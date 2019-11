Xe Range Rover nhái chỉ 420 triệu đồng tại Trung Quốc

Cách đây vài tháng, mẫu SUV Hunkt Canticie 2019 chính thức lộ diện, đây là mẫu xe nhái Range Rover giống nhất của Trung Quốc tính tới thời điểm hiện tại. Mới đây, mẫu xe này xuất hiện thêm nhiều hình ảnh chi tiết hơn cùng giá bán của nó tại các đại lý nội địa ở Trung Quốc. Về kích thước, mẫu xe SUV Hunkt Canticle nhái Range Rover sở hữu chiều dài 4.985 mm, rộng 1.995 mm, cao 1.819 mm, và trục cơ sở dài 2.997 mm. So sánh với kích thước của Range Rover "hàng xịn", Canticle nhỏ hơn một chút nhưng lại có trục cơ sở dài hơn 5 mm. Hunkt là cái tên tiếng Anh của Hanlong, một thương hiệu được sở hữu bởi Hanlong Auto, một nhà sản xuất xe có trụ sở chính ở tỉnh Hồ Bắc. Tên mã của xe là L10, và tên gọi chính thức tiếng Anh của nó là Canticie, còn tên gọi tiếng Trung Quốc là Kuangshi. Hunkt Canticie vốn có khởi đầu cuộc sống trong vai trò Zotye T800, sau đó được đổi tên thành T900. Nó đã được phát triển trong khoảng 2 năm. Zotye đương nhiên là thương hiệu “sao chép” nổi tiếng hàng đầu Trung Quốc và cũng có nhiều mẫu xe đang được bày bán tại Việt Nam. Bên trong của mẫu xe SUV Hunkt Canticie mới này có khác biệt chút ít so với Range Rover. Đáng chú ý là cụm đồng hồ số cỡ lớn, màn hình thứ hai điều khiển hệ thống thông tin giải trí. Núm xoay chuyển số cỡ lớn, nhiều nút điều khiển hệ thống điều hòa của xe. Các chi tiết khác mang đậm nét sang chảnh như các tính năng định vị, giải trí đa nhiệm và màn hình lớn cho hàng ghế sau... Tuy nhiên, nó vẫn mang phong cách "hàng mã" chứ không hề chỉn chu như xe Range Rover xịn. Xe được trang bị một động cơ tăng áp dung tích 2.0 lít sản sinh 218 mã lực, đủ để đạt tốc độ tối đa 185 km/h. Hệ thống dẫn động của xe là dạng cầu sau kết hợp hộp số tự động 8 cấp. Các mẫu tiêu chuẩn có hệ dẫn động bánh sau, và các mẫu cao cấp có hệ dẫn động 4 bánh AWD.Giá xe Hunkt Canticie nhái sẽ khởi điểm từ 126.800 nhân dân tệ (khoảng 420 triệu đồng) và lên tới 179.800 nhân dân tệ (khoảng 595 triệu đồng) cho một chiếc đầy đủ tùy chọn. Để so sánh, một chiếc Range Rover “giá mềm” ở Trung Quốc có giá 1,22 triệu nhân dân tệ (hơn 4 tỷ Đồng). Video: Xe Trung Quốc "sấp mặt" vì nhái Land Rover.

