"Vua bán tải" Ford Ranger - là ôtô chạy xăng đắt khách nhất Việt Nam

VinFast công bố đã bàn giao hơn 12.500 xe điện các loại trong tháng 2/2025, tăng trưởng 25% so với tháng liền trước. Như vậy, chỉ một mình VinFast đã đạt doanh số tương đương một nửa phần còn lại của thị trường cộng lại (chỉ tính các thành viên VAMA và Hyundai). Top ôtô bán chạy nhất Việt Nam dù có những biến động đáng kể, nhưng chủ yếu diễn ra ở nhóm xe động cơ đốt trong. Ford Ranger: 1.111 chiếc

Dù là xe bán tải, nhưng Ford Ranger có lượng bán ra 1.111 chiếc trong tháng 2/2025, giảm 4 chiếc so với tháng trước nhưng tăng mạnh 26% so với tháng 2/2024. Doanh số trên giúp Ranger giữ vững vị trí số 1 toàn thị trường trong tháng 2. Cộng dồn 2 tháng đầu năm, có 2.226 chiếc Ranger được bàn giao đến tay khách hàng, tăng 10% so với cùng kỳ. Mitsubishi Xpander: 1.053 chiếc

Mitsubishi Xpander chỉ đạt lượng bán ra 1.053 chiếc trong tháng 2, tăng 30,3% so với tháng 1 và tăng 64,2% so với tháng 2/2024. Nhờ đó, mẫu xe bán chạy nhất thị trường năm 2024 đã tăng 1 bậc trong top 10 và bám sát Ford Ranger. Tổng cộng 2 tháng đầu năm, Mitsubishi bán ra 1.861 chiếc, giảm nhẹ 3,4% so với cùng kỳ năm 2024. Mazda CX-5: 923 chiếc

Với doanh số 923 chiếc (giảm 7,7%), Mazda CX-5 tụt 1 bậc so với tháng trước. Tuy vậy, doanh số này vẫn tăng tới 53,8% so với tháng 2/2024. Tổng cộng, có 1.923 chiếc CX-5 được bán ra trong 2 tháng đầu năm 2025, tăng 36,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Ford Everest: 760 chiếc

Ford Everest trở lại top 10 sau 1 tháng vắng bóng với 760 chiếc bán ra trong tháng 2, tăng 153% so với tháng trước và tăng 116% so với tháng 2/2024. Cộng dồn trong 2 tháng đầu năm 2025, tổng lượng bán ra của mẫu D-SUV này là 1.060 chiếc, giảm 7% so với cùng kỳ. Toyota Vios: 754 chiếc

Doanh số Toyota Vios trong tháng 2 là 754 chiếc, tăng tới 54% so với tháng 1 và tăng gấp 4,4 lần so với cùng kỳ năm 2024. Lượng bán ra này giúp Vios tăng liền 4 bậc, lên vị trí thứ 4 trong top 10. Doanh số cộng dồn của Vios trong năm 2025 là 1.244 chiếc, tăng 51% so với năm ngoái. Honda City: 743 chiếc

Giữ nguyên vị trí thứ 6, Honda City bán ra 743 chiếc trong tháng 2, tăng 30,8% so với tháng trước và tăng 16,1% so với tháng 2/2024. Doanh số luỹ kế của City trong năm 2025 là 1.311 chiếc, tăng 16,9% so với cùng kỳ năm trước. Ford Territory: 464 chiếc

Ford Territory đã giảm 3 bậc trong top 10, xuống vị trí thứ 7. Lượng bán ra của Territory trong tháng 2 vừa qua đạt 464 chiếc, giảm 33,7% so với tháng trước nhưng tăng mạnh 111% so với tháng 2/2024. Tổng cộng 2 tháng đầu năm, có 1.164 chiếc Territory được Ford Việt Nam bán ra thị trường, tăng 9% so với cùng kỳ. Hyundai Accent: 455 chiếc

Mẫu sedan của Hyundai chỉ đạt doanh số trong tháng 2 là 455 chiếc, giảm 14% so với tháng trước và nhưng vẫn tăng 24,6% so với tháng 2/2024. Accent cũng là đại diện duy nhất của Hyundai còn góp mặt trong top xe này. Luỹ kế năm 2025 của Accent là 985 chiếc, giảm 23% so với cùng kỳ. KIA Carnival: 451 chiếc

Lần gần nhất KIA Carnival đứng chân trong top 10 xe bán chạy đã là từ tháng 9/2024. Lần trở lại này vào tháng 2/2025, Carnival đạt doanh số 451 chiếc, tăng 40,5% so với tháng trước và tăng 68,3% so với tháng 2/2024. Cộng dồn 2 tháng đầu năm, KIA Carnival bán ra 772 chiếc, tăng 27,2% so với cùng kỳ năm 2024. Mitsubishi Xforce: 433 chiếc

Mitsubishi Xforce mặc dù xếp cuối trong top 10 xe sử dụng động cơ đốt trong bán chạy tháng 2 với 433 chiếc, giảm 21,5% so với tháng trước, nhưng lại bán chạy nhất phân khúc SUV cỡ B tại Việt Nam. Cộng dồn trong 2 tháng đầu năm, đã có 985 chiếc Xforce được bàn giao đến tay khách hàng. Video: 10 mẫu xe chuẩn bị ra mắt tại Việt Nam năm 2025

