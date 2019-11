Hải Dương: Tá hỏa phát hiện tài xế xe buýt chết trên ghế lái

Sáng ngày 16/11, đại diện Phòng CSGT công an tỉnh Hải Dương cho biết, khoảng 8h30 sáng cùng ngày, người dân phát hiện tài xế tử vong ngay trên ghế lái trong chiếc xe buýt có BKS 34B.024.30 của hãng Đức Khoa dừng ở QL5, thuộc địa phần phường Ái Quốc (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương). Ngay sau đó, người dân đã điện báo Công an phường Ái Quốc. Lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường. Danh tính tài xế được xác định là Nguyễn Đức Phú (SN 1975 ở xã Cộng Hoà, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương). Tại hiện trường tài xế Nguyễn Đức Phú nằm gục trong ca bin, cạnh đó là một bãi nôn và được xác định đã tử vong trước đó. Vị trị chiếc xe nằm ngay ven Quốc lộ 5, cách khu vực trạm kiểm soát trọng tải không xa. Trước khi xảy ra sự việc trên, tài xế Phú lái xe 34B-024.30 (không có hành khách) từ nhà ở xã Lai Khê (huyện Kim Thành) theo quốc lộ 5 lên bến xe phía tây, phường Thanh Bình (TP Hải Dương) để đón khách đi Mạo Khê (Quảng Ninh). Khoảng 7h, khi đến đoạn khu công nghiệp Nam Sách (TP Hải Dương) thì xe tắt máy, đỗ sát lề quốc lộ 5 chiều Hải Phòng - Hà Nội. Phát hiện chiếc xe đỗ lâu có dấu hiệu bất thường nên người dân đã kiểm tra xe và phát hiện tài xế gục trên ghế lái. Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc trên. Được biết xe buýt trên là một trong những phương tiện đăng lý chạy chuyên tuyến từ bến xe Phía tây ( TP Hải Dương) đên Mạo Khê- Đại học mỏ ( Quảng Ninh). Hiện trường nơi phát hiện vụ việc. Người dân bàng hoàng khi phát hiện nam tài xế gục chết ngay ven Quốc lộ 5. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ...

