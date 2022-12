Chi tiết VinFast VF8 City Edition từ 55.000 USD - chạy 300km/lần sạc

Vào hôm 20/12/2022 vừa qua, lô xe bao gồm 999 chiếc VinFast VF8 đã cập cảng Benicia ở bang California, Mỹ. Được biết, tất cả những chiếc xe VinFast VF8 này đều thuộc phiên bản City Edition vốn không bán ở Việt Nam. Đến nay, hãng mới công bố thông tin chi tiết của Vinfast VF8 City Edition 2023 mới dành cho thị trường Mỹ. Cụ thể, VinFast VF8 City Edition tại Mỹ cũng có 2 bản trang bị là Eco và Plus, tương tự VF8 thông thường. Trong đó, VinFast VF8 Eco City Edition được trang bị 2 mô-tơ điện trên cầu trước/sau, tạo ra công suất tổng cộng 349 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Nhờ sức mạnh này, xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian 6,5 giây. Với cụm pin có dung lượng chỉ 82 kWh, VinFast VF8 Eco City Edition chỉ chạy được 179 dặm (khoảng 288 km) sau khi sạc đầy pin. Trong khi đó, VinFast VF8 Plus City Edition sở hữu 2 mô-tơ điện với công suất tổng cộng 402 mã lực và mô-men xoắn cực đại 619 Nm. Với sức mạnh lớn hơn, mẫu xe này rút ngắn thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h xuống còn 5,5 giây trong khi phạm vi di chuyển giống hệt VF8 Eco City Edition. Có vẻ như VinFast VF8 City Edition dùng mô-tơ điện giống với VF8 thông thường. Tuy nhiên, VF8 City Edition lại dùng pin có dung lượng thấp hơn nên phạm vi di chuyển cũng ngắn hơn. Theo hãng VinFast, thời gian sạc pin từ 10-70% bằng sạc nhanh DC là 24 phút. Về trang bị, VinFast VF8 Eco City Edition tại thị trường Mỹ dùng hệ thống đèn LED bên ngoài và vành la-zăng 19 inch. Trong khi đó, VF8 Plus City Edition được trang bị vành la-zăng 20 inch. Bên trong xe, VinFast VF8 Eco City Edition sở hữu ghế trước chỉnh điện/sưởi ấm, hệ thống điều hòa tự động 2 vùng và màn hình cảm ứng trung tâm 15,6 inch. Thêm vào đó là hệ thống âm thanh 8 loa và chìa khóa thông minh.Ở bản Plus, VinFast VF8 City Edition có thêm cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, cửa cốp sau chỉnh điện, ghế bọc da chỉnh điện và hệ thống âm thanh 10 loa, có loa trầm. Dù ở bản Eco hay Plus, VinFast VF8 City Edition ở thị trường Mỹ đều có những trang bị an toàn như hệ thống lái tự động khi tắc đường, hỗ trợ lái trên cao tốc, cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường và hỗ trợ đưa xe vào giữa làn đường. Ngoài ra, mẫu xe điện "made in Vietnam" này còn có hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ đỗ xe trước/sau, camera lùi, đèn pha tự động và nhận biết biển báo giao thông. Điểm nhấn còn lại về công nghệ của VinFast VF8 City Edition là hệ thống định vị vệ tinh, chế độ cắm trại (Camp), chế độ chở thú cưng (Pet) và chế độ khóa một số tính năng khi xe được giao cho người khác (Valet). Tại thị trường Mỹ, mức giá xe VinFast VF8 Eco City Edition có mức bán ra từ 55.000 USD, chưa bao gồm 1.200 USD chi phí vận chuyển và giao xe. Hiện hãng VinFast đang áp dụng chương trình ưu đãi 3.000 USD cho khách hàng mua mẫu xe này. Bên cạnh đó là chính sách thuê xe với giá 599 USD/tháng trong 2 năm nếu khách hàng đặt cọc 5.774 USD. Với VinFast VF8 Plus City Edition, xe sẽ có giá từ 62.500 USD và cũng được ưu đãi 3.000 USD. Khách hàng có thể thuê xe với giá 699 USD/tháng trong 2 năm nếu đặt cọc 6.789 USD. Video: Chi tiết Vinfast VF8 City Edition 2023 chạy điện.

