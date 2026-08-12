121 mũi ong đốt, người bệnh suy đa cơ quan, phải lọc máu

Bị ong đốt tới 121 mũi, người bệnh nhanh chóng diễn biến nặng, xuất hiện suy đa cơ quan, phải lọc máu và thở máy.

Một trường hợp bị ong đốt tới 121 mũi vừa được Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc, Trung tâm Y tế khu vực Yên Lập tiếp nhận.

Trung tâm Y tế khu vực Yên Lập cho biết, sau khi được cấp cứu và xử trí ban đầu, người bệnh được chuyển lên tuyến trên. Trong quá trình điều trị, tình trạng bệnh diễn biến nặng với suy đa cơ quan, phải lọc máu và hỗ trợ hô hấp bằng máy thở.

Hiện người bệnh đáp ứng điều trị hạn chế, tình trạng diễn biến nặng và tiên lượng rất xấu.

Tổ ong - Ảnh BVCC

Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc, Trung tâm Y tế khu vực Yên Lập cảnh báo, ong đốt không chỉ gây đau, sưng tại vị trí bị đốt. Khi số lượng mũi đốt lớn, lượng nọc độc xâm nhập vào cơ thể có thể tăng đáng kể, làm phát sinh tình trạng ngộ độc nọc ong nghiêm trọng.

Một trong những biến chứng đáng lưu ý là tiêu cơ vân, trong đó các tế bào cơ bị tổn thương và giải phóng các chất vào máu. Tình trạng này có thể kéo theo tổn thương thận cấp, rối loạn điện giải và nhiều biến chứng nguy hiểm khác.

Người bệnh cũng có thể xuất hiện tổn thương gan, tim, rối loạn đông máu. Nếu tổn thương lan rộng và các cơ quan lần lượt suy giảm chức năng, người bệnh có nguy cơ rơi vào suy đa cơ quan, đe dọa tính mạng.

Đáng lưu ý, mức độ nặng không phải lúc nào cũng biểu hiện ngay tại thời điểm mới bị đốt. Vì vậy, việc người bệnh vẫn tỉnh táo hoặc chưa có triệu chứng rõ ràng không đồng nghĩa đã an toàn, đặc biệt khi bị ong đốt với số lượng lớn.

Người bệnh bị hàng trăm mũi ong đốt - Ảnh BVCC

Các bác sĩ Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc, Trung tâm Y tế khu vực Yên Lập khuyên, khi bị ong tấn công, việc đầu tiên là nhanh chóng rời khỏi khu vực có ong để tránh tiếp tục bị đốt. Với trường hợp bị nhiều mũi đốt, cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt để được đánh giá và theo dõi.

Không nên chủ quan chờ xuất hiện triệu chứng nặng mới đi viện. Người bệnh cần được đặc biệt lưu ý nếu xuất hiện các biểu hiện như khó thở, chóng mặt, nôn ói, đau cơ nhiều, tiểu ít, nước tiểu sẫm màu, lơ mơ hoặc tụt huyết áp.

Đây có thể là những dấu hiệu gợi ý phản ứng toàn thân hoặc tổn thương cơ quan, cần được cấp cứu và điều trị kịp thời.

Người dân cũng không nên tự ý đắp lá, bôi thuốc hoặc sử dụng các phương pháp dân gian chưa được kiểm chứng lên vùng bị ong đốt. Những cách xử trí không phù hợp có thể làm chậm quá trình đưa người bệnh đến cơ sở y tế.

Những người thường xuyên làm vườn, phát quang bụi rậm, đi rừng hoặc làm việc tại khu vực có nguy cơ gặp tổ ong cần chủ động phòng tránh. Khi phát hiện tổ ong, không tự ý chọc phá hoặc tiếp cận nếu không có biện pháp bảo hộ phù hợp.

Khi nào ong đốt cần đặc biệt cảnh giác? - Bị ong đốt với số lượng nhiều, đặc biệt hàng chục mũi trở lên. - Khó thở, chóng mặt, nôn ói, lơ mơ hoặc tụt huyết áp. - Đau cơ nhiều, tiểu ít hoặc nước tiểu sẫm màu. - Xuất hiện các biểu hiện bất thường sau khi bị ong đốt, dù ban đầu vẫn tỉnh táo.

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