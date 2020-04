Xe Hunkt Canticie 2020 - “nhái” Range Rover từ 530 triệu đồng

Mẫu xe Hunkt Canticie nhái này của Trung Quốc mang phong cách SUV to lớn, đẹp đẽ “nhái y chang” Range Rover đã được giới trong giai đoạn cuối năm ngoái ở thị trường Trung Quốc, và rồi im hơi lặng tiếng suốt một thời gian khá dài. Hôm nay, mẫu xe này bỗng dưng quay trở lại kèm thông tin chính thức được bán tại các đại lý. Nếu bạn chưa biết, Hunkt nhái Range Rover là cái tên tiếng Anh của Hanlong, một thương hiệu được sở hữu bởi Hanlong Auto, một nhà sản xuất xe có trụ sở chính ở tỉnh Hồ Bắc. Tên gọi chính thức tiếng Anh của nó là Canticie, còn tên gọi tiếng Trung Quốc là Kuangshi. Canticie được sản xuất bởi Zotye Auto, thương hiệu làm ôtô nhái Trung Quốc nổi tiếng (hay chính xác là tai tiếng) bậc nhất. Nó vốn bắt đầu cuộc sống trong vai trò Zotye T800, sau đó đổi tên thành T900. Quá trình nghiên cứu và phát triển xe diễn ra trong khoảng 2 năm. Trong thời gian gần đây, Zotye đã cho thấy một số mẫu thiết kế mang tính nguyên bản, qua đó dành được một chút thiện chí từ người tiêu dùng. Do vậy, một chiếc xe nhái như T900 rõ ràng là một bước đi sai lầm, và đó có thể là nguyên nhân tại sao Zotye đã chuyển thiết kế này tới Hanlong. Tuy nhiên, điểm quan trọng là Zotye vẫn đóng vai trò nhà sản xuất. Hunkt Canticie có trang bị một động cơ tăng áp dung tích 2.0 lít sản sinh 218 mã lực và 370 Nm mô-men xoắn cực đại. Chiếc SUV có thể gia tốc từ 0-100 km/h trong 9,19 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 185 km/h. Chỉ số tiêu thụ của xe là khoảng 9,2 lít/100 km. Động cơ này được chế tạo bởi đơn vị Hubei Daye Hanlong Engine. Trong khi đó, hộp số là loại tự động 8 cấp. Phiên bản Canticie tiêu chuẩn sẽ có trang bị hệ dẫn động bánh sau, trong khi bản cao cấp sẽ có dẫn động 4 bánh AWD. Trên khía cạnh kích thước, Hunkt Canticle có chiều dài 4.985 mm, rộng 1.995 mm, cao 1.819 mm, và trục cơ sở dài 2.997 mm. So sánh với kích thước của Range Rover, Canticle nhỏ hơn một chút nhưng lại có trục cơ sở dài hơn 5 mm. Cuối cùng và cũng quan trọng hơn cả là giá xe Hunkt Canticie 2020 khởi điểm chỉ từ 159.800 – 243.800 nhân dân tệ (tương đương 530 – 808 triệu đồng). Để so sánh, phiên bản Range Rover tiêu chuẩn có khởi điểm 1,22 triệu nhân dân tệ (hơn 4 tỷ đồng) ở thị trường Trung Quốc. Nói một cách khác, người mua có thể rước về tới 5 chiếc Canticie cao cấp bằng số tiền dành cho một chiếc Range Rover tiêu chuẩn. Video: Chi tiết xe Hunkt Canticie 2020 - “nhái” Range Rover.

