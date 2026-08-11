Vĩnh Long: Cảnh báo khoảng trống pháp lý chủ quyền khi gộp chung bản đồ vào USB tranh ảnh [kỳ 3]

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, trong cơ cấu trang thiết bị dạy học tối thiểu phục vụ chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT, nhóm sản phẩm bản đồ và lược đồ môn Lịch sử, Địa lý giữ một vai trò đặc thù. Đây không chỉ là công cụ trực quan hỗ trợ giảng dạy mà còn là phương tiện truyền tải thông tin địa giới, giáo dục ý thức chủ quyền biên giới quốc gia. Tuy nhiên, tại Gói thầu số 2 (Mã TBMT: IB2500482526) do Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long mời thầu, việc đưa các sản phẩm này vào danh mục mua sắm đang xuất hiện nhiều dấu hiệu cần làm rõ.
Khoảng trống trong quy trình thẩm định bản đồ
Căn cứ quy định tại Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, danh mục thiết bị quy định rất rõ ràng và tách biệt phần Tranh/ảnh dạy học thông thường và phần Bản đồ/lược đồ thành các hạng mục độc lập với tiêu chuẩn kỹ thuật riêng. Thế nhưng, E-HSMT lại gộp chung toàn bộ bản đồ hành chính Việt Nam và lược đồ thế giới vào trong một dòng sản phẩm mang tên "USB tổng hợp tranh điện tử và video".
Việc gộp chung này đã bị nhiều nhà thầu phản ứng, bởi bản chất bản đồ hành chính không phải là tranh ảnh số hóa đơn thuần. Việc đưa bản đồ vào USB dưới dạng file ảnh thô đặt ra câu hỏi lớn về quy trình tuân thủ Luật Đo đạc và Bản đồ số 27/2018/QH14. Theo quy định, bản đồ hành chính khi xuất bản bắt buộc phải được cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định chất lượng kỹ thuật, địa giới hành chính. Việc biến bản đồ thành các tệp tin lưu trữ trong USB nghe nhìn tiềm ẩn nguy cơ bỏ qua khâu kiểm soát pháp lý thiết yếu này, dẫn đến rủi ro sai lệch thông tin địa giới hành chính khi đưa vào học đường.
Cập nhật địa giới hành chính và rào cản độc quyền
Bên cạnh băn khoăn về quy trình thẩm định, sự cập nhật về thông tin địa giới cũng là một vấn đề nóng tại gói thầu này. Ban đầu, E-HSMT quy định bản đồ chỉ cần thể hiện thông tin các tỉnh/thành phố tính đến năm 2021. Tiêu chí này ngay lập tức vấp phải kiến nghị của nhà thầu, bởi từ ngày 12/06/2025, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 202/2025/QH15 về sắp xếp đơn vị hành chính, quy định mô hình 34 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.
Trước kiến nghị hợp lý này, Phó Giám đốc Ban QLDA dân dụng Vĩnh Long Phan Văn Dũ đã ký các văn bản trả lời làm rõ E-HSMT (trong đó có Công văn số 1270/BQL-QLDA2 ngày 25/11/2025 tại Mã làm rõ số CID2500022433 và Công văn số 1278/BQL-QLDA2 ngày 26/11/2025 tại Mã làm rõ số CID2500022552), hướng dẫn tiêu chí: "Đề nghị nhà thầu căn cứ vào thực tế hiện hành sau sáp nhập (34 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương) để chào thầu cho phù hợp".
Tuy nhiên, dù đã bổ sung hướng dẫn về cập nhật địa giới hành chính sau sáp nhập, Chủ đầu tư vẫn kiên quyết giữ nguyên các tiêu chuẩn kỹ thuật đóng khung cùng yêu cầu về Quyết định xuất bản gộp chung cho dòng sản phẩm USB. Điều này vô hình trung tạo ra rào cản kỹ thuật, làm khó các nhà thầu sở hữu giải pháp bản đồ hành chính chính quy, vốn đã tuân thủ nghiêm ngặt Luật Đo đạc và Bản đồ năm 2018 và cập nhật mô hình hành chính mới, nhưng không nằm trong nhóm giải pháp tích hợp sẵn theo định dạng của đơn vị liên kết xuất bản (EAV).
Bài toán trách nhiệm giải trình của Chủ đầu tư
Tổng hợp chuỗi dấu hiệu từ kỳ 1 đến kỳ 3, có thể thấy một hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật tiềm ẩn dấu hiệu thiếu khách quan tại gói thầu 158,5 tỷ đồng này. Từ các vật tư thông thường bị gắn tiêu chí nhãn hiệu riêng biệt, phần mềm ứng dụng bị áp chuẩn xuất bản phẩm, đến việc bản đồ hành chính bị gộp chung vào USB tranh ảnh. Hệ quả của hàng loạt rào cản kỹ thuật này là sự sàng lọc hàng loạt đối thủ cạnh tranh, dẫn đến việc Giám đốc Lê Thanh Sơn ký Quyết định số 399/QĐ-BQL phê duyệt Công ty Sao Việt trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm khiêm tốn 8,90%.
Sự xuất hiện dày đặc của một hệ sinh thái thương hiệu duy nhất trong E-HSMT đòi hỏi cơ quan thanh tra, kiểm tra chuyên ngành cần vào cuộc làm rõ năng lực, tính khách quan của đơn vị Tư vấn lập, Tư vấn thẩm định hồ sơ. Đồng thời, theo quy định của pháp luật đấu thầu và các chỉ đạo của Chính phủ về đầu tư công, Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long cần thực hiện trách nhiệm giải trình minh bạch về việc phê duyệt các tiêu chí này, bảo đảm không để xảy ra thất thoát, lãng phí và bảo vệ tính cạnh tranh sòng phẳng của môi trường đấu thầu.
Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.
TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU VÀ CHỈ THỊ 12/CT-TTG
Nhằm khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu sử dụng vốn ngân sách nhà nước, ngày 03/04/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg về việc tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm trong công tác đấu thầu.
Chỉ thị đặt ra yêu cầu cốt lõi về việc quy trách nhiệm trực tiếp, gắn chặt trách nhiệm của người đứng đầu Bộ, ngành, địa phương và Chủ đầu tư với kết quả thực hiện công tác đấu thầu trong phạm vi phụ trách. Nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp trái pháp luật vào quá trình đấu thầu, hoặc lợi dụng các điều khoản nhằm mục đích hạn chế sự tham gia của các nhà thầu.
Đồng bộ với tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 5557/BTC-QLĐT đôn đốc các địa phương thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 12/CT-TTg và các quy chuẩn chi tiết theo Thông tư số 79/2025/TT-BTC. Các văn bản này nhấn mạnh nghĩa vụ của Chủ đầu tư trong việc quản lý chặt chẽ tiến độ, chất lượng thực hiện hợp đồng của nhà thầu. Đồng thời, yêu cầu rà soát kỹ lưỡng, kiên quyết cắt giảm các khoản chi phí trung gian không cần thiết trong quá trình triển khai dự án để tiết kiệm ngân sách tối đa.
Sự kết hợp giữa Chỉ thị số 12/CT-TTg, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và Thông tư số 79/2025/TT-BTC tạo nên một hành lang pháp lý giám sát nghiêm khắc. Đây là công cụ đắc lực để bảo đảm cho hoạt động mua sắm thiết bị dạy học nói riêng và đầu tư công nói chung luôn vận hành đúng quỹ đạo: Cạnh tranh - Công bằng - Minh bạch - Hiệu quả kinh tế.