Dàn siêu xe rước dâu trị giá hơn 80 tỷ đồng của đại gia Vũng Tàu

Những ngày vừa qua, trên mạng xã hội đã lan truyền những hình ảnh về dàn siêu xe và xe siêu sang rước dâu có tổng trị giá hơn 200 tỷ đồng làm xe rước dâu trong 1 đám cưới được tiết lộ là cháu của 1 nữ đại gia bán siêu xe tại Hà Nội. Đến nay, lại có thêm 1 đám cưới gây choáng ngợp người xem với dàn xe rước dâu cũng rất đẳng cấp đến từ gia đình của 1 đại gia ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Thông tin chúng tôi có được, trong ngày vui của 1 thành viên gia đình, chủ nhân của bộ sưu tập cực khủng và kín tiếng ở Vũng Tàu đã mang dàn siêu xe làm xe hoa. Trong đó, ngoài chiếc xe sang tầm trung Lexus ES250 biển đẹp được mướn làm xe rước dâu, dàn siêu xe và xe thể thao còn lại đều thuộc sở hữu của gia đình chú rể bao gồm có sự góp mặt của Lamborghini Huracan STO độc nhất Việt Nam, ngoài ra là McLaren 720S Spider, Porsche 911 GT3 RS và Aston Martin DB11 V8. Tổng giá trị cho dàn xe đưa dâu này phải trên 80 tỷ đồng, chỉ tính 3 siêu xe và 1 xe thể thao của gia đình đại gia Vũng Tàu, trong đó, ấn tượng và đắt nhất phải là chiếc siêu xe Lamborghini Huracan STO đến nay vẫn chưa có xe thứ 2 về Việt Nam. Xe được nhập khẩu không chính hãng và hiện đã ra biển số 72 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Chiếc siêu xe Lamborghini Huracan Super Trofeo Omologata đầu tiên về nước có ngoại thất sơn màu Blu Laufey cùng các điểm nhấn hoàn thành với sắc cam, đỏ, trắng và carbon đã làm cho ngoại hình của xe trở nên hầm hố. Lamborghini Huracan STO vẫn sở hữu khối động cơ V10, dung tích 5.2 lít có sức mạnh tương đương bản EVO khi sản sinh ra công suất tối đa 640 mã lực, mô-men xoắn cực đại chỉ 565 Nm nhưng họ đã cải tiến lại hệ thống treo, ống xả và nhiều công nghệ của xe đua khác. Phiên bản Huracan STO cần thời gian tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trong 3 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 310 km/h, đây đều là những thông số yếu hơn cả bản EVO. Giá bán của siêu xe Lamborghini Huracan STO đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam đến nay ước tính phải trên 33 tỷ đồng. Ngoài siêu xe Lamborghini Huracan STO, dàn xe đưa dâu hơn 80 tỷ này còn có 2 chiếc siêu xe khác cũng được mệnh danh là các ông hoàng trong đường đua và đua drag, đầu tiên là siêu xe mui trần McLaren 720S Spider sở hữu khối động cơ xăng V8, dung tích 4.0 lít, tăng áp kép, cho công suất tối đa 700 mã lực và mô-men xoắn cực đại 769 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động 7 cấp, nhờ đó, phiên bản mui trần của xe McLaren 720S có khả năng đua nước rút từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 2,9 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 325 km/h nếu xe mở mui và đóng mui lại có thể đạt con số 341 km/h. Siêu xe mui trần McLaren 720S Spider có giá lăn bánh tại Việt Nam trên 26 tỷ đồng. Bên cạnh đó là siêu xe Porsche 911GT3 RS 991.2 với ngoại thất màu xanh Acid Green rất cá tính và nổi bần bật lại còn là chiếc duy nhất có sở hữu gói trang bị Weisach Package, giúp xe giảm cân đáng kể so với bản tiêu chuẩn. Xe vẫn được trang bị động cơ xăng 6 xi-lanh thẳng hàng, hút khí tự nhiên, dung tích 4.0 lít, nhưng đã tạo ra công suất tối đa 520 mã lực, tăng 20 mã lực so với đời trước cũng như trải nghiệm lái thích thú hơn. Sức mạnh của động cơ kết hợp cùng hộp số PDK 7 cấp, nhờ đó, siêu xe Porsche 911 GT3 RS Weisach Package của doanh nhân Vũng Tàu mới được mang ra làm xe đưa dâu có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 3,2 giây, trước khi đạt vận tốc tối đa 312 km/h. Cuối cùng chính là chiếc xe thể thao hạng sang Aston Martin DB11 V8 có ngoại thất sơn màu Racing Green 59, đây là 1 trong những màu sơn gợi nhớ đến kỷ niệm chiến thắng 24 giờ Le Mans năm 1959 của chiếc xe đua DBR1. Ngoài màu sơn xanh Racing Green 59 ra, chiếc xe Aston Martin DB11 V8 này còn có nhiều chi tiết ở ngoại thất được sơn đen, bộ mâm 2 tông màu tương phản và ấn tượng nhất phải kể đến bên trong khoang lái của xe với nội thất màu vàng xanh. Chiếc xe thể thao hạng sang Aston Martin DB11 V8 mang màu sơn Racing Green 59 của đại gia đến từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn sử dụng máy V8, dung tích 4.0 lít, cho ra công suất 528 mã lực, tăng 25 mã lực so với 8 xe DB11 còn lại. Xe đi kèm hộp số tự động ZF 8 cấp. Video: Xem cả dàn siêu xe và môtô khủng rước dâu.

