ghi nhận mức tăng đột biến trên 2 điểm. Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch có ngành Răng Hàm Mặt và Y khoa đạt điểm chuẩn cao nhất là 25,8 điểm, đi kèm tiêu chí phụ điểm Toán. Tại Hà Nội, ngành Điều dưỡng của Trường Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) bứt phá từ 19 điểm lên 22,76 điểm, còn Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam cũng ghi nhận mức tăng từ 0,25 đến hơn 1 điểm ở các ngành đào tạo.

Sự đổi ngôi giữa Báo chí truyền thống và Truyền thông đa phương tiện

Mùa tuyển sinh năm nay chứng kiến sự trái ngược rõ rệt trong nhóm ngành Báo chí - Truyền thông. Trong khi các ngành Báo chí truyền thống giảm điểm sâu thì những ngành thiên về Truyền thông ứng dụng vẫn giữ vững sức hút ở mức rất cao.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) ghi nhận điểm chuẩn ngành Báo chí giảm mạnh xuống còn 22 điểm ở tất cả các tổ hợp, mức giảm tới 6,2 điểm nếu so với tổ hợp C00 của năm trước. Mức giảm từ 3 đến 6 điểm cũng diễn ra tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền ở các chuyên ngành như Ảnh báo chí hay Báo mạng điện tử.

Trái ngược với đà sụt giảm đó, ngành Truyền thông đa phương tiện và Quan hệ công chúng tiếp tục duy trì vị thế nhóm đầu. Tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, hai ngành này cùng dẫn đầu với 27,23/30 điểm. Ngành Truyền thông đa phương tiện cũng xuất sắc vươn lên vị trí cao nhất về điểm chuẩn tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ở cả hai miền, lần lượt đạt 25,5 điểm tại Hà Nội và 88,8/100 điểm tại TP HCM.

Sư phạm thống trị nhóm ngành Xã hội - Cơ bản

Bên cạnh đà tăng của khối Công nghệ và Y Dược, nhóm ngành đào tạo giáo viên tiếp tục duy trì đà bứt phá từ các mùa tuyển sinh trước nhờ chính sách hỗ trợ học phí và sinh hoạt phí của Nhà nước.

Ngành Sư phạm Toán học liên tục giữ vị trí quán quân về điểm chuẩn tại nhiều cơ sở đào tạo lớn trên cả nước như Đại học Cần Thơ với 28,12 điểm, Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) với 27,55 điểm hay Đại học Đà Lạt với 24,8 điểm.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 có điểm trúng tuyển Đại học chính quy đợt 1 năm 2026 theo phương thức xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với ngành Sư phạm Toán học có điểm cao nhất 27,51 điểm.

Bên cạnh Sư phạm Toán, các ngành Sư phạm Ngữ văn, Lịch sử, Vật lý và Tiếng Anh cũng ghi nhận mức điểm trúng tuyển rất cao, áp đảo mặt bằng chung của các ngành xã hội khác tại nhiều trường đại học đa ngành.