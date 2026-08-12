Dự án sửa trụ sở Chánh Hiệp: Mua sắm công và bài toán tiết giảm trong đấu thầu

UBND phường Chánh Hiệp (TP HCM) đã ban hành Quyết định số 1111/QĐ-UBND phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án "Cải tạo, sửa chữa trụ sở Đảng ủy phường Chánh Hiệp". Dự án có tổng mức đầu tư 1.999.826.532 đồng từ nguồn vốn bổ sung có mục tiêu của ngân sách Thành phố cho ngân sách phường. Mục tiêu nhằm cải tạo toàn diện các khối nhà làm việc, hội trường, khối đoàn thể, nhà vệ sinh và sân đường nội bộ.

Về kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng phường Chánh Hiệp ban hành Quyết định số 10/QĐ-BQLDA phê duyệt kế hoạch cho 3 gói thầu:

Gói thầu thi công xây dựng: Giá gói thầu 1.740.653.523 đồng, áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn, thời gian thực hiện 90 ngày.

Gói thầu tư vấn giám sát thi công: Giá gói thầu 57.180.468 đồng, chỉ định thầu rút gọn, thời gian thực hiện 90 ngày.

Gói thầu kiểm toán quyết toán: Giá gói thầu 20.724.604 đồng, chỉ định thầu rút gọn, thời gian thực hiện 30 ngày.

Căn cứ tờ trình xin nhận thầu số 05/TTR-TTT của Công ty TNHH Tuấn Tài Tiến và biên bản thương thảo hợp đồng, Ban Quản lý dự án đã ban hành Quyết định số 29/QĐ-BQLDA chỉ định đơn vị này thi công gói thầu xây lắp. Đáng chú ý, qua thương thảo, gói thầu đã thực hiện tiết giảm 5% giá trị trước thuế (tương đương 80.585.811 đồng). Giá trị hợp đồng chính thức sau tiết giảm được chốt ở mức 1.660.067.000 đồng với hình thức hợp đồng trọn gói trong 90 ngày.

Nguồn MSC

Phân tích góc nhìn pháp lý và chuyên gia đấu thầu

Đánh giá dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Đối với công trình cải tạo, sửa chữa có giá trị gói thầu xây lắp dưới 05 tỷ đồng thuộc dự án đầu tư công, việc chủ đầu tư áp dụng hình thức chỉ định thầu quy định tại điểm m khoản 1 Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) là phù hợp định hướng pháp luật hiện hành. Việc áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo Nghị định số 214/2025/NĐ-CP giúp giản lược thủ tục hành chính, đáp ứng tính cấp thiết cải tạo hạ tầng làm việc của cơ quan nhà nước. Bên cạnh đó, việc tuân thủ các quy định siết chặt kỷ cương quản lý ngân sách tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ được thể hiện rõ qua việc chủ đầu tư chủ động đàm phán tiết giảm 5% giá trị hợp đồng trước khi ký kết".

Dưới góc độ chuyên môn đấu thầu, chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ cho rằng: "Chỉ định thầu giúp rút ngắn thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu xuống còn 15 ngày theo kế hoạch, giải quyết bài toán tiến độ giải ngân vốn đầu tư công quý III/2026. Tuy nhiên, do không qua phương thức đấu thầu rộng rãi cạnh tranh, năng lực của nhà thầu được chỉ định là Công ty TNHH Tuấn Tài Tiến đòi hỏi Ban Quản lý dự án phải quản lý chặt chẽ trong khâu nghiệm thu. Khi áp dụng hợp đồng trọn gói 1.660.067.000 đồng, đơn vị thi công phải cam kết đáp ứng toàn bộ các giải pháp kỹ thuật khắt khe đã phê duyệt như xử lý chống thấm sê nô, thi công gạch lát Terazo 400 X 400, khung nhôm Xingfa kính cường lực. Việc đưa ra mức tiết kiệm 5% trực tiếp cho ngân sách nhà nước là điểm tích cực trong công tác thương thảo hợp đồng hiện nay".