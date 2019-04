Vu khống cán bộ, nữ giám đốc ở Cà Mau lĩnh 3 năm tù

Đại tá Trương Ngọc Danh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau thông về việc bắt giam bà Trần Thị Phương Mai vào chiều 17/12/2018.

Ngày 17/4, TAND TP Cà Mau (Cà Mau) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 3 năm tù đối với Trần Thị Phương Mai (tự Mai Trang, SN 1977, đăng ký hộ khẩu khóm 7, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, Cà Mau) về tội “Vu khống”.

Theo hồ sơ vụ việc, bà Mai có thuê một miếng đất của một hộ dân ở phường 9 TP Cà Mau (mảnh đất này đã được Nhà nước thu hồi). Sau khi thuê lại, bà Mai ngang nhiên đưa xe cuốc, xe ủi vào thi công.

Ngay khi phát hiện vụ việc, Tổ công tác của phường 9 đã đến vận động, nhưng bà Mai không chấp hành. Phường cũng đã nhiều lần lập biên bản, nhưng bà Mai không hợp tác.

Đến ngày 1/8/2018, Đoàn công tác gồm: Phòng Quản lý Đô thị TP Cà Mau UBND phường 9 và các ngành chức năng có liên quan, đến lập biên bản tạm giữ toàn bộ tang vật trên khu đất đang xây dựng.

Sau đó, UBND TP Cà Mau có Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 25 triệu đồng đối với bà Mai về hành vi “Tổ chức thi công xây dựng công trình nhà ở tại đô thị không có giấy phép xây dựng”.

Tuy nhiên, đến ngày 2/8/2018, bà Mai làm đơn tố cáo gửi đến Giám đốc công an Cà Mau, Chủ tịch UBND tỉnh, VKSND tỉnh, yêu cầu khởi tố bị can đối với những người trong Đoàn công tác (có cả công an), về tội “Cướp tài sản”. Theo đơn, Mai tố cáo đã bị cướp số tài sản trên đất trị giá 100 triệu đồng và 4 bao tải đựng tiền, với tổng giá trị là 15 tỷ đồng.

Đến ngày 10/8/2018, bà Mai tiếp tục gửi đơn đến Chủ tịch Quốc hội, Tổng Bí thư yêu cầu khởi tố tất cả những người trong Đoàn công tác (chính thức là 5 người có tên cụ thể). Theo đơn này, bà Mai có sự điều chỉnh bị “cướp” từ 4 bao tiền 15 tỷ đồng thành 2 bao tiền tổng giá trị là 6 tỷ đồng.

Đồng thời, ngày 13/8/2018, bà Mai tiếp tục làm đơn và gửi riêng cho Thủ tướng Chính phủ. Sau đó, Văn phòng Chính phủ chuyển đơn về cơ quan điều tra, Công an tỉnh Cà Mau và cơ quan này đã thụ lý đơn và tiến hành xác minh.

Qua xác minh, cơ quan điều tra đã ra Quyết định không khởi tố vụ án và thông báo cho bà Mai biết. Bà Mai tiếp tục làm đơn khiếu nại gửi Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau tố cáo 11 người còn lại (trong đó, có 1 phó thủ trưởng cơ quan điều tra và 2 điều tra viên) vi phạm pháp luật trong thụ lý vụ việc, yêu cầu khởi tố bị can. Sau khi xác minh, cơ quan điều tra cũng có Quyết định không khởi tố vụ án gửi đến bà Mai và những người có liên quan.

Sau đó, Đoàn công tác có đơn gửi cơ quan CSĐT tố cáo bà Mai “vu khống”. Qua thu thập, đánh giá chứng cứ, cơ quan công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Thị Phương Mai về hành vi “vu khống” .

Bà Mai từng bị bắt về hành vi “Xâm phạm mồ mả, hài cốt” xảy ra ở Đồng Nai. Sau đó, bị tòa kết án 2 năm tù giam và đã chấp hành án xong vào năm 2011.

Sau khi trở về Cà Mau, bà Mai có thành lập công ty Chế biến xuất khẩu Thủy sản Mai Trang (phường Tân Thành, TP Cà Mau, do bà Mai thuê lại). Sau đó, đổi tên thành Công ty Bất động sản Mai Trang. Tuy nhiên, công ty này đang phát sinh tranh chấp, chủ đất đã làm đơn gửi nhiều nơi, nhưng Mai đã khóa cửa bỏ lại.