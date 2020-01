Lộ clip “nóng”, quan hệ bất chính: “Quan huyện” liên tiếp thân bại danh liệt

Cách chức Chánh án TAND lộ clip nóng tại công sở: Ngày 3/1, ông Nguyễn Thanh Xuân - Chánh án TAND Quảng Bình - cho biết TAND Tối cao vừa có quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Đinh Lâm Xướng (SN 1974) - Chánh án TAND huyện Minh Hóa vì vi phạm đạo đức lối sống khi quan hệ tình dục ngay tại trụ sở làm việc. Theo ông Xuân, ông Xướng nhận kỷ luật bằng hình thức cách chức Chánh án TAND huyện Minh Hóa. Ông Xướng sẽ được điều chuyển và bố trí một công việc khác trong ngành tòa án. Hiện chưa có phương án cụ thể về bố trí công tác mới. Cách đây 4 tháng, ông Đoàn Ngọc Lâm - Bí thư Huyện ủy Minh Hoá, bất ngờ nhận được 1 USB chứa clip “nóng” ông Xướng đang quan hệ bất chính với bà Đ.T.K.C (SN 1970) - nữ kế toán ngay tại trụ sở trong giờ hành chính. Ảnh minh hoạ. Huyện ủy Minh Hoá xác định clip không cắt ghép chỉnh sửa. Cả ông Xướng và bà C. thừa nhận hành vi của mình. Ông Xướng nói là do say rượu, không làm chủ được bản thân. Bà C. sau đó bị kỷ luật Cảnh cáo về mặt Đảng. Được biết cả 2 người đã có gia đình riêng. Thi hành kỉ luật Bí thư thị trấn ở Bạc Liêu ngoại tình phụ nữ có chồng: Ngày 15/11/2019, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bạc Liêu đã thi hành kỷ luật đối với ông Trần Văn Sách - Bí thư Đảng ủy thị trấn Gành Hào bằng hình thức khiển trách. Ông Sách bị kỷ luật do thiếu tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất đạo đức, lối sống, ảnh hưởng đến uy tín tổ chức Đảng và cá nhân. Trước đó, một người phụ nữ ở huyện Đông Hải tố cáo ông Sách có hành vi ngoại tình, quan hệ bất chính ngoài hôn nhân. UB Kiểm tra Huyện ủy Đông Hải đã thẩm tra xác minh thông tin và các file ghi âm do người tố cáo cung cấp nhưng xác định chưa đủ cơ sở kết luận ông Sách có hành vi quan hệ bất chính ngoài hôn nhân. Tuy nhiên, xét về bản chất sự việc và các chứng cứ có liên quan cho thấy giữa ông Sách và người phụ nữ có quan hệ tình cảm gần gũi, thân mật trên mức tình cảm bình thường. Từ đó dẫn đến nhiều mâu thuẫn, hệ lụy liên tiếp xảy ra, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạnh phúc gia đình người khác, gây dư luận lớn trong xã hội, địa phương và đơn vị ông Sách công tác. Ảnh minh họa Quan hệ với vợ người khác, Phó bí thư Thành ủy Kon Tum bị cảnh cáo: Ngày 5/8/2019, UB kiểm tra Tỉnh ủy Kon Tum đã có công văn cung cấp thông tin về việc ông Phạm Minh Xem, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Kon Tum bị tố có quan hệ tình cảm với phụ nữ đã có chồng. Theo đó, tại kỳ họp ngày 1/8/2019, UB Kiểm tra Tỉnh ủy đã kết luận về trường hợp vi phạm của ông Phạm Minh Xem. Ông Xem đã có khuyết điểm, vi phạm về phẩm chất, đạo đức, lối sống và các qui định của Đảng về những điều đảng viên không được làm; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp. UB Kiểm tra cho rằng, vi phạm của ông Xem là nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm uy tín của bản thân, tổ chức đảng và cơ quan nơi ông Xem sinh hoạt, công tác. Căn cứ quy định về thi hành kỷ luật Đảng viên vi phạm, UB Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật ông Xem bằng hình thức cảnh cáo. Kỷ luật cựu cục phó Cục Thi hành án dân sự Hậu Giang quan hệ bất chính với vợ người khác: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hậu Giang đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Võ Văn Leo, nguyên Phó cục trưởng Cục Thi hành án Dân sự. Trước đó, tháng 8/2018, cơ quan chức năng tỉnh Hậu Giang đã nhận được đơn của ông L.T.B. (51 tuổi; ngụ thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) tố cáo ông L. có quan hệ bất chính với vợ mình, kèm theo một số hình ảnh "nóng" của ông L. Nguyên cục phó Cục Thi hành án dân sự Hậu Giang và vợ ông B.. Trong đơn, ông B. cho biết, ông và bà N.T.O. là vợ chồng hợp pháp và có 1 con gái năm nay 7 tuổi. Vợ chông ông thuê nhà trọ sống gần nhà ông L. và 2 gia đình có quen biết nhau. Gần đây, ông B. phát hiện ông L. và bà O. có quan hệ bất chính với nhau. Thậm chí, ông B. còn cho rằng ông L. đã cung cấp tiền để bà O. dẫn con nhỏ bỏ nhà đi theo sống chung với ông L. Ông L. đã thừa nhận hành vi quan hệ bất chính với bà O. Ông Oai cũng cho biết ông L. là cán bộ do Tỉnh ủy Hậu Giang quản lý và vụ việc này xảy ra trước thời điểm ông L. nghỉ hưu. Chủ tịch xã nghi quan hệ bất chính với cấp dưới ở Hưng Yên: Liên quan đến nghi vấn về clip nhạy cảm giữa Chủ tịch xã Long Hưng, Văn Giang, Hưng Yên với nữ Chủ tịch Hội Nông dân xã này, ngày 12/10/2018, UBND huyện Văn Giang vừa quyết định tạm dừng công tác đối với ông Phạm Văn M. - Chủ tịch UBND xã Long Hưng. Ảnh minh họa Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip nhạy cảm quay lại cảnh “giường chiếu” có độ dài khoảng 40 phút được đưa lên mạng. Hình ảnh người đàn ông xuất hiện trong clip trên được cho là ông M., còn người phụ nữ được cho là bà H. - Chủ tịch Hội Nông dân xã này. Được biết, trước đây ông M. từng giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã Long Hưng. Từ năm 2010 cho đến nay, ông M. được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch xã. Cả ông M. và bà H. đều đã có gia đình riêng. Xem thêm video: Trung tá Công an quan hệ bất chính với một người phụ nữ đã có gia đình. Nguồn: Pháp Luật Việt Nam.

