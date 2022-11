Ferrari SF90 và Rolls-Royce Cullinan bán rẻ chỉ 1/2 sau ngập lụt ở Mỹ

Các trận bão lớn và cuồng phong đổ bộ vào Florida vào mùa hè này, gây ra thiệt hại nặng nề và phá hủy nhiều chiếc xe rất đắt tiền. 2 chiếc xe như vậy, 1 là Ferrari SF90 Stradale đời 2021 và Rolls-Royce Cullinan 2021 ngập nước đã được sửa đổi. Mới đây chúng đều đã xuất hiện trên 1 trang chuyên rao bán các xe tai nạn. Chiếc siêu xe Ferrari SF90 Stradale và Rolls-Royce Cullinan cùng mang màu trắng, cùng được kéo ra từ 1 garage để xe bị nước lũ nhấn chìm và cả 2 đang được đấu giá để tìm người mua mới. Mức giá bộ đôi xe triệu đô ngập nước này có thể chỉ rẻ hơn 1/2 so với giá xe mới nhưng "sức khỏe" của 2 xe sau khi bị nước lũ nhấn chìm có thể khiến người mua phải trả phí sửa chữa tương đương hoặc cao hơn giá xe mới. Đặc biệt là chiếc Ferrari SF90 Stradale này là một xe hybrid đã trải qua thiệt hại do lũ lụt nên bạn cần phải cân nhắc thật kỹ mặc dù các nhà sản xuất ô tô rất nỗ lực để làm cho hệ thống pin của họ an toàn trong trường hợp bị nước làm hỏng, nhưng tôi không tưởng tượng rằng các bộ phận điện sẽ giúp việc sửa chữa SF90 này dễ dàng hơn . Chiếc xe thứ hai đang được cung cấp tại cùng một địa điểm là Rolls-Royce Cullinan và thiệt hại do ngập nước cũng được coi là nguyên nhân gây ra thiệt hại chính. Ngoại thất xe đã được bộ body kit và cánh gió sau hầm hố cùng với logo vô cực xuất hiện giữa 2 hàng ghế sau của xe, rất có thể, đây là Rolls-Royce Cullinan Black Badge. Từ những bức ảnh được đăng lên trang web này, cả 2 chiếc xe đều trông khá đẹp và đã được làm sạch kỹ lưỡng nhưng những gì mà các cơn bão tàn phá, việc mua 1 trong 2 chiếc xe này về sửa chữa và sử dụng nghe có vẻ khá đáng sợ và tốn kém. Video: Xe ôtô bị nhấn chìm sau trận lũ ở Florida, Mỹ.

