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[GALLERY] Hyundai SantaFe 2027 tinh chỉnh thiết kế thế này liệu có hút khách?

Số hóa - Xe

[GALLERY] Hyundai SantaFe 2027 tinh chỉnh thiết kế thế này liệu có hút khách?

Loạt ảnh dựng mới về Hyundai SantaFe 2027 cho thấy một hướng thay đổi khi giữ lại vóc dáng vuông vức đặc trưng, nhưng làm mới phần đầu và đặc biệt là đuôi xe.

Hải Nam
Bản dựng Hyundai SantaFe facelift mới cho thấy một hướng thay đổi đáng chú ý: giữ lại vóc dáng vuông vức đặc trưng của thế hệ hiện tại, nhưng làm mới phần đầu và đặc biệt là đuôi xe theo phong cách cân đối, dễ tiếp cận hơn.
Bản dựng Hyundai SantaFe facelift mới cho thấy một hướng thay đổi đáng chú ý: giữ lại vóc dáng vuông vức đặc trưng của thế hệ hiện tại, nhưng làm mới phần đầu và đặc biệt là đuôi xe theo phong cách cân đối, dễ tiếp cận hơn.
Nếu phiên bản thương mại đi theo hướng này, Hyundai SantaFe 2027 mới có thể giải quyết được một trong những điểm gây tranh luận lớn nhất hiện nay. Trên loạt ảnh dựng mới này, SantaFe vẫn giữ thân xe cao lớn, vuông vức cùng các hốc bánh cơ bắp.
Nếu phiên bản thương mại đi theo hướng này, Hyundai SantaFe 2027 mới có thể giải quyết được một trong những điểm gây tranh luận lớn nhất hiện nay. Trên loạt ảnh dựng mới này, SantaFe vẫn giữ thân xe cao lớn, vuông vức cùng các hốc bánh cơ bắp.
Tuy nhiên, phần đầu được làm mới với dải LED chạy ngang, cụm đèn chính đặt dọc hai bên và lưới tản nhiệt lớn, tạo cảm giác hiện đại nhưng không quá cầu kỳ. Thay đổi đáng chú ý hơn nằm ở phía sau. Cụm đèn hậu được đưa lên vị trí cao hơn, thay vì đặt thấp như thiết kế hiện hành.
Tuy nhiên, phần đầu được làm mới với dải LED chạy ngang, cụm đèn chính đặt dọc hai bên và lưới tản nhiệt lớn, tạo cảm giác hiện đại nhưng không quá cầu kỳ. Thay đổi đáng chú ý hơn nằm ở phía sau. Cụm đèn hậu được đưa lên vị trí cao hơn, thay vì đặt thấp như thiết kế hiện hành.
Đây mới chỉ là ảnh dựng, không phải thiết kế chính thức từ Hyundai, nhưng hướng tinh chỉnh này khá đáng chú ý khi ngoại hình SantaFe hiện tại từng nhận nhiều ý kiến trái chiều. Kiểu dáng vuông vức tạo khác biệt, song một số chi tiết, đặc biệt ở phần đuôi, chưa nhận được sự đồng thuận rộng rãi.
Đây mới chỉ là ảnh dựng, không phải thiết kế chính thức từ Hyundai, nhưng hướng tinh chỉnh này khá đáng chú ý khi ngoại hình SantaFe hiện tại từng nhận nhiều ý kiến trái chiều. Kiểu dáng vuông vức tạo khác biệt, song một số chi tiết, đặc biệt ở phần đuôi, chưa nhận được sự đồng thuận rộng rãi.
Bên trong khoang lái, SantaFe facelift được kỳ vọng tiếp tục theo đuổi phong cách thiết kế tối giản, thiên về số hóa. Bảng táp-lô nhiều khả năng sử dụng bố cục liền mạch, đi kèm các màn hình lớn và cửa gió điều hòa kéo dài. Hệ thống giải trí thế hệ mới có thể hỗ trợ cập nhật phần mềm từ xa, nhằm nâng cao trải nghiệm sử dụng lâu dài
Bên trong khoang lái, SantaFe facelift được kỳ vọng tiếp tục theo đuổi phong cách thiết kế tối giản, thiên về số hóa. Bảng táp-lô nhiều khả năng sử dụng bố cục liền mạch, đi kèm các màn hình lớn và cửa gió điều hòa kéo dài. Hệ thống giải trí thế hệ mới có thể hỗ trợ cập nhật phần mềm từ xa, nhằm nâng cao trải nghiệm sử dụng lâu dài
Về mặt kỹ thuật, Hyundai được cho là sẽ tiếp tục tinh chỉnh các tùy chọn truyền động hiện có. Một số phiên bản động cơ xăng có thể loại bỏ hộp số ly hợp kép, chuyển sang hộp số tự động biến mô để cải thiện độ mượt và độ bền trong điều kiện sử dụng hàng ngày.
Về mặt kỹ thuật, Hyundai được cho là sẽ tiếp tục tinh chỉnh các tùy chọn truyền động hiện có. Một số phiên bản động cơ xăng có thể loại bỏ hộp số ly hợp kép, chuyển sang hộp số tự động biến mô để cải thiện độ mượt và độ bền trong điều kiện sử dụng hàng ngày.
Riêng phiên bản SantaFe Hybrid vẫn tiếp tục sử dụng động cơ tăng áp 1.6L kết hợp hộp số tự động 6 cấp. Theo thông tin hiện có, Hyundai SantaFe facelift 2027 có thể ra mắt vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027 và dự kiến có bản EREV.
Riêng phiên bản SantaFe Hybrid vẫn tiếp tục sử dụng động cơ tăng áp 1.6L kết hợp hộp số tự động 6 cấp. Theo thông tin hiện có, Hyundai SantaFe facelift 2027 có thể ra mắt vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027 và dự kiến có bản EREV.
Nếu được thương mại hóa, đây sẽ không chỉ là một bản nâng cấp thiết kế, mà còn thể hiện hướng đi thận trọng của Hyundai trong giai đoạn chuyển tiếp sang xe điện.
Nếu được thương mại hóa, đây sẽ không chỉ là một bản nâng cấp thiết kế, mà còn thể hiện hướng đi thận trọng của Hyundai trong giai đoạn chuyển tiếp sang xe điện.
Video: Xem Hyundai SantaFe 2027 trên đường chạy thử.
Hải Nam
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