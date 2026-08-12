UBND phường Chánh Hiệp chỉ định thầu dự án cải tạo trụ sở hơn 1,2 tỷ

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng phường Chánh Hiệp (TP HCM) đã hoàn tất công tác lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thi công xây dựng dự án Cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND phường Chánh Hiệp theo hình thức chỉ định thầu rút gọn. Quá trình thực hiện ghi nhận sự tuân thủ chặt chẽ các căn cứ pháp lý hiện hành, đồng thời đóng góp hiệu quả tiết giảm ngân sách nhà nước.

Quy trình phê duyệt dự án và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Dự án "Cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND phường Chánh Hiệp" được phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng theo Quyết định số 1110/QĐ-UBND ngày 13/05/2026 của Chủ tịch UBND phường Chánh Hiệp với tổng mức đầu tư là 1.497.347.338 đồng (Một tỷ, bốn trăm chín mươi bảy triệu, ba trăm bốn mươi bảy nghìn, ba trăm ba mươi tám đồng). Trong đó, chi phí xây dựng chiếm 1.295.777.043 đồng, chi phí tư vấn xây dựng là 132.358.441 đồng, chi phí quản lý dự án là 44.652.477 đồng và chi phí khác là 24.559.377 đồng. Dự án thuộc nhóm C, công trình dân dụng cấp III, nguồn vốn thực hiện từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh cho ngân sách phường.

Tiếp đó, ngày 16/07/2026, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng phường Chánh Hiệp đã ban hành Quyết định số 11/QĐ-BQLDA phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) cho dự án. Theo KHLCNT, gói thầu "Thi công xây dựng công trình" (mã định danh/tham chiếu trên hệ thống: IB2600401793-00) có giá gói thầu là 1.295.777.043 đồng. Hình thức lựa chọn nhà thầu được duyệt là Chỉ định thầu rút gọn. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu là 05 ngày trong Quý III/2026. Loại hợp đồng là Trọn gói với thời gian thực hiện 90 ngày.

Kết quả lựa chọn nhà thầu và hiệu quả tiết giảm chi phí

Sau khi tiếp nhận đơn xin nhận thầu (Tờ trình số 05/2026/CV-LX ngày 17/07/2026) từ Công ty TNHH Tư vấn Kỹ thuật Xây dựng Đại Hưng và hoàn tất Biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng ngày 22/07/2026, ngày 24/07/2026, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng phường Chánh Hiệp đã ban hành Quyết định số 26/QĐ-BQLDA về việc chỉ định thầu.

Theo quyết định phê duyệt: Gói thầu được chỉ định cho Công ty TNHH Tư vấn Kỹ thuật Xây dựng Đại Hưng.

Giá gói thầu ban đầu (bao gồm thuế VAT 8%): 1.295.777.043 đồng.

Giá trị tiết giảm (5% giá trị trước thuế): 59.989.678 đồng.

Giá trị hợp đồng sau tiết giảm: 1.235.787.365 đồng (được làm tròn thành 1.235.787.000 đồng).

Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.

Gói thầu không ghi nhận đơn kiến nghị hay khiếu nại nào từ phía các nhà thầu, quá trình thương thảo và phê duyệt diễn ra đúng lộ trình được ban hành trong KHLCNT.

Nguồn MSC

Đánh giá năng lực nhà thầu và góc nhìn chuyên gia

Dưới góc nhìn pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định:

"Việc áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn đối với gói thầu thi công xây dựng có giá trị 1.295.777.043 đồng tại dự án cải tạo trụ sở UBND phường Chánh Hiệp hoàn toàn phù hợp với hạn mức chỉ định thầu quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) cũng như Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. Việc chủ đầu tư đàm phán mức tiết giảm 5% giá trị trước thuế (tương đương khoảng 59,9 triệu đồng) ngay trong quá trình thương thảo hợp đồng là điểm đáng ghi nhận, tuân thủ tinh thần tiết kiệm, tối ưu hóa ngân sách theo Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu quả, chống lãng phí trong hoạt động đầu tư công."

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ chia sẻ thêm:

"Đối với các gói thầu quy mô nhỏ thuộc cấp phường xã, quy trình lựa chọn nhà thầu đòi hỏi sự linh hoạt nhưng phải đảm bảo tính pháp lý minh bạch. Công ty TNHH Tư vấn Kỹ thuật Xây dựng Đại Hưng là đơn vị hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực tư vấn và thi công xây dựng công trình. Mặc dù gói thầu được thực hiện theo quy trình rút gọn, các khâu từ phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, lập KHLCNT đến thương thảo và ký quyết định chỉ định thầu đều tuân thủ các mốc thời gian quy định tại Thông tư 79/2025/TT-BTC. Hợp đồng trọn gói với thời hạn 90 ngày sẽ tạo cơ sở để chủ đầu tư dễ dàng kiểm soát tiến độ và chất lượng công trình."

Việc triển khai cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND phường Chánh Hiệp trong giai đoạn 2026 - 2028 hứa hẹn sẽ hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và đáp ứng yêu cầu làm việc chuyên nghiệp của bộ máy hành chính cơ sở tại địa phương.