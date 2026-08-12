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Sống Khỏe

Cứu sống người bệnh ngừng tim 15 lần nhờ can thiệp tim mạch chuyên sâu

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa cứu sống bệnh nhân 69 tuổi trải qua 15 lần ngừng tim do các cơn rối loạn nhịp nguy hiểm.

Thúy Nga

Người bệnh M.Q.C., 69 tuổi, có tiền sử tăng huyết áp, rung nhĩ, suy tim, huyết khối động mạch mạc treo tràng trên và huyết khối nhĩ trái. Trước khi nhập viện, người bệnh xuất hiện tức ngực, khó thở, mệt nhiều.

Tại Khoa Nội tim mạch và Cấp cứu tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, điện tim ghi nhận cơn cuồng nhĩ với tần số tim 160 chu kỳ/phút. Siêu âm tim cho thấy phân suất tống máu thất trái (LVEF) giảm, còn 38%.

Dù được điều trị nội khoa, tình trạng người bệnh nhanh chóng diễn biến phức tạp. Các cơn xoắn đỉnh và rung thất xuất hiện, đe dọa trực tiếp tính mạng.

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Người bệnh được hồi sức tim phổi tích cực - Ảnh BVCC

Người bệnh được cấp cứu hồi sinh tim phổi tích cực. Sau khoảng 15 phút cấp cứu, tim đập trở lại. Tuy nhiên, do thời gian ngừng tuần hoàn kéo dài, người bệnh rơi vào hôn mê sâu, suy đa tạng, phải đặt ống nội khí quản và chuyển Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc.

Các bác sĩ lập tức triển khai hồi sức chuyên sâu, trong đó có lọc máu liên tục nhằm hỗ trợ chức năng các cơ quan và kiểm soát những rối loạn chuyển hóa nặng sau ngừng tuần hoàn.

Trong quá trình điều trị, người bệnh tiếp tục xuất hiện nhiều cơn rối loạn nhịp nguy hiểm, dẫn đến ngừng tim tái diễn. Tổng cộng, người bệnh ngừng tim khoảng 15 lần.

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Can thiệp tim mạch cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

TS.BS Hà Thị Bích Vân, Trưởng khoa Hồi sức tích cực – Chống độc cho biết, đây là trường hợp có diễn biến đặc biệt nặng do nhiều bệnh lý tim mạch nền, rối loạn nhịp nguy hiểm, ngừng tuần hoàn kéo dài và suy đa tạng.

Theo bác sĩ, mỗi lần ngừng tim đều tiềm ẩn nguy cơ tổn thương não không hồi phục và tử vong rất cao.

Trước nguy cơ ngừng tim tiếp tục tái diễn, các bác sĩ quyết định cấy máy tạo nhịp tim vĩnh viễn đường dẫn truyền kết hợp triệt đốt nút nhĩ thất nhằm kiểm soát nhịp tim. Thủ thuật được tiến hành nhanh chóng và thuận lợi.

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Bác sĩ thăm khám cho người bệnh - Ảnh BVCC

Sau một tuần điều trị tích cực, người bệnh tỉnh táo, tự thở oxy. Chức năng các cơ quan từng bước hồi phục, tình trạng suy tim cải thiện rõ rệt, huyết áp ổn định hơn.

Một tháng sau xuất viện, sức khỏe người bệnh cải thiện hoàn toàn. Nhịp tim đều, chức năng tim phục hồi với phân suất tống máu thất trái đạt 57%.

BSCKII Nguyễn Đình Việt, Trưởng khoa Nội tim mạch và Cấp cứu tim mạch cho biết, kỹ thuật triệt đốt nút nhĩ thất kết hợp đặt máy tạo nhịp đường dẫn truyền được áp dụng nhằm kiểm soát tần số tim ở những trường hợp rối loạn nhịp phức tạp.

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Người bệnh bình phục tốt sau 1 tháng điều trị - Ảnh BVCC

>>> Mời độc giả xem thêm video Châm cứu, nặn máu đầu ngón tay không giúp hạ áp mà còn mất "thời gian vàng", cấp cứu:

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