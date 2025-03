Kia Tasman 2025 nhận "bão đơn hàng" chỉ sau một ngày mở bán

Kia Tasman 2025 mới đã chính thức ra mắt thị trường Hàn Quốc từ ngày 13/2/2025. Theo thống kế, chỉ riêng trong ngày đầu tiên mở bán, Kia Tasman đã ghi nhận 2.200 đơn hàng. Điều này đủ thấy sức hút của mẫu bán tải mới nhà Kia. Mẫu xe bán tải Kia Tasman 2025 được bán ra với 3 phiên bản gồm: Tiêu chuẩn, X-Line dành cho đường phố đô thị và X-Pro tập trung vào khả năng off-road. Xe có hai kiểu dáng là cabin đơn tối ưu cho việc chở hàng và cabin đôi dành cho đi lại thông thường và du lịch. Kia Tasman sở hữu kích thước chiều dài 5.410 mm, rộng 1.930 mm, cao 1.870 mm (2 bản cao cấp có chiều cao lần lượt là 1.890 và 1.920 mm), đi kèm chiều dài cơ sở xe là 3.270 mm. Khả năng lội nước sâu mặc định ở 800 mm. Kia Tasman 2025 có phong cách thiết kế táo bạo, cơ bắp nhằm tối ưu tính thực dụng. Phần đầu xe hầm hố với lưới tản nhiệt hình “mũi hổ” đặc trưng của nhà Kia, kết hợp với cản trước vuông vức nhô cao. Trong khi đó, hệ thống đèn pha Starmap lại được đặt lệch hẳn sang hai bên, nối liền với vòm bánh xe phía trước. Khu vực phía sau thiết kế đơn giản hơn với cụm đèn pha hình chữ C cách điệu ở hai bên, ở giữa là cửa thùng hàng có logo Kia to bản khắc chìm. Về nội thất, Tasman sở hữu khoang cabin hiện đại với 3 màn hình hiển thị trên bảng điều khiển, bao gồm cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch kết hợp với màn hình 5 inch ở giữa và màn hình cảm ứng 12,3 inch cho hệ thống thông tin giải trí. Hầu hết các tính năng chính đều được tích hợp vào cụm màn hình đôi đặt nổi trên taplo. Khu vực bệ tỳ tay trung tâm có bàn sạc không dây, ngăn để bình nước, nút bấm phanh điện tử, Auto Hold và lẫy gạt chuyển chế độ gài cầu. Về trang bị an toàn, Kia Tasman 2025 sở hữu hệ thống hỗ trợ người lái tiên tiến ADAS bao gồm các tính năng như: hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù và một loạt tính năng hiện đại khác. Nhờ khả năng cách âm tiên tiến, Tasman hứa hẹn mang đến một khoang cabin yên tĩnh, thoải mái, rất phù hợp cho những chuyến đi dài. Tại Hàn Quốc, Kia Tasman được trang bị động cơ xăng 2.5L tăng áp cho công suất 281 mã lực. Động cơ đi cùng hộp số tự động 8 cấp. Theo công bố, xe có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình 8,6 km/L. Tại Hàn Quốc, giá xe Kia Tasman 2025 khởi điểm từ 37,5 triệu won (656,40 triệu VNĐ). Video: KIA Tasman có gì cạnh tranh với Toyota Hilux và Ford Ranger

