Vừa qua, Chương trình đánh giá xe mới cho các nước Đông Nam Á (ASEAN NCAP) đã có màn thử nghiệm, đánh giá an toàn đối với chiếc SUV điện đến từ nhà sản xuất ôtô Việt Nam, VinFast VF8. Theo đó, ASEAN NCAP đã phải dùng đến vài chiếc VinFast VF8 Plus chạy điện với các hệ thống an toàn đầy đủ nhất để thử nghiệm các góc đâm va chạm.

Kết quả, VinFast VF8 đạt tổng điểm 89,5 và nhận 5 sao an toàn của ASEAN NCAP. Tính theo từng hạng mục, chiếc SUV điện nhận được 36,07 điểm cho hạng mục Bảo vệ người lớn trong xe (AOP). Qua đoạn video có thể thấy VinFast VF8 có phần khung khá cứng, vững, bảo vệ các bộ phận trên cơ thể người ở mức tốt sau khi va chạm. Đối với hạng mục Bảo vệ hành khách trẻ em (COP), mẫu xe này 18,43 điểm, Hỗ trợ an toàn (SA) là 20 điểm và 15 điểm cho An toàn đối với người đi xe máy (MS).

VinFast VF8 chạy điện đạt 5 sao an toàn của ASEAN NCAP.

VF8 là mẫu xe điện đầu tiên của VinFast được xếp hạng an toàn 5 sao cao nhất từ ASEAN NCAP. Trước đó, VF e34 chỉ được 78,99 điểm và điểm an toàn chỉ ở 4 sao. Ngoài VinFast VF8, nhà sản xuất ôtô Việt Nam còn có 2 mẫu xe khác cũng giành được 5 sao an toàn của ASEAN NCAP là Lux A2.0 và Lux SA2.0.

Việc VinFast VF8 đạt xếp hạng 5 sao của ASEAN NCAP không phải là điều quá ngạc nhiên, vì chiếc xe “made in Vietnam” này còn được xuất khẩu sang Mỹ - thị trường nổi tiếng khắt khe bậc nhất thế giới.

VF8 là mẫu xe điện đầu tiên của VinFast được xếp hạng an toàn 5 sao cao nhất từ ASEAN NCAP. Trước đó, VF e34 chỉ được 78,99 điểm.

Hiện tại, VinFast VF8 tại Việt Nam đang bán ra với 2 phiên bản Eco và Plus, giá lần lượt là 1,094 và 1,263 tỷ đồng, chưa bao gồm pin. Giá xe đã bao gồm pin ở mức 1,478 - 1,646 tỷ đồng. Giá thuê pin đối với VF8 được VinFast đề xuất ở mức 4,95 triệu đồng/tháng.

Thuộc phân khúc SUV cỡ D tầm giá 1 tỷ đồng, VinFast VF8 được trang bị loạt công nghệ vượt trội, hệ thống trợ lái nâng cao (ADAS) với loạt tính năng tiên tiến như hỗ trợ lái trên đường cao tốc, tự động chuyển làn, hỗ trợ đỗ xe thông minh, giám sát xung quanh, điều khiển đèn pha tự động/Đèn pha thích ứng, hệ thống giám sát lái xe…

VinFast VF8 được trang bị loạt công nghệ vượt trội, hệ thống trợ lái nâng cao (ADAS) với loạt tính năng tiên tiến như hỗ trợ lái trên đường cao tốc, tự động chuyển làn,...

Ngoài ra, xe còn được trang bị bộ ứng dụng tiện ích và giải trí thông minh (Smart Services) với các tính năng điều khiển và tương tác với xe thông qua giọng nói, quản lý xe từ xa qua ứng dụng VinFast, mua sắm trực tuyến, chơi game,…mang đến cho người dùng trải nghiệm di chuyển đẳng cấp và tiện lợi, an toàn.