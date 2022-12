Cầu thủ Đỗ Hùng Dũng tậu SUV điện VinFast VF8 từ 1,29 tỷ đồng

Vào ngày hôm qua, 15/12 tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đã được nhận bàn giao mẫu SUV điện hạng D VinFast VF8, chính thức trở thành khách hàng tiên phong của thương hiệu ôtô Việt. Tại buổi lễ, cầu thủ trẻ cho biết anh ấn tượng nhất với tính năng trợ lý ảo trên VinFast VF8 của Việt Nam. "Mình nghĩ tương lai sẽ là xe điện và đây là chiếc xe mà mình rất kỳ vọng. Mình tin chiếc xe này sẽ giúp mình di chuyển tốt hơn, phục vụ cuộc sống tốt hơn cho cả gia đình”, tiền vệ Hùng Dũng cho biết khi nhận xe Vinfast VF8. VinFast VF8 của Đỗ Hùng Dũng thuộc phân khúc SUV cỡ D, có thiết kế 5 chỗ ngồi, kích thước tổng thể các chiều dài, rộng, cao lần lượt là 4.750 x 1.934 x 1.667 (mm). Xe được trang bị hệ thống trợ lái nâng cao (ADAS) với loạt tính năng tiên tiến như hỗ trợ lái trên đường cao tốc, tự động chuyển làn, hỗ trợ đỗ xe thông minh, triệu tập xe thông minh, hỗ trợ đỗ xe từ xa… Ngoài ra, bộ ứng dụng tiện ích và giải trí thông minh (Smart Services) với các tính năng điều khiển và tương tác với xe thông qua giọng nói; quản lý xe từ xa qua ứng dụng VinFast; mua sắm trực tuyến, chơi trò chơi điện tử trên màn hình xe đồng bộ với điện thoại… cũng mang đến trải nghiệm đẳng cấp, ấn tượng cho người dùng. Mẫu xe SUV điện VinFast VF8 hiện có hai phiên bản gồm Eco và Plus, trong đó phiên bản Eco được trang bị động cơ điện có công suất tối đa 260kW, mô-men xoắn cực đại 500Nm, pin có khả năng di chuyển tới 420km sau mỗi lần sạc đầy (theo tiêu chuẩn WLTP). Mức giá xe VinFast VF8 Eco tại Việt Nam là 1,129 tỷ đồng trong khi con số tương ứng của bản Plus là 1,309 tỷ đồng. Với hình thức mua xe kèm pin, VinFast VF8 sẽ có giá 1,459 tỷ đồng ở bản Eco và 1,639 tỷ đồng ở bản Plus. Ngoài ra, khách hàng sở hữu VinFast VF8 còn được hưởng loạt chính sách chăm sóc khách hàng và dịch vụ hậu mãi như bảo hành chính hãng 10 năm cao hàng đầu thế giới, cứu hộ pin 24/7 (Mobile Charging), sửa chữa bảo dưỡng lưu động (Mobile Service), cứu hộ miễn phí 24/7 trong suốt thời gian bảo hành… Video: Cảm giác lần đầu trải nghiệm Vinfast VF8 chạy điện.

Vào ngày hôm qua, 15/12 tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đã được nhận bàn giao mẫu SUV điện hạng D VinFast VF8, chính thức trở thành khách hàng tiên phong của thương hiệu ôtô Việt. Tại buổi lễ, cầu thủ trẻ cho biết anh ấn tượng nhất với tính năng trợ lý ảo trên VinFast VF8 của Việt Nam. "Mình nghĩ tương lai sẽ là xe điện và đây là chiếc xe mà mình rất kỳ vọng. Mình tin chiếc xe này sẽ giúp mình di chuyển tốt hơn, phục vụ cuộc sống tốt hơn cho cả gia đình”, tiền vệ Hùng Dũng cho biết khi nhận xe Vinfast VF8. VinFast VF8 của Đỗ Hùng Dũng thuộc phân khúc SUV cỡ D, có thiết kế 5 chỗ ngồi, kích thước tổng thể các chiều dài, rộng, cao lần lượt là 4.750 x 1.934 x 1.667 (mm). Xe được trang bị hệ thống trợ lái nâng cao (ADAS) với loạt tính năng tiên tiến như hỗ trợ lái trên đường cao tốc, tự động chuyển làn, hỗ trợ đỗ xe thông minh, triệu tập xe thông minh, hỗ trợ đỗ xe từ xa… Ngoài ra, bộ ứng dụng tiện ích và giải trí thông minh (Smart Services) với các tính năng điều khiển và tương tác với xe thông qua giọng nói; quản lý xe từ xa qua ứng dụng VinFast; mua sắm trực tuyến, chơi trò chơi điện tử trên màn hình xe đồng bộ với điện thoại… cũng mang đến trải nghiệm đẳng cấp, ấn tượng cho người dùng. Mẫu xe SUV điện VinFast VF8 hiện có hai phiên bản gồm Eco và Plus, trong đó phiên bản Eco được trang bị động cơ điện có công suất tối đa 260kW, mô-men xoắn cực đại 500Nm, pin có khả năng di chuyển tới 420km sau mỗi lần sạc đầy (theo tiêu chuẩn WLTP). Mức giá xe VinFast VF8 Eco tại Việt Nam là 1,129 tỷ đồng trong khi con số tương ứng của bản Plus là 1,309 tỷ đồng. Với hình thức mua xe kèm pin, VinFast VF8 sẽ có giá 1,459 tỷ đồng ở bản Eco và 1,639 tỷ đồng ở bản Plus. Ngoài ra, khách hàng sở hữu VinFast VF8 còn được hưởng loạt chính sách chăm sóc khách hàng và dịch vụ hậu mãi như bảo hành chính hãng 10 năm cao hàng đầu thế giới, cứu hộ pin 24/7 (Mobile Charging), sửa chữa bảo dưỡng lưu động (Mobile Service), cứu hộ miễn phí 24/7 trong suốt thời gian bảo hành… Video: Cảm giác lần đầu trải nghiệm Vinfast VF8 chạy điện.