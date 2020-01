Giám đốc công ty TP HCM bị tố vu khống nữ đồng nghiệp ở Sóc Trăng

(Kiến Thức) - Ông Huy yêu cầu một cửa hàng của bà Phan Bích Như không được bán sản phẩm do công ty của ông phân phối và dọa sẽ cho C49 "xử".

Ngày 1/1, bà Phan Bích Như (37 tuổi, ngụ ấp Thạnh Lợi, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) cho biết đã gửi đơn tố giác tội phạm đến cơ quan điều tra của huyện này để yêu cầu xử lý hình sự người đã vu khống, xúc phạm đến uy tín, danh dự của bà và cửa hàng thuốc - thức ăn thủy sản Kim Ngân.

Người bị bà Như tố giác là ông Trần Quang Huy (43 tuổi, giám đốc một công ty TNHH ở phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP.HCM).



Hình ảnh ông Huy trên mạng xã hội khi vu cáo rằng cửa hàng của bà Như bán hàng giả, hàng nhái.

Bà Như cho biết bà là chủ cửa hàng kinh doanh thuốc và thức ăn thủy sản ở ấp Thạnh Lợi, thị trấn Mỹ Xuyên. Do nhu cầu mở rộng phạm vi kinh doanh, tháng 9/2019, bà Như mở thêm cửa hàng ở ấp An Nghiệp, xã An Thạnh Ba, huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng.

Trong quá trình kinh doanh, bà Như thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật, có đầy đủ chứng từ xác nhận nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa.

"Ngày 27/12/2019, ông Huy nhắn tin cho tôi với lời lẽ hăm dọa và ra lệnh cấm tôi bán một số mặt hàng là thuốc thủy sản do công ty của Huy nhập khẩu và phân phối. Tôi nhận thấy việc này là không đúng vì hàng hóa tôi buôn bán không thuộc danh mục hàng hóa cấm kinh doanh. Tiếp theo đó, ngày 28/12/2019, ông Huy gọi điện thoại hăm dọa, vu khống tôi bán hàng giả, đòi xử lý tôi, dọa làm cho tôi phá sản, mất khách.

Ông Huy còn đe dọa sẽ làm clip tung lên mạng xã hội để tôi mất uy tín. Đến 20h ngày 28/12/2019, ông Huy đã lên YouTube phát tán, lan truyền thông tin bịa đặt, vu khống và nói xấu tôi bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng", bà Như trình bày.

Trong đoạn trao đổi qua điện thoại với bà Như, ông Huy còn nói ông không thích bà Như bán hàng của mình.

"Em muốn chống đối với anh phải không? Bây giờ anh nói C49 vô kiểm tra nhé, anh tố cáo em bán hàng giả. Anh nói nhỏ nhẹ không nghe, chống đối anh thì anh sẽ xử lý cho em thấy. Rồi tụi C49 nó vô xử em, chỉ cần một cuộc điện thoại", ông Huy nói qua điện thoại với bà Như.

Khi nghe người phụ nữ sinh năm 1986 khẳng định bán hàng có đầy đủ giấy tờ, nam giám đốc sinh năm 1977 tỏ ra tức giận: "Ai cho mầy bán hàng của tao? Mầy lấy hàng của tao về phá. Mầy nói tao nghe, mầy bán nhà nát cửa mày đền nhé. Mầy đừng có nói Sóc Trăng cứu mày nhé. Đừng có chống. Tao bao nhiêu tiền mầy biết, tao chỉ cần lên YouTube một cái, tao lấy hàng của mầy về phân tích rồi tung lên YouTube là mầy phá sản liền".

Còn nội dung ông Huy nói trong clip phát tán trên YouTube là: "Huy không đồng ý với cách kinh doanh của cô ấy. Làm hàng giả rất là nhiều, có nghĩa là nhái tên công ty của chúng tôi. Rồi chất lượng không đảm bảo, đem hàng của Công ty O.P... ở đâu về bán, hàng giả hay không Huy không biết. Huy sẽ cho kiểm tra, vì một đại lý không chính thức, một đại lý làm ăn không đàng hoàng, Huy khẳng định như vậy. Chính vì vậy, anh chị nào mua thuốc của đại lý này thì Huy không đảm bảo có đúng gốc hay không. Vì vậy, nên tránh xa đại lý này ra, một đại lý làm ăn không lâu dài, không ổn định. Đó là đại lý Kim Ngân, Cù Lao Dung, Sóc Trăng.

Và sắp tới Huy lấy mẫu ở đại lý này để về kiểm tra xem họ có làm giả hàng của chúng ta hay không. Mà theo Huy biết thì họ đã làm giả hàng của chúng ta. Hàng của chúng ta là BZ 123 họ nhái là BZ 456 gì đó. Huy công bố hôm nay các bạn hãy tránh xa đại lý Kim Ngân của Bích Như ra. Mà thôi, không nói vấn đề này nữa nó hại não lắm...".



Đơn của bà Như.

Khi báo chí liên hệ về việc bà Như làm đơn tố cáo, ông Huy nói: "Nó phá giá. Đúng hay sai tôi sẽ làm việc với Chánh thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT Sóc Trăng thì lúc đó nó biết. Báo chí muốn làm gì thì làm đúng pháp luật thôi, cái đó không quan trọng".

Khi phóng viên đặt vấn đề về việc ông Huy xúc phạm bà Như trên mạng xã hội, nam doanh nhân quê Quảng Ngãi phân bua: "Xúc phạm hay không tự nó hiểu. Tôi không xúc phạm ai đâu, nó làm sai nó phải tự chịu. Nó lấy hàng của tôi ở đâu anh không biết, nó bảo quản không tốt rồi đem bán nữa giá so với hàng của tôi. Tôi chưa bao giờ bán hàng cho nó, không có hợp đồng nào, nó mua trôi nổi ở đâu rồi mang về bán, không có hóa đơn nào trong nhà nó. Còn báo chí, luật sư của tôi sẽ làm việc với anh".

Trước những lời nói và việc làm của ông Huy, bà Như cho rằng vị giám đốc doanh nghiệp này đã xâm phạm đến quyền lợi hợp pháp của bà và làm cho bà Như hoang mang, lo sợ.

"Không biết rồi đây ông Huy sẽ dùng thủ đoạn gì để hãm hại tôi. Kênh YouTube của ông Huy có rất nhiều người theo dõi nên việc ông Huy phát tán thông tin xấu, bịa đặt kể trên đã xâm phạm nghiêm trọng đến uy tín, danh dự và quyền lợi hợp pháp của tôi... Vì những lý do trên, tôi làm đơn tố giác tội phạm và yêu cầu quý cơ quan xem xét, xác minh sự việc và khởi tố vụ án đối với ông Huy", bà Như nêu trong đơn.