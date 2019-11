Hotboy siết cổ tài xế xe ôm 73 tuổi cướp tài sản bị tóm gọn

(Kiến Thức) - Sau 1 tuần thực hiện vụ siết cổ tài xế xe ôm 73 tuổi cướp tài sản, Hoàng Duy đã bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn ở huyện Đức Hoà, tỉnh Long An.

Ngày 16/11, Công an tỉnh Bình Thuậnphối hợp với Công an huyện Đức Hoà, tỉnh Long An bắt giữ đối tượng Hoàng Duy (SN 1989, ngụ huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) để điều tra về hành vi “Cuớp tài sản”.

Đối tượng Hoàng Duy.

Theo điều tra, khoảng 1h ngày 5/11, ông Nguyễn Hữu Quyền (73 tuổi, ngụ TX.La Gi, tỉnh Bình Thuận) hành nghề xe ôm đang ngổi ở đườngNguyễn Công Trứ, phường Tân Thiện thì 1 nam thanh niên đi lại bắt chuyện.

Sau đó, nam thanh niên kêu ông chở từ phường Tân An về phường Tân Thắng. Ông Quyền vui vẻ đồng ý và chở khách đi tới ngã 3 đoạn vào Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, địa bàn xã Tân Thắng.

Lúc này, thanh niên yêu cầu ông Quyền chạy vào nghĩa trang Tân Thắng. Ông Quyền vừa đi được 1 đoạn thì thanh niên dùng 2 tay siết cổ làm ông ngộp thở ngã xuống xe. Sau đó, thanh niên cướp xe máy tẩu thoát. Nạn nhân tới công an trình báo.

Hình ảnh nam thanh niên được camera ghi nhận.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, trích xuất camera an ninh xác định Duy là nghi can gây án. Công an tìm tới nơi ở nhưng không ai hay biết Duy đi đâu.

Bằng nghiệp vụ, mới đây công an phát hiện Duy ở ở huyện Đức Hoà, tỉnh Long An nên bắt giữ. Bước đầu, Duy khai nhận hành vi phạm tội. Sau khi cướp được xe máy, Duy mang xe đi cầm ở tiệm cầm đồ với giá 7 triệu đồng. Nam thanh niên biết công an truy lùng nên bỏ trốn về tỉnh Long An lẩn trốn.