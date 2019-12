Đưa người chạy xe vi phạm về phường rồi mặc cả đòi tiền

Sau khi dẫn người vi phạm về phường, Thiếu úy Phạm Thái Vinh (quê Nghệ An) và các bảo vệ dân phố của công an phường 17, quận Bình Thạnh đã hù dọa và bắt đóng 10 triệu đồng mới giao xe.

Chiều 18/12, tổ công tác của Thanh tra Công an TP.HCM đã mời bảo vệ dân phố Nguyễn Hoàng Minh (SN 1987, trú phường 17, quận Bình Thạnh) về trụ sở công an phường làm việc khi người này đến nơi hẹn để lấy tiền của dân.

Ngoài việc làm rõ hành vi của ông Minh, Thanh tra Công an sẽ làm rõ hành vi cưỡng đoạt tiền của Thiếu úy Phạm Thái Vinh (thuộc Tổ cảnh sát phòng chống tội phạm, Công an phường 17, quận Bình Thạnh).

Bắt xe máy đưa về phường để "làm tiền"

Theo sinh viên Chu Hữu Đ. (quê An Giang, đang là sinh viên một trường nghiệp vụ về du lịch ở quận Tân Bình, TP.HCM), khoảng 21 giờ 30 ngày 17/12, Đ. chạy xe Exciter trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh từ quận Bình Thạnh về quận 1.

Khi đến trước nhà số 175 (phường 17, quận Bình Thạnh), Đ. bị sáu người mặc thường phục chạy trên ba xe máy ép vào lề đường. “Lúc đó em tưởng những người này dàn cảnh để cướp nhưng đường đông người, em tấp vào lề đường” -Đ. nói.

Thanh tra Công an TP.HCM đưa bảo vệ dân phố về phường làm việc. Ảnh: PLO.

Lúc này, một người rút ra thẻ màu đỏ xưng là Công an phường 17, yêu cầu kiểm tra hành chính vì nghi đua xe. Sau đó, những người trên yêu cầu Đ. chạy xe về trụ sở Công an phường 17 để làm việc.



Sau khi Đ. đưa xe máy vào trong trụ sở công an thì bị kiểm tra hành chính. Khi công an phát hiện trong cặp của Đ. có một con dao 4 cm thì có người đánh vào mặt hỏi “cầm dao đi giết người, cướp giật đúng không?”. Theo Đ., em đang là sinh viên ngành du lịch, đang làm đầu bếp ở quận 2 nên mua con dao trên để khui các thùng hàng đựng thức ăn đông lạnh nhưng công an lại gán ghép là “cầm dao đi cướp”.

Sau đó bốn người ra ngoài, hai người trong tổ công tác giữ Đ., dọa phạt 10-15 triệu đồng vì tàng trữ hung khí trái phép. “Hai người này dọa sẽ gọi bố mẹ em lên nên em lo lắng sợ gia đình biết. Mẹ em cũng bị đau tim nên em không muốn có biến cố nào với mẹ” - Đ. tiếp.

Sau đó, một trong hai người đưa ra một cuốn sổ ghi rõ từng mức phạt với hành vi tàng trữ trái phép hung khí và chỉ ra số tiền Đ. phải nộp là 10-15 triệu đồng. “Lúc này, em sợ bố mẹ biết nên em nói sẽ tự xoay xở để nộp phạt”.

Tuy nhiên, một người nói rằng sẽ giúp đỡ để có một mức phạt thấp nhất để Đ. không bị đi tù. Theo đó, mức người này đưa ra là 10 triệu đồng.

Đ. vì không có tiền mặt nên người này đề nghị giữ một trong ba món tài sản có giá trị của Đ. gồm điện thoại iPhone XS Max, nhẫn vàng hoặc xe máy… Đ. vì sợ quá nên có ý nhờ hai người này giảm nhẹ hình phạt.

Thanh tra Công an TP.HCM làm việc với bảo vệ dân phố Nguyễn Hoàng Minh. Ảnh: PLO.

Hai người này sau đó đề nghị Đ. để lại xe máy và cầm các tài sản về để cầm cắm nhằm đủ số tiền 10 triệu đồng và yêu cầu đưa số tiền nói trên vào đúng 11 giờ ngày 18/12. Lúc đó, hai người này yêu cầu viết giấy mua bán xe cho một trong hai người tên là Nguyễn Hoàng Minh.



Đ. vì quá lo lắng sợ hãi nên đã đồng ý viết giấy mua bán xe theo lời đọc của vị cán bộ ngay tại trụ sở công an phường. “Em đồng ý viết giấy bán chiếc xe của em với giá 15 triệu đồng. Ký xong thì hai người này trả lại điện thoại, nhẫn vàng cho em và dặn phải đưa tiền trước 11 giờ, nếu không thì mất xe” - Đ. nói.

Khoảng 0 giờ ngày 18/12 thì Đ. được cho về và được một người bạn đến đón.

Giám đốc công an chỉ đạo xử lý

Đến sáng 18/12, Đ. chỉ xoay xở được 8,5 triệu đồng và liên hệ với Thiếu úy Vinh xin giảm giá xuống thì người này yêu cầu đưa đủ 9 triệu đồng mới đồng ý giao xe.

Tuy nhiên, khi Đ. có đủ tiền, liên hệ lại thì Thiếu úy Vinh cho biết mình đang đi công tác ở quận Bình Tân, hẹn khoảng 4 đến 5 giờ chiều sẽ đưa lại giấy tờ và xe.

“Đủ 9 chưa, giờ đi làm rồi, khi nào anh về anh điện lại, được chưa. Hay là giờ em sao. Anh đâu ở cơ quan đâu. Bây giờ xe trong kho. Khi nào anh về anh điện cho. Ông Minh cũng đi với anh nè, đi làm án ở Bình Tân rồi… ĐM mày khùng hả anh đang đi làm mà, có phải cuối tuần đâu” - người tên Vinh nói.

Đ. lo lắng nên đã liên hệ với báo Pháp Luật TP.HCM nhờ hỗ trợ. “Họ đưa em về phường mà không lập bất cứ biên bản nào về tạm giữ phương tiện hay vi phạm, chỉ có lập giấy bán xe và đòi tiền. Em sợ xe em bị mất hay bị bán đi” - Đ. nói.

Ngay trong ngày 18/12, PV báo Pháp Luật TP.HCM đã liên hệ với Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM, để phản ánh vụ việc.

Giám đốc Công an TP.HCM đã nhanh chóng chỉ đạo cho Thanh tra Công an TP.HCM tới gặp Đ. cùng phóng viên của báo để ghi nhận…

Chiều cùng ngày, khi Vinh hẹn Đ. ra khu vực vòng xoay Hàng Xanh (quận Bình Thạnh) để lấy xe cùng giấy tờ xe, giấy bán xe theo như lời hẹn thì ông Vinh không xuất hiện mà là ông Minh chạy xe máy 37B2-917.91 của ông Vinh ra gặp.

Khi ông Minh vừa yêu cầu Đ. đi theo mình thì bị tổ công tác của Thanh tra Công an TP.HCM ập đến mời về phường làm việc.

Thanh tra Công an TP.HCM đã trích xuất camera an ninh ở công an phường thì phát hiện có mất một số đoạn. Thanh tra lấy lời khai của ông Minh và Thiếu úy Vinh thì cả hai chối.

Được biết Thiếu úy Phạm Thái Vinh (quê Nghệ An) mới được chuyển công tác từ Công an Nghệ An về Công an phường 17 khoảng một năm nay. Còn ông Minh là bảo vệ dân phố thuộc sự quản lý của Công an phường 17 khoảng một năm nay.

Hiện Thanh tra Công an TP.HCM đang làm việc với Thiếu úy Vinh và ông Minh cùng những người trong tổ công tác chặn bắt xe của em Đ. tối 17/12, cũng như vì sao không lập biên bản tạm giữ phương tiện của dân.