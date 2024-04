2 tin đồn điên rồ nhất về đời tư trùm phát xít Hitler

Sau khi trở thành Thủ tướng Đức và sau đó là Quốc trưởng, trùm phát xít Hitler nắm quyền lực tối thượng trong 12 năm (từ năm 1933 - 1945). Trong thời gian cầm quyền, nhà độc tài Đức quốc xã đã gây ra hàng loạt tội ác rùng rợn như thảm sát khoảng 6 triệu người Do Thái, đẩy nước Đức và nhân loại vào Chiến tranh thế giới 2... Là nhà độc tài hung bạo, "khát máu", Hitler xây dựng hình tượng lạnh lùng, quyết đoán và hiếm khi tiết lộ về đời sống cá nhân. Từ đây, nhiều tin đồn về trùm phát xít được lan truyền. Trong số này, nhà độc tài Hitler vướng lời đồn chỉ có một tinh hoàn. Sở dĩ như vậy là vì khi tham gia Thế chiến 1 (1914 - 1918), Hitler bị thương nặng trong trận Somme năm 1916 nên bị mất một tinh hoàn. Tin đồn này càng thu hút sự chú ý của dư luận hơn khi một số nhà nghiên cứu tuyên bố tìm được hồ sơ bệnh án của Hitler có từ lúc y ngồi tù ở Landsberg sau vụ đảo chính năm 1923. Theo các nhà nghiên cứu, trong hồ sơ này, bác sĩ đã phát hiện Hitler bị chứng tinh hoàn ẩn bên phải. Nếu thông tin này là chính xác thì tin đồn Hitler mất một tinh hoàn không chính xác. Thay vào đó, nếu Hitler thực sự có một tinh hoàn ẩn thì điều này giải thích lý do y không có con bởi người mang bệnh này thường suy giảm khả năng sinh sản. Một lời đồn khác liên quan đến Hitler là y có một người con ngoài giá thú với một phụ nữ người Pháp Charlotte Lobjoie. Người phụ nữ này kể rằng đã gặp và đem lòng yêu Hitler khi y mới 16 tuổi. Lúc đó, Hitler là một người lính 28 tuổi trong Thế chiến 1. Kết quả của mối tình này là việc Charlotte mang thai và sinh con trai tên là Jean-Marie Loret. Tuy nhiên, Hitler không ở lại Pháp mà trở về Đức nên cuộc tình này tan vỡ. Sau đó, Charlotte gửi con trai Jean-Marie Loret đi làm con nuôi. Khi cận kề cái chết, bà mới tiết lộ sự thật về người bố cho con trai. Loret đã tìm kiếm các bằng chứng để kiểm tra xem mình có thật sự là con trai của Hitler không. Thậm chí, Loret còn viết cuốn tự truyện gây xôn xao dư luận có tên “Cha của con là Hitler”. Trong cuốn sách này, ông viết về cuộc đấu tranh tư tưởng mà anh phải chịu đựng khi biết về danh tính cha cũng như tuyên bố Hitler biết đến sự tồn tại của mình nhưng dùng quyền lực để "xóa bỏ" mọi bằng chứng về mối quan hệ cha con giữa hai người. Mời độc giả xem video: Câu chuyện ly kỳ về gia đình người lùn Do Thái thời phát xít Đức.

