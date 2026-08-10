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Quân sự - Thế giới

Israel bác kế hoạch hòa bình 15 điểm về Dải Gaza

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bác bỏ thỏa thuận về Dải Gaza do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố tháng trước.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Thủ tướng Israel Netanyahu ngày 9/8 đã bác bỏ thỏa thuận về Gaza do ông Trump công bố hồi tháng trước, khẳng định rằng quân đội Israel “sẽ không rút quân cho đến khi lực lượng Hamas thực sự giải giáp”.

"Israel bác bỏ văn kiện 15 điểm nhưng vẫn đang thảo luận kế hoạch về Gaza với Mỹ", Thủ tướng Netanyahu nói trong cuộc họp nội các, sau khi đưa ra những bình luận tương tự vào tuần trước.

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Tổng thống Donald Trump (bên phải) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong bức ảnh chụp hồi tháng 12/2025. Ảnh: AP/Alex Brandon.

Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận nào ngay lập tức về tuyên bố của ông Netanyahu.

“Chúng tôi vẫn cam kết với lộ trình đã đề ra”, Bassem Naim, một thành viên của văn phòng chính trị Hamas cho biết, đồng thời nói thêm rằng nhóm này hy vọng các nhà trung gian và Mỹ sẽ gây áp lực lên Thủ tướng Israel.

Trước đó, vào ngày 30/7, ông Trump tuyên bố một thỏa thuận đã đạt được về việc lực lượng Hamas giải giáp vũ khí và Israel rút quân khỏi Gaza.

Ngày 31/7, Hamas xác nhận việc lực lượng này sẽ giải giáp vũ khí như một phần của thỏa thuận do Tổng thống Mỹ công bố.

Cuộc tấn công do lực lượng Hamas tiến hành nhằm vào Israel ngày 7/10/2023 đã châm ngòi cho cuộc xung đột ở Dải Gaza. Thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas do Mỹ làm trung gian đạt được vào tháng 10/2025 song hai bên liên tục cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Israel ra điều kiện rút quân khỏi Gaza

Nguồn video: VNA
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