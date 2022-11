Volkswagen Tiguan và Polo “tồn kho” tại Việt Nam giảm tới 249 triệu đồng

Bộ đôi xe Volkswagen Tiguan Allspace Elegance và Polo Hatchback đời 2020 mới 100% hiện đang được một đại lý Volkswagen tại khu vực miền Trung giảm giá rất sâu. Hai chiếc xe này chưa từng được sử dụng, chỉ được trưng bày tại đại lý.

Theo đó, giá xe Tiguan Allspace Elegance 2020 có mức đề xuất là 1,699 tỷ sẽ được giảm 249 triệu đồng, còn 1,45 tỷ đồng. Trong khi đó, Polo Hatchback 2020 có giá đề xuất 695 triệu nhưng đại lý này đang rao bán với giá chỉ 530 triệu, giảm 165 triệu đồng.

Volkswagen Tiguan và Polo “tồn kho” đang giảm tới 249 triệu đồng.

Nếu không thích mua xe đời 2020, đại lý này còn cung cấp cho khách hàng một lựa chọn nữa là Volkswagen Tiguan Allspace đời 2021 giảm giá chung là 100 triệu đồng.

Có thể nói đây là động thái xả kho của đại lý này khi mà hãng xe Đức vừa giới thiệu Tiguan 2023 tại triển lãm VMS. Mức giá đề xuất của Tiguan 2023 lên tới 1,999 tỷ đồng. Cả hai mẫu xe được bán với giá "xả kho" đều có số VIN là xe sản xuất 2020, trượt giá là điều dễ hiểu. Bên cạnh đó, Tiguan và Polo luôn trong top những mẫu xe "ế khách" trên thị trường, do giá bán cao so với những gì nó mang lại. Doanh số của Polo luôn trong tình trạng “lẹt đẹt” do chịu sức ép lớn từ các mẫu xe cùng phân khúc tới từ những thương hiệu Nhật Bản, Hàn Quốc.

Mẫu VW Tiguan đời 2020 được đại lý giảm giá sâu Bên cạnh việc giảm thẳng giá bán, đại lý còn tặng thêm phụ kiện tùy theo từng mẫu xe như thảm da lót sàn, bệ bước chân, phim cách nhiệt và phiếu bảo dưỡng 5 năm miễn phí… So với đời sau, Volkswagen Tiguan Allspace Elegance đời 2020 sẽ thiếu khá nhiều trang bị như đồng hồ kỹ thuật số Digital Cockpit 12.3 inch, ghế nhung dạng lông cừu kết hợp sợi tổng hợp, tính năng bơm hơi tựa lưng, hệ thống sưởi và mát-xa… Dẫu vậy, ở thời điểm này lựa chọn Tiguan 2020 sẽ giúp khách hàng tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể, tất nhiên, đó là đối với "fan" của Volkswagen.