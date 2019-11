Biết gì về 3 tân Giám đốc CA tỉnh Bạc Liêu, Sơn La, Thái Bình

Ngày 14/11, tại Công an tỉnh Bạc Liêu, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Lê Việt Thắng. Ảnh: Lao Động.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm đại tá Lê Việt Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu. Trước đó, ngày 22/10, Bộ Công an điều động Đại tá Lê Tấn Tới, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, về làm cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ thuộc Bộ Công an.

Ngày 13/11, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, cũng đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Ngọc Vân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Sơn La.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành trao quyết định cho Đại tá Nguyễn Ngọc Vân. Ảnh: TTXVN.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, chúc mừng Đại tá Nguyễn Ngọc Vân đã được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Sơn La; đồng thời mong muốn trên cương vị công tác mới, Đại tá Nguyễn Ngọc Vân tiếp tục phát huy những kiến thức, kinh nghiệm của mình, nhanh chóng tiếp cận công việc, cùng với Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trên các mặt công tác, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Trước đó, Bộ Công an đã giao Đại tá Đinh Công Thành, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La phụ trách Giám đốc Công an tỉnh Sơn La từ ngày 1/10/2019 đến khi có Giám đốc mới (thay Đại tá Trần Anh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La nhận quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí).

Chiều 12/11, tại Công an tỉnh Thái Bình, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Thanh Trường, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng Bộ Công an, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình .

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn trao quyết định điều động, bổ nhiệm và tặng hoa Thượng tá Nguyễn Thanh Trường. Ảnh: Vietnamnet.

Trước đó, Đại tá Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đã được Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục và trường giáo dưỡng.

>>> Xem thêm video: Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ