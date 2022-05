Volkswagen T-Cross 2022 từ 1,099 tỷ tại Việt Nam, đắt nhất phân khúc

Volkswagen Việt Nam vừa cho ra mắt mẫu SUV cỡ B Volkswagen T-Cross nhập khẩu Ấn Độ vào sáng nay ngày 10/5/2022 với 2 phiên bản, bao gồm Elegance và Luxury. Giá xe Volkswagen T-Cross 2022 tương ứng của 2 phiên bản này là 1,099 tỷ đồng và 1,299 tỷ đồng. Ngay sau khi ra mắt, Volkswagen T-Cross 2022 mới đã nhận được những ý kiến trái chiều vì mức giá đưa ra cao hơn tất cả các đối thủ khác cùng phân khúc như Peugeot 2008 (giá từ 769 - 849 triệu đồng), Honda HR-V (786 - 871 triệu đồng), KIA Seltos (639 - 724 triệu đồng) hay Hyundai Creta (620 - 730 triệu đồng). Trên thực tế, Volkswagen T-Cross chính là mẫu SUV đô thị cỡ B đắt nhất Việt Nam hiện nay.

T-Cross còn có tên gọi khác là Taigun tại Ấn Độ, trong khi đó tại châu Âu và các thị trường khác trên thế giới, mẫu xe này sử dụng tên gọi T-Cross. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.221 x 1.760 x 1.612 mm, trục cơ sở 2.651 mm. Những thông số này tương đương với phiên bản được phân phối tại thị trường Indonesia trước đó, đồng thời cũng lớn hơn mọi mặt so với phiên bản tại thị trường châu Âu. Thừa hưởng nhiều đường nét SUV từ “đàn anh” Tiguan Allspace và Teramont, Volkswagen T-Cross 2022 tại Việt Nam sở hữu thiết kế cứng cáp với lưới tản nhiệt có các họa tiết 3D, đèn chiếu sáng dạng LED vuông vắn, tích hợp đèn định vị cũng sử dụng công nghệ LED.

Đèn sương mù của mẫu xe SUV Volkswagen T-Cross được gắn ở 2 góc cản, có chức năng tự động chiếu theo góc lái. Ở phía sau, đèn hậu dạng LED hình chữ C kéo dài. Thiết kế phần cản sau khá cứng cáp. Ở phiên bản Luxury, xe được trang bị bộ mâm hợp kim 17 inch. Nội thất của Volkswagen T-Cross cũng khá đơn giản với ghế bọc da 2 màu trắng - đen, vô lăng vát đáy được bọc da, tích hợp một số nút điều khiển như hệ thống kiểm soát hành trình Cruise Control, cửa sổ trời, điều hoà tự động,... Bên cạnh đó, xe chỉ có phanh tay cơ và không được trang bị tính năng tự động giữ phanh tạm thời Auto Hold. Ở phiên bản Elegance, xe thậm chí còn sử dụng chìa khoá cơ để nổ máy và đồng hồ cơ sau vô-lăng.

Mặc dù có giá bán cao hơn gần gấp đôi một số đối thủ cùng phân khúc nhưng Volkswagen T-Cross lại đi kèm các trang bị khá ít ỏi. Cụ thể, xe được trang bị động cơ xăng 3 xi-lanh, dung tích 1.0L, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Động cơ tạo ra công suất tối đa 115 mã lực tại tua máy 5.000 – 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt 178 Nm tại dải tua máy 5.000 – 6.000 vòng/phút. Trong khi đó, tại nơi sản xuất là Ấn Độ, mẫu SUV cỡ B này có thêm phiên bản sử dụng động cơ I4 dung tích 1.5L, đi kèm hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép, sản sinh công suất tối đa 150 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Về mặt an toàn, Volkswagen T-Cross tại Việt Nam cũng chỉ có những trang bị tiêu chuẩn bao gồm camera lùi, cảm biến đỗ xe, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cân bằng điện tử, chống bó cứng phanh ABS, kiểm soát lực kéo TSC… Nhìn chung, nếu đặt Volkswagen T-Cross lên bàn cân so sánh với các đối thủ khác trong cùng phân khúc thì mẫu xe này không thực sự nổi bật hơn về thiết kế, tiện nghi hay khả năng vận hành. Đó là chưa kể đến giá bán ngang ngửa một số mẫu SUV cỡ lớn hơn như Mazda CX-5, Honda CR-V, Kia Sorento, Hyundai SantaFe hay Toyota Fortuner.

Với mức giá bán khá cao cùng trang bị chưa thật sự nổi trội, Volkswagen T-Cross 2022 mới không được đánh giá cao ngay sau khi ra mắt. Mẫu xe SUV cỡ B này được dự đoán sẽ khó cạnh tranh với những mẫu xe Hàn Quốc hay Nhật Bản khác đang bán ra tại thị trường Việt Nam. Video: Giới thiệu Volkswagen T-Cross 2022 hoàn toàn mới.

