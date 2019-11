Mẹ nữ sinh giao gà Điện Biên: Từ bà mẹ khóc thương con đến kẻ buôn ma túy đối diện án tử hình

Liên quan tới vụ việc bị can Trần Thị Hiền (44 tuổi, mẹ 'nữ sinh giao gà' Cao Mỹ Duyên bị sát hại ngày 4/2/2019 ở Điện Biên) về tội mua bán trái phép chất ma túy theo Bộ Luật Hình sự năm 1999 với khung hình phạt từ 20 năm tù đến tử hình. Cũng liên quan tới tội mua bán ma túy cùng với bị can Hiền còn 4 đồng phạm khác gồm Vì Thị Thu và chồng Vì Văn Toán (cùng 37 tuổi), Bùi Văn Công (44 tuổi) và Lường Văn Hùng (28 tuổi). Công an tỉnh Điện Biên cho biết đây là một vụ buôn bán ma túy độc lập, không liên quan đến vụ án nữ sinh Cao Mỹ Duyên (con gái bà Hiền) bị sát hại. Trước đó, ngày 16/10/2019, Công an tỉnh Điện Biên đã có bản Kết luận điều tra số 75/KLĐT gửi VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 5 đối tượng đều ở huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, trong vụ án Mua bán trái phép chất ma túy liên quan đến vụ "nữ sinh giao gà" mất tích chiều 30 Tết Kỉ Hợi. Bà Hiền là người biết rõ nhóm đối tượng Vì Văn Toán, Bùi Văn Công tổ chức bắt cóc con gái để đòi số tiền bà ta nợ trong 2 vụ mua bán heroin trước đó. Tuy nhiên cho đến tận khi con gái bị sát hại và phải chết tức tưởi, oan trái, bà Hiền vẫn tiếp tục khai báo gian dối, "đánh lừa" cả cơ quan Công an, dẫn đến việc điều tra gặp nhiều khó khăn. Theo lời khai năm 2009, Vì Văn Toán có bán cho bà Trần Thị Hiền 2 bánh heroin với giá 300 triệu đồng và bà Hiền chưa trả tiền. Đến năm 2017, Bùi Văn Công và Lường Văn Hùng đến nhà Vì Văn Toán mua 2 bánh heroin của Vì Thị Thu (vợ Toán) sau đó mang đi bán cho bà Hiền với giá 320 triệu đồng nhưng bà Hiền không trả đủ, còn nợ Công 30 triệu đồng. Do tính chất phức tạp của vụ án nên Công an tỉnh Điện Biên đã mời họp liên ngành thống nhất mở rộng điều tra vụ án đối với Vì Thị Thu về tội mua bán trái phép chất ma túy. Trở lại diễn biến vụ án, sau khi cùng đồng bọn thực hiện hành vi bắt cóc Cao Mỹ Duyên, Vì Văn Toán đã liên hệ với gia đình nạn nhân để yêu cầu trả tiền. Vào khoảng 21h ngày 4/2/2019 khi đang ở cổng bến xe Bản Phủ, thấy số máy của chị gái nạn nhân là Cao Thảo Loan gọi đến, Toán nghe máy và bảo cho gặp bà Hiền, sau đó nói: “Tao Toán đây, bọn tao bắt con mày rồi, mày lo trả tiền cho bọn tao”, bà Hiền trả lời: “Sao chúng mày lại bắt con tao, chúng mày làm như thế tao sẽ không trả tiền cho chúng mày. Nếu chúng mày không thả con gái tao ra, tao sẽ đi báo Công an” và cúp máy. Đến khoảng 8h ngày 9/2/2019, Toán đang ở nhà thì bà Hiền đi xe máy tới chửi: “Sao chúng mày lại giết con bà, giết con bà thì bà cũng chẳng có tiền trả cho chúng mày” rồi đi về. Tuy nhiên khi lấy lời khai của bà Hiền và Loan để làm rõ nội dung trên, bà Hiền lại khai không quen biết với các bị can trong vụ án, không nợ tiền các đối tượng. Do vậy cơ quan cảnh sát điều tra không đủ căn cứ để kết luận bà Hiền biết sự việc Toán bắt cóc Duyên từ tối ngày 4/2/2019 trước khi trình báo cơ quan Công an, nên không đề cập về việc xử lý hành vi không tố giác tội phạm. Đối với vấn đề dân sự trong vụ án, người đại diện theo pháp luật của Cao Mỹ Duyên là ông Cao Văn Hường (bố đẻ) đề nghị giải quyết vấn đề bồi thường dân sự theo quy định của pháp luật, nhưng hiện chưa có yêu cầu số tiền bồi thường cụ thể. Theo đánh giá của cơ quan điều tra, đây là một vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng với nhiều hành vi phạm tội, nhiều bị can cùng thực hiện hành vi phạm tội, phạm tội có tổ chức, đồng phạm phức tạp. Hành vi phạm tội của các bị can đối với Cao Mỹ Duyên là hết sức dã man, vô nhân tính, thể hiện quyết tâm phạm tội đến cùng, sử dụng nhiều hành vi, thủ đoạn tinh vi để thực hiện hành vi phạm tội và che giấu tội phạm đến cùng; quá trình điều tra các bị can đều khai báo quanh co, gian dối, nhỏ giọt gây khó khăn, cản trở cho hoạt động điều tra phá án. Xem thêm video: Vụ sát hại nữ sinh giao gà, 3 nghi can có thể đối mặt với án tử. Nguồn: Đài Truyền Hình Hậu Giang.

Liên quan tới vụ việc bị can Trần Thị Hiền (44 tuổi, mẹ 'nữ sinh giao gà' Cao Mỹ Duyên bị sát hại ngày 4/2/2019 ở Điện Biên) về tội mua bán trái phép chất ma túy theo Bộ Luật Hình sự năm 1999 với khung hình phạt từ 20 năm tù đến tử hình. Cũng liên quan tới tội mua bán ma túy cùng với bị can Hiền còn 4 đồng phạm khác gồm Vì Thị Thu và chồng Vì Văn Toán (cùng 37 tuổi), Bùi Văn Công (44 tuổi) và Lường Văn Hùng (28 tuổi). Công an tỉnh Điện Biên cho biết đây là một vụ buôn bán ma túy độc lập, không liên quan đến vụ án nữ sinh Cao Mỹ Duyên (con gái bà Hiền) bị sát hại. Trước đó, ngày 16/10/2019, Công an tỉnh Điện Biên đã có bản Kết luận điều tra số 75/KLĐT gửi VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 5 đối tượng đều ở huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, trong vụ án Mua bán trái phép chất ma túy liên quan đến vụ "nữ sinh giao gà" mất tích chiều 30 Tết Kỉ Hợi. Bà Hiền là người biết rõ nhóm đối tượng Vì Văn Toán, Bùi Văn Công tổ chức bắt cóc con gái để đòi số tiền bà ta nợ trong 2 vụ mua bán heroin trước đó. Tuy nhiên cho đến tận khi con gái bị sát hại và phải chết tức tưởi, oan trái, bà Hiền vẫn tiếp tục khai báo gian dối, "đánh lừa" cả cơ quan Công an, dẫn đến việc điều tra gặp nhiều khó khăn. Theo lời khai năm 2009, Vì Văn Toán có bán cho bà Trần Thị Hiền 2 bánh heroin với giá 300 triệu đồng và bà Hiền chưa trả tiền. Đến năm 2017, Bùi Văn Công và Lường Văn Hùng đến nhà Vì Văn Toán mua 2 bánh heroin của Vì Thị Thu (vợ Toán) sau đó mang đi bán cho bà Hiền với giá 320 triệu đồng nhưng bà Hiền không trả đủ, còn nợ Công 30 triệu đồng. Do tính chất phức tạp của vụ án nên Công an tỉnh Điện Biên đã mời họp liên ngành thống nhất mở rộng điều tra vụ án đối với Vì Thị Thu về tội mua bán trái phép chất ma túy. Trở lại diễn biến vụ án, sau khi cùng đồng bọn thực hiện hành vi bắt cóc Cao Mỹ Duyên, Vì Văn Toán đã liên hệ với gia đình nạn nhân để yêu cầu trả tiền. Vào khoảng 21h ngày 4/2/2019 khi đang ở cổng bến xe Bản Phủ, thấy số máy của chị gái nạn nhân là Cao Thảo Loan gọi đến, Toán nghe máy và bảo cho gặp bà Hiền, sau đó nói: “Tao Toán đây, bọn tao bắt con mày rồi, mày lo trả tiền cho bọn tao”, bà Hiền trả lời: “Sao chúng mày lại bắt con tao, chúng mày làm như thế tao sẽ không trả tiền cho chúng mày. Nếu chúng mày không thả con gái tao ra, tao sẽ đi báo Công an” và cúp máy. Đến khoảng 8h ngày 9/2/2019, Toán đang ở nhà thì bà Hiền đi xe máy tới chửi: “Sao chúng mày lại giết con bà, giết con bà thì bà cũng chẳng có tiền trả cho chúng mày” rồi đi về. Tuy nhiên khi lấy lời khai của bà Hiền và Loan để làm rõ nội dung trên, bà Hiền lại khai không quen biết với các bị can trong vụ án, không nợ tiền các đối tượng. Do vậy cơ quan cảnh sát điều tra không đủ căn cứ để kết luận bà Hiền biết sự việc Toán bắt cóc Duyên từ tối ngày 4/2/2019 trước khi trình báo cơ quan Công an, nên không đề cập về việc xử lý hành vi không tố giác tội phạm. Đối với vấn đề dân sự trong vụ án, người đại diện theo pháp luật của Cao Mỹ Duyên là ông Cao Văn Hường (bố đẻ) đề nghị giải quyết vấn đề bồi thường dân sự theo quy định của pháp luật, nhưng hiện chưa có yêu cầu số tiền bồi thường cụ thể. Theo đánh giá của cơ quan điều tra, đây là một vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng với nhiều hành vi phạm tội, nhiều bị can cùng thực hiện hành vi phạm tội, phạm tội có tổ chức, đồng phạm phức tạp. Hành vi phạm tội của các bị can đối với Cao Mỹ Duyên là hết sức dã man, vô nhân tính, thể hiện quyết tâm phạm tội đến cùng, sử dụng nhiều hành vi, thủ đoạn tinh vi để thực hiện hành vi phạm tội và che giấu tội phạm đến cùng; quá trình điều tra các bị can đều khai báo quanh co, gian dối, nhỏ giọt gây khó khăn, cản trở cho hoạt động điều tra phá án. Xem thêm video: Vụ sát hại nữ sinh giao gà, 3 nghi can có thể đối mặt với án tử. Nguồn: Đài Truyền Hình Hậu Giang.