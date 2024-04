Hãi hùng vùng đất nóng nhất hành tinh, có thể rán trứng ngoài trời

1. Al Aziziyah, Libya: Libya luôn dẫn đầu danh sách vùng đất nóng nhất thế giới từ nhiều năm nay. Đất nước Bắc Phi này có khí hậu khắc nghiệt và khô cằn nhất thế giới. Nhiệt độ cao nhất từng ghi nhận ở Al Aziziyah là 57,8 độ C. Ảnh: IT. Ở Al Aziziyah, cư dân có xu hướng hoạt động nhiều hơn vào ban đêm, làm các công việc nhà và đi chợ vào lúc nửa đêm khi thời tiết bên ngoài dễ chịu hơn. 2. Thung lũng Chết, California, Mỹ: Khu vực này được ghi nhận kỷ lục là nơi nóng nhất năm 2019 với nhiệt độ lên tới 47 độ C. Ảnh: Getty. Vào năm 1913, nhiệt độ ở đây cao ở mức 56,7 độ C. Bạn thậm chí còn có thể rán một quả trứng bằng cái nóng này. Ảnh: IT. 3. Saudi Arabia: Quốc gia này không có sông. 95% lãnh thổ của Saudi Arabia là sa mạc hoặc vùng đất khô cằn, chỉ 1,45% diện tích đất là có thể canh tác. Ảnh: Britannica. Điều này khiến cho mức nhiệt trung bình ở nơi đây vào mùa nóng tăng vọt lên 50 độ. Có một số nơi, nhiệt độ vươn lên chạm ngưỡng 52 độ, ảnh hưởng không ít đến cuộc sống và sinh hoạt của người dân. Ảnh: Bayut. 4. Algeria: Phần lớn Algeria được bao phủ bởi Sahara - sa mạc lớn nhất thế giới. Theo Cổng thông tin Bộ Ngoại giao Việt Nam, 87% trong tổng số gần 2,4 triệu km2 diện tích Algeria là sa mạc. Còn theo World Atlas, con số này lên tới trên 90%. Ảnh: Shutterstock. Hầu như ở đâu cũng có cát và nó hút nhiệt rất nhiều. Nhiệt độ mặt đất thường vượt quá 77 độ C ở Sahara. Ảnh: Season Year. 5. Iran: Nước này có khí hậu nóng ẩm quanh năm, nhiệt độ rất cao kể cả vào mùa đông. Ngày hè, nhiệt độ trung bình ở đây là 40 độ C. Cùng với sự nóng lên của Trái đất, nhiệt độ ở Iran cũng ngày càng cao. Ảnh: Science Magazine. Trạm khí tượng ở Abadan (Iran) ghi nhận mức nhiệt kinh hoàng lên đến 52,2 °C, cho thấy một mùa hè nóng hơn bao giờ hết ở Iran và các nước khu vực Trung Đông. Ảnh: Internet.5. Iraq: Nằm ngay liền kề Iran, Iraq cũng chịu khí hậu khô nóng, ít mưa vào mùa hè. Nhiều ngày liền, nơi đây từng ghi nhận mức nhiệt tăng cao trên 50 độ C. Nhiệt độ trung bình năm ở Iraq vẫn rất cao, từ 20 đến 30 độ C. Do đó, đây vẫn được xem là một trong những quốc gia nóng nhất thế giới. Ảnh: MSN/Hussein Faleh. >>> Mời độc giả xem thêm video: Đến thăm hòn đảo kỳ lạ, nơi "dư thừa" hàng nghìn nam giới

1. Al Aziziyah, Libya: Libya luôn dẫn đầu danh sách vùng đất nóng nhất thế giới từ nhiều năm nay. Đất nước Bắc Phi này có khí hậu khắc nghiệt và khô cằn nhất thế giới. Nhiệt độ cao nhất từng ghi nhận ở Al Aziziyah là 57,8 độ C. Ảnh: IT. Ở Al Aziziyah, cư dân có xu hướng hoạt động nhiều hơn vào ban đêm, làm các công việc nhà và đi chợ vào lúc nửa đêm khi thời tiết bên ngoài dễ chịu hơn. 2. Thung lũng Chết, California, Mỹ: Khu vực này được ghi nhận kỷ lục là nơi nóng nhất năm 2019 với nhiệt độ lên tới 47 độ C. Ảnh: Getty. Vào năm 1913, nhiệt độ ở đây cao ở mức 56,7 độ C. Bạn thậm chí còn có thể rán một quả trứng bằng cái nóng này. Ảnh: IT. 3. Saudi Arabia: Quốc gia này không có sông. 95% lãnh thổ của Saudi Arabia là sa mạc hoặc vùng đất khô cằn, chỉ 1,45% diện tích đất là có thể canh tác. Ảnh: Britannica. Điều này khiến cho mức nhiệt trung bình ở nơi đây vào mùa nóng tăng vọt lên 50 độ. Có một số nơi, nhiệt độ vươn lên chạm ngưỡng 52 độ, ảnh hưởng không ít đến cuộc sống và sinh hoạt của người dân. Ảnh: Bayut. 4. Algeria: Phần lớn Algeria được bao phủ bởi Sahara - sa mạc lớn nhất thế giới. Theo Cổng thông tin Bộ Ngoại giao Việt Nam, 87% trong tổng số gần 2,4 triệu km2 diện tích Algeria là sa mạc. Còn theo World Atlas, con số này lên tới trên 90%. Ảnh: Shutterstock. Hầu như ở đâu cũng có cát và nó hút nhiệt rất nhiều. Nhiệt độ mặt đất thường vượt quá 77 độ C ở Sahara. Ảnh: Season Year. 5. Iran: Nước này có khí hậu nóng ẩm quanh năm , nhiệt độ rất cao kể cả vào mùa đông. Ngày hè, nhiệt độ trung bình ở đây là 40 độ C. Cùng với sự nóng lên của Trái đất, nhiệt độ ở Iran cũng ngày càng cao. Ảnh: Science Magazine. Trạm khí tượng ở Abadan (Iran) ghi nhận mức nhiệt kinh hoàng lên đến 52,2 °C, cho thấy một mùa hè nóng hơn bao giờ hết ở Iran và các nước khu vực Trung Đông. Ảnh: Internet. 5. Iraq: Nằm ngay liền kề Iran, Iraq cũng chịu khí hậu khô nóng, ít mưa vào mùa hè. Nhiều ngày liền, nơi đây từng ghi nhận mức nhiệt tăng cao trên 50 độ C. Nhiệt độ trung bình năm ở Iraq vẫn rất cao, từ 20 đến 30 độ C. Do đó, đây vẫn được xem là một trong những quốc gia nóng nhất thế giới. Ảnh: MSN/Hussein Faleh.