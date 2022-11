Bentley Bentayga Odyssean Edition phiên bản giới hạn chỉ 70 chiếc toàn cầu

Ngoại thất của Bentayga Odyssean không có nhiều sự khác biệt so với các phiên bản tiêu chuẩn. Điểm nhấn lớn nhất là mâm xe hợp kim 22 inch thiết kế đa chấu được sơn màu vàng đồng độc đáo. Ngoài ra, khách cũng có thể phân biệt Odyssean Edition với các phiên bản khác thông qua huy hiệu đặc biệt đặt trên cột C. “Chất riêng” của phiên bản Odyssean được thể hiện rõ nét hơn khi bước vào bên trong khoang nội thất. Theo Bentley, Bentayga Odyssean là mẫu xe đầu tiên của dòng sản phẩm này có khu vực cabin phối 3 tone màu, gồm các chất liệu da mềm, len và gỗ. Hướng đến vấn đề bảo vệ môi trường nên khu vực bảng điều khiển trung tâm sử dụng chất liệu sơn mài siêu mỏng có độ dày tổng hợp 0,1 mm, ít hơn 90% so với ốp gỗ bóng cao cấp. Phiên bản Odyssean sử dụng các cấp độ trang bị tương tự như trên mẫu Azure, tập trung vào sự sang trọng Về tính năng an toàn, xe được bổ sung chức năng Touring Specification - kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ làn đường và hỗ trợ giao thông. Ngoài ra còn có Bentley Safeguard với một bộ radar và hệ thống camera trên xe để giám sát tình trạng giao thông. Về trang bị vận hành, Bentley Bentayga Odyssean Edition sử dụng hệ truyền động hybrid, bao gồm động cơ xăng V6, dung tích 3.0L kết hợp một mô-tơ điện và pin 18 kWh. Công suất tổng 546 mã lực cho phép chiếc SUV hạng sang có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 5,3 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 254 km/h. Chỉ với động cơ điện, Bentayga Odyssean có thể di chuyển quãng đường khoảng 45 km. >>> Mời độc giả xem thêm video Chi tiết Mclaren 765LT | 720S phiên bản track-focused, hiệu suất đè bẹp Ferrari 488 Pista (Nguồn: XE24h)

Ngoại thất của Bentayga Odyssean không có nhiều sự khác biệt so với các phiên bản tiêu chuẩn. Điểm nhấn lớn nhất là mâm xe hợp kim 22 inch thiết kế đa chấu được sơn màu vàng đồng độc đáo. Ngoài ra, khách cũng có thể phân biệt Odyssean Edition với các phiên bản khác thông qua huy hiệu đặc biệt đặt trên cột C. “Chất riêng” của phiên bản Odyssean được thể hiện rõ nét hơn khi bước vào bên trong khoang nội thất. Theo Bentley, Bentayga Odyssean là mẫu xe đầu tiên của dòng sản phẩm này có khu vực cabin phối 3 tone màu, gồm các chất liệu da mềm, len và gỗ. Hướng đến vấn đề bảo vệ môi trường nên khu vực bảng điều khiển trung tâm sử dụng chất liệu sơn mài siêu mỏng có độ dày tổng hợp 0,1 mm, ít hơn 90% so với ốp gỗ bóng cao cấp. Phiên bản Odyssean sử dụng các cấp độ trang bị tương tự như trên mẫu Azure, tập trung vào sự sang trọng Về tính năng an toàn, xe được bổ sung chức năng Touring Specification - kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ làn đường và hỗ trợ giao thông. Ngoài ra còn có Bentley Safeguard với một bộ radar và hệ thống camera trên xe để giám sát tình trạng giao thông. Về trang bị vận hành, Bentley Bentayga Odyssean Edition sử dụng hệ truyền động hybrid, bao gồm động cơ xăng V6, dung tích 3.0L kết hợp một mô-tơ điện và pin 18 kWh. Công suất tổng 546 mã lực cho phép chiếc SUV hạng sang có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 5,3 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 254 km/h. Chỉ với động cơ điện, Bentayga Odyssean có thể di chuyển quãng đường khoảng 45 km. >>> Mời độc giả xem thêm video Chi tiết Mclaren 765LT | 720S phiên bản track-focused, hiệu suất đè bẹp Ferrari 488 Pista (Nguồn: XE24h)