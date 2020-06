Vì sao Mitsubishi Xpander khiến Toyota Innova "bó gối" tại Việt Nam?

Mitsubishi Xpander giá rẻ là cái tên hoàn toàn mới xuất hiện trên thị trường Việt Nam trong năm 2018. Hiện có 3 phiên bản cả số sàn và số tự động với giá bán từ 550-620 triệu đồng. Theo đó, Xpander được nhập khẩu nguyên chiếc và ngay khi ra mắt đã thổi một luồng gió mới vào phân khúc MPV khá ít sự lựa chọn tại Việt Nam hiện nay.

Kết thúc tháng 4/2020, Mitsubishi Xpander tiếp tục là mẫu MPV bán chạy nhất Việt Nam với doanh số bán đạt 380 xe, kết quả này giúp mẫu xe đa dụng của Mitsubishi nắm giữ vị trí xe bán chạy thứ 10 toàn thị trường. Cộng dồn từ đầu năm đến hết tháng 4, Xpander bán tổng được 3,381 xe.

Kể từ khi ra mắt tại Việt Nam, Mitsubishi Xpander luôn được người tiêu dùng ưa chuộng hơn Toyota Innova nhờ thiết kế đẹp, giá rẻ.

Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm nói về một cuộc “soán ngôi” khi trong tháng 4, doanh số Toyota Innova bám sát Xpander với 340 xe được giao đến khách hàng. Cộng dồn từ đầu năm đến nay, Innova bán ra được 1,900 xe.

Mới đây, Mitsubishi công bố doanh số sau hơn 1 năm ra mắt tại thị trường Việt Nam từ 8/2018 – 5/2020 đạt 25.000 xe và chiếm gần 10% doanh số toàn cầu. Đây là một cột mốc quan trọng minh chứng cho sự tín nhiệm của khách hàng Việt Nam với mẫu xe gia đình Xpander, đồng thời thể hiện những nỗ lực của Mitsubishi Motors Việt Nam trong cam kết mang những sản phẩm và dịch vụ bán hàng chất lượng cho khách hàng tại Việt Nam.

Xe đa dụng 7 chỗ thương hiệu Nhật giá rẻ

Theo giới chuyên gia, sở dĩ Mitsubishi Xpander nhanh chóng lấy được lòng người tiêu dùng là bởi xe có mức giá hợp lý, thậm chí được coi gần như hấp dẫn trong phân khúc MPV tại Việt Nam. Xpander được phân phối tại Việt Nam với 3 phiên bản cùng mức giá dao động từ 550 triệu đồng – 650 triệu đồng, với mức giá này Xpander chỉ thua Ertiga.

Hiện tại, Suzuki Ertiga có giá 499-549 triệu đồng giá bán rẻ hơn và nhiều công nghệ hơn hẳn Xpander nhưng Ertiga AT vẫn chưa thể bứt phá trong "cuộc chiến xe xuất Indonesia" thu nhỏ tại Việt Nam.

Đặc biệt, nếu so về giá Toyota Innova bất lợi hơn khi chốt mức giá khá cao so với các đối thủ cùng phân khúc, chỉ đứng sau Kia Sedona (1.129 - 1.429) tỷ đồng và giữ khoảng cách khá xa so với đối thủ Mitsubishi Xpander 2020.

Với tầm giá trên, khi mua Xpander khách hàng có thể tùy chọn từng phiên bản với mục đích sử dụng riêng. Người mua xe kinh doanh có thể chọn phiên bản số sàn giá 550 triệu đồng, mức giá này vừa thấp dễ thu hồi vốn lại vừa tiết kiệm nhiên liệu khi phải di chuyển liên tục.

Ngoài ra, khách hàng sử dụng cho đình có thể lựa chọn các phiên bản AT hoặc Special Edition cao cấp và tiện nghi hơn. Đây là 2 phiên bản số tự động có giá dao động từ 620 – 650 triệu đồng. Dù được đánh giá ở “chiếu dưới” so với Toyota Innova nhưng lợi thế về giá bán đã giúp Xpander thành công tại Việt Nam.

Xpander chỉ mất hơn một năm để vượt tất cả những đối thủ kể trên về doanh số, chiếm gần một nửa thị phần nhóm xe gia đình 7 chỗ. Innova vẫn là một mẫu xe cân bằng tốt giữa nhu cầu và giá bán ở phân khúc của mình. Xe ôtô Mitsubishi Xpander không phải sản phẩm đối đầu trực tiếp, nhưng với mức giá thấp hơn 150 triệu, cho trải nghiệm 7 chỗ, nhu cầu vừa đủ, là một cân nhắc không nhỏ với nhóm khách hàng hướng đến Innova.

Không chỉ khác nhau về khoảng giá, Toyota Innova và Mitsubishi Xpander còn có nhiều điểm không tương đồng do Innova được định vị trong phân khúc MPV tầm trung, còn Xpander đích thực là mẫu MPV cỡ nhỏ và là một chiếc xe mang tính đa dụng.

Ngoại hình bắt mắt

Ngoài mức giá làm hài lòng người tiêu dùng, điểm mà nhiều người rất thích ở Xpander đó là phần nội thất với thiết kế khá đẹp và vô cùng tiện dụng. Nhìn từ bên ngoài, chiếc Xpander khá gọn gàng nhưng xe lại sở hữu một khoang cabin vô cùng rộng rãi, điều này được chứng minh khi một khách hàng có chiều cao 1,8m ngồi vẫn thấy thoải mái.

Trong khi đó, Suzuki Ertiga so với những đối thủ trong phân khúc, tỏ rõ sự bảo thủ trong phong cách thiết kế của xe Nhật và luôn gặp tình trạng nguồn cung không đủ khiến cho Ertiga khó có thể “bứt phá”. Đành rằng những thay đổi về ngoại hình đem đến sự hiện đại và trau chuốt hơn, nhưng năng động như các đối thủ như Toyota Rush, Mitsubishi Xpander, mẫu xe của Suzuki khó sánh bằng.

Nhiều khách hàng thích ngoại hình Suzuki Ertiga với những nét trung tính khó "lỗi mốt" hơn theo thời gian, nếu đặt cạnh Mitsubishi Xpander. Nhưng số khách hàng của Suzuki là quá nhỏ so với những người mua trẻ, thích sự mới mẻ và phá cách trong thiết kế. Phom dáng mới, nhiều trang bị đang trở thành xu hướng, cũng là bước chuyển dịch về thị hiếu của người Việt sau nhiều năm gắn với mác bền bỉ, giá trị bán lại. Xpander đón đầu được xu thế này, nhờ đó thắng tuyệt đối trước đối thủ đồng hương.

Mặt khác Xpander còn được trang bị những công nghệ hiện đại, hỗ trợ tích cực cho người lái như ga tự động, chìa khóa thông minh, đề nổ bằng nút bấm, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi…

Tiết kiệm nhiên liệu

Ngoài những yếu tố trên, một yếu tố khác khiến ngày càng nhiều khách hàng hứng thú với Xpander chính là khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng của mẫu xe này.

Mitsubishi Xpander được trang bị động cơ xăng MIVEC dung tích 1.5L, sản sinh công suất 104 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 141 Nm tại 4.000 vòng/phút. Hộp số tự động 4 cấp kết hợp cùng hệ dẫn động 1 cầu (2WD). Mức tiêu thụ nhiên liệu ở đường hỗn hợp là 6,2 lít/100 km.

Mức tiêu hao nhiêu liệu này thấp hơn đáng kể so với các mẫu MPV khác như Kia Rondo, Toyota Avanza hay Innova và chỉ nhỉnh hơn chút đỉnh so với mẫu sedan hạng B là Toyota Vios. Điều này phù hợp với thị hiếu của đại đa số khách hàng Việt, đặc biệt là những khách hàng mua xe vừa phục vụ gia đình vừa kinh doanh dịch vụ.

So với dòng MPV bán cùng thời điểm như Toyota Rush, Avanza, doanh số xe Mitsubishi Xpander tạo cách biệt khá lớn.

Bên cạnh đó, Xpander được trang bị khá nhiều công nghệ an toàn trên X gồm 2 túi khí, chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử ASC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi. Lượng trang bị vừa đủ cho một mẫu xe quanh tầm giá 600 triệu. Đặc biệt, Xpander đạt tiêu chuẩn an toàn 4 sao của ASEAN NCAP.

Như vậy, so với dòng MPV bán cùng thời điểm như Toyota Rush, Avanza, doanh số xe Mitsubishi Xpander tạo cách biệt khá lớn. Không chỉ đứng đầu dòng xe MPV về doanh số, Xpander còn là mẫu xe bán chạy thứ 2 tại Việt Nam năm 2019, sau Toyota Vios.