Chánh án huyện quan hệ với kế toán ngay tại trụ sở: Bị cách chức ở huyện lại được điều lên tỉnh

Trụ sở TAND huyện Minh Hóa - nơi ông Xướng và bà C. quan hệ bất chính.

Mới đây, TAND tỉnh Quảng Bình cho biết đã điều động ông Đinh Lâm Xướng, Chánh án TAND huyện Minh Hóa về làm nhân viên tại một phòng thuộc TAND tỉnh Quảng Bình sau khi bị kỷ luật vì quan hệ bất chính với nữ kế toán gây xôn xao dư luận.



Ông Nguyễn Minh Toàn - Chánh án TAND huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) đã được điều chuyển thay ông Xướng làm Chánh án TAND huyện Minh Hóa.

Trước đó, ông Đoàn Ngọc Lâm - Bí thư Huyện ủy Minh Hoá, bất ngờ nhận được 1 USB chứa clip "nóng" ghi lại cảnh Chánh án Xướng đang quan hệ bất chính với bà Đ.T.K.C (SN 1970) - nữ kế toán ngay tại trụ sở trong giờ hành chính.

Huyện ủy Minh Hoá xác định clip không cắt ghép chỉnh sửa. Cả ông Xướng và bà C. thừa nhận hành vi của mình. Ông Xướng nói là do say rượu, không làm chủ được bản thân.

Bà C. sau đó bị kỷ luật Cảnh cáo về mặt Đảng. Được biết cả 2 người đã có gia đình riêng.

Sau đó, ông Xướng đã nhận quyết định cách chức về mặt Đảng của Tỉnh ủy Quảng Bình và cách chức về mặt chính quyền của TAND Tối cao.

Tuy nhiên, việc ông Xướng sau khi bị kỷ luật cả về mặt Đảng và Chính quyền vì hành vi quan hệ tình dục với nữ kế toán ngay tại phòng làm việc lại được điều về tỉnh công tác khiến dư luận không mấy đồng tình.

