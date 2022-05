Volkswagen Touareg chạy 5 năm, chủ xe "bay" hơn 1 tỷ ở Sài Gòn

Sau 5 năm sử dụng, một chiếc Volkswagen Touareg đời 2016, đăng ký lần đầu năm 2016 được chào bán lại với giá 1,46 tỷ đồng – ngang tầm giá “đập hộp” và lăn bánh một chiếc Toyota Fortuner Legender 2.8AT 4x4 mới. Ở thời điểm năm 2017, giá xe Volkswagen Touareg chính hãng được niêm yết 2,889 tỷ đồng. Có thể nói, sau khoảng 5 năm sử dụng, chủ chiếc Volkswagen Touareg lỗ hơn 1 tỷ đồng so với mức giá ban đầu. Giá dễ chịu hơn trước, khiến Volkswagen Touareg đời 2016 trở thành lựa chọn hấp dẫn dành cho khách hàng muốn trải nghiệm SUV cỡ trung của Đức trong tầm giá dưới 1,5 tỷ đồng. Là mẫu SUV 5 chỗ cỡ trung, Volkwagen Touareg có kích thước tổng thể dài x rộng x cao tương ứng 4.801 x 1.940 x 1.709mm, chiều dài cơ sở 2.893mm, khoảng sáng gầm cao 201 mm. Làm so sánh, kích thước của Volkwagen Touareg dài hơn so với một chiếc Mercedes-Benz GLC sở hữu chiều dài 4.670mm và hiều dài cơ sở 2.873mm. Volkwagen Touareg sử dụng động cơ xăng V6 dung tích 3.6L cho công suất 280 mã lực tại vòng tua 6.200 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 360 Nm tại vòng tua 3.200 vòng/phút, đi kèm hộp số tự động 8 cấp Tiptronic và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian (4MOTION). Xe có mức tiêu hao nhiên liệu 9,9 L/100 Km (kết hợp). Nội thất của Volkwagen Touareg mặc dù không hiện đại và ngập tràn màn hình như những mẫu xe ngày nay. Nhưng trang bị tiện nghi của Touareg khá đầy đủ như nội thất bọc da cao cấp, ốp gỗ trang trí nội thất. Ghế ngồi được bọc da, thiết kế lớn, ghế trước chỉnh điện và nhớ vị trí ghế. Vô lăng 3 chấu tích hợp nhiều nút bấm. Hệ thống giải trí với màn hình kích thước lớn kết nối đa phương tiện, dàn âm thanh cao cấp, điều hoà tự động, cốp đóng mở điện. An toàn và hỗ trợ lái với loạt phanh ABS, EBD, BA, hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và hỗ trợ đỗ đèo, chống trượt khi tăng tốc, kiểm soát lực kéo, kiểm soát cự ly đỗ xe, phanh tay điện tử, camera 360 độ và cảm biến trước sau hỗ trợ đỗ xe. Có thể nói, Volkwagen Touareg là một chiếc SUV tiệm cận xe sang. Dòng xe SUV này mang kiểu dáng thiết kế thanh lịch, sẽ rất phù hợp với đối tượng khách hàng ở độ tuổi trung niên. Dòng xe này đáp ứng được tiêu chí mua SUV đề cao cảm giác lái, gầm bệ vững chắc, độ an toàn cao, không gian nội thất rộng rãi. Hy vọng đây là một sự lựa chọn dành cho các bác đang tìm kiếm một chiếc SUV đã qua sử dụng “chất” trong tầm giá 1,5 tỷ đồng quay đầu! Video: Đánh giá xe SUV Volkswagen Touareg tại Việt Nam.

Sau 5 năm sử dụng, một chiếc Volkswagen Touareg đời 2016, đăng ký lần đầu năm 2016 được chào bán lại với giá 1,46 tỷ đồng – ngang tầm giá “đập hộp” và lăn bánh một chiếc Toyota Fortuner Legender 2.8AT 4x4 mới. Ở thời điểm năm 2017, giá xe Volkswagen Touareg chính hãng được niêm yết 2,889 tỷ đồng. Có thể nói, sau khoảng 5 năm sử dụng, chủ chiếc Volkswagen Touareg lỗ hơn 1 tỷ đồng so với mức giá ban đầu. Giá dễ chịu hơn trước, khiến Volkswagen Touareg đời 2016 trở thành lựa chọn hấp dẫn dành cho khách hàng muốn trải nghiệm SUV cỡ trung của Đức trong tầm giá dưới 1,5 tỷ đồng. Là mẫu SUV 5 chỗ cỡ trung, Volkwagen Touareg có kích thước tổng thể dài x rộng x cao tương ứng 4.801 x 1.940 x 1.709mm, chiều dài cơ sở 2.893mm, khoảng sáng gầm cao 201 mm. Làm so sánh, kích thước của Volkwagen Touareg dài hơn so với một chiếc Mercedes-Benz GLC sở hữu chiều dài 4.670mm và hiều dài cơ sở 2.873mm. Volkwagen Touareg sử dụng động cơ xăng V6 dung tích 3.6L cho công suất 280 mã lực tại vòng tua 6.200 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 360 Nm tại vòng tua 3.200 vòng/phút, đi kèm hộp số tự động 8 cấp Tiptronic và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian (4MOTION). Xe có mức tiêu hao nhiên liệu 9,9 L/100 Km (kết hợp). Nội thất của Volkwagen Touareg mặc dù không hiện đại và ngập tràn màn hình như những mẫu xe ngày nay. Nhưng trang bị tiện nghi của Touareg khá đầy đủ như nội thất bọc da cao cấp, ốp gỗ trang trí nội thất. Ghế ngồi được bọc da, thiết kế lớn, ghế trước chỉnh điện và nhớ vị trí ghế. Vô lăng 3 chấu tích hợp nhiều nút bấm. Hệ thống giải trí với màn hình kích thước lớn kết nối đa phương tiện, dàn âm thanh cao cấp, điều hoà tự động, cốp đóng mở điện. An toàn và hỗ trợ lái với loạt phanh ABS, EBD, BA, hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và hỗ trợ đỗ đèo, chống trượt khi tăng tốc, kiểm soát lực kéo, kiểm soát cự ly đỗ xe, phanh tay điện tử, camera 360 độ và cảm biến trước sau hỗ trợ đỗ xe. Có thể nói, Volkwagen Touareg là một chiếc SUV tiệm cận xe sang. Dòng xe SUV này mang kiểu dáng thiết kế thanh lịch, sẽ rất phù hợp với đối tượng khách hàng ở độ tuổi trung niên. Dòng xe này đáp ứng được tiêu chí mua SUV đề cao cảm giác lái, gầm bệ vững chắc, độ an toàn cao, không gian nội thất rộng rãi. Hy vọng đây là một sự lựa chọn dành cho các bác đang tìm kiếm một chiếc SUV đã qua sử dụng “chất” trong tầm giá 1,5 tỷ đồng quay đầu! Video: Đánh giá xe SUV Volkswagen Touareg tại Việt Nam.