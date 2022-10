Cận cảnh Volkswagen Tiguan 2022 hơn 1,9 tỷ tại Việt Nam

Volkswagen Tiguan 2022 mới là chiếc SUV 7 chỗ đa năng nhất của thương hiệu Volkswagen. Phiên bản mới này là sự nâng tầm hoàn chỉnh về ngoại hình, các trang bị và khả năng vận hành. Những đường nét thiết kế đổi mới của Tiguan mang đến diện mạo SUV linh hoạt và mạnh mẽ. Ngoài ra, xe còn có hệ thống đèn IQ.LIGHT với 2 thấu kính Projector và đèn ban ngày viền phía dưới, các chức năng mở rộng góc chiếu khi vào cua, điều chỉnh khoảng chiếu sáng và hỗ trợ thời tiết xấu... Dấu ấn đổi mới ấn tượng nằm ở biểu tượng chữ C viền đen mạnh mẽ tại cản trước. Mâm xe 18 inch đi cùng với Lốp xe Pirelli phù hợp với đa dạng địa hình. Tại thị trường Việt Nam, mẫu xe SUV Volkswagen Tiguan 2022 có 8 màu sắc Trắng Pure, Trắng Pearl, Xanh Metallic, Xanh Petrol Metallic, Đen Pearlescent Metallic, Đỏ King Metallic, Xám Platinum Metallic, Bạc Pyrite Metallic. Không gian nội thất với các đường nét thiết kế gọn gàng, sắc sảo. Màu sắc trang nhã, kết hợp Ambient Light 30 màu mang lại không gian tiện nghi, sang trọng và thoải mái cho người sử dụng. Tiguan có vô lăng thiết kế mới, ghế da Vienna có lỗ thông hơi. Cần số thiết kế mới hiển thị bằng đèn LED sang trọng và tinh tế. Khoang hành lý có không gian linh hoạt từ 230 lít và có thể mở rộng lên đến 1.775 lít. Tiguan mang trong mình hàng loạt các tính năng công nghệ hữu ích, đảm bảo sự kết nối cho mục đích giải trí cũng như công việc. Đồng hồ kỹ thuật số Digital Cockpit Pro đa sắc màu, lựa chọn giao diện và thông số hiển thị sinh động. Màn hình giải trí đa chức năng MIB 3 – 8 inch, điều khiển cảm ứng, điều khiển cử chỉ Gesture Control, kết nối App-Connect, (Apple Carplay và Android Auto), Bluetooth, USB (Type C). Điều hoà tự động 3 vùng nhiệt độ, điều khiển cảm ứng và có chức năng lọc không khí. Đóng mở cốp thông minh đảm bảo sự tiện lợi tối đa với các thao tác đá đóng, mở cốp Xe được trang bị động cơ tiên tiến 2.0 TSI với Turbo tăng áp và hệ thống phun nhiên liệu kép đi kèm cùng hộp số tự động ly hợp kép DSG 7 cấp (Direct Shift Gearbox) kết hợp được ưu điểm của một hộp số sàn về kết cấu đơn giản, sang số nhanh và tiết kiệm nhiên liệu với đặc tính tiện lợi dễ điều khiển của các hộp số tự động. Hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian biến thiên 4MOTION. Tùy theo điều kiện vận hành, hệ thống dẫn động sẽ thay đổi tỉ lệ lực kéo truyền đến cầu trước và cầu sau để giúp xe vận hành ổn định. Ngoài ra, người lái còn có thể tự do lựa chọn cấu hình lái xe với các chế độ vận hành khác nhau và tận hưởng sự thoải mái với tùy chọn cá nhân hóa. Thân xe Volkswagen Tiguan 2022 với cấu trúc hấp thụ xung va chạm và khoang hành khách sử dụng thép có độ cứng và chịu lực cao. Kết hợp với khả năng gia công kim loại tiên tiến. Mang lại sự chắc chắn, ổn định và an toàn cao khi vận hành. Thiết kế ghế an toàn với cấu trúc giảm chấn thương đốt sống cổ. Ngoài ra, xe còn sở hữu nhiều tính năng an toàn hiện đại khác như: Hệ thống kiểm soát cự ly đỗ xe PDC, hệ thống cân bằng điện tử ESC, hệ thống chống trượt khi tăng tốc ASR, hỗ trợ trả lái thông minh DSR, cảnh báo áp suất lốp TPMS, hệ thống cảnh báo mất tập trung, khóa vi sai điện tử EDL, hệ thống kiểm soát hành trình Cruise Control và chức năng giới hạn tốc độ Speed Limit. Mức giá xe Volkswagen Tiguan 2022 tại Việt Nam bán từ 1,999 tỷ đồng. Video: Volkswagen Tiguan Allspace Facelift 2022 tại Việt Nam.

