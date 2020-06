Honda Insight 2021 nâng cấp ngoại thất, bổ sung tính năng

Nâng cấp đầu tiên với Honda Insight 2021 mới thế hệ thứ ba kể từ khi ra mắt thị trường Nhật Bản tháng 12/2018 tập trung vào thiết kế. Xe cũng có thêm bản mới là EX Prime Style phát triển từ EX hiện tại. Về thiết kế, model Honda Insight thế hệ mới sơn đen thể thao lưới tản nhiệt và cản sau. Cụm la-zăng 17 inch bằng nhôm thiết kế theo phong cách khí động học. Nội thất trắng ngà điểm xuyết họa tiết xanh lá tạo cảm giác trẻ trung. Chất liệu nội thất chủ yếu là da thật kết hợp với da lộn cao cấp. Bản EX Black Style được nâng cấp đáng kể với cụm la-zăng 18 inch bằng hợp kim thay cho la-zăng 17 inch trước đây, bàn đạp ga và phanh bằng thép không gỉ, chỉ khâu nội thất trùng với màu sơn ngoại thất cao cấp Premium Crystal Blue Metallic và Premium Crystal Red Metallic. Bản Insight EX Prime Style mới thêm cảm biến đỗ xe và bộ phận chắn bùn. Khách mua có thể chọn hệ thống âm thanh nâng cấp với chất lượng tốt hơn, hệ thống camera trước và bộ ghi hình kết nối với hệ thống dẫn đường và smartphone. Honda Insight tiếp tục sử dụng khối động cơ hybrid 2 môtơ nhưng với thương hiệu mới là e:HEV. Động cơ xăng 1.5L 4 xi-lanh (108 mã lực, 134 Nm) kết hợp với môtơ điện (129 mã lực, 267 Nm) tạo sức mạnh cho xe. Sedan chạy điện mới của Honda sử dụng hộp số CVT điện tử và khối pin lithium-ion 1,1 kWh, cả hai đều nằm trong gói nâng cấp mới. Giá xe Honda Insight 2021 mới hiện chưa được công bố. Video: Chi tiết Honda Insight 2021 thế hệ mới.

Nâng cấp đầu tiên với Honda Insight 2021 mới thế hệ thứ ba kể từ khi ra mắt thị trường Nhật Bản tháng 12/2018 tập trung vào thiết kế. Xe cũng có thêm bản mới là EX Prime Style phát triển từ EX hiện tại. Về thiết kế, model Honda Insight thế hệ mới sơn đen thể thao lưới tản nhiệt và cản sau. Cụm la-zăng 17 inch bằng nhôm thiết kế theo phong cách khí động học. Nội thất trắng ngà điểm xuyết họa tiết xanh lá tạo cảm giác trẻ trung. Chất liệu nội thất chủ yếu là da thật kết hợp với da lộn cao cấp. Bản EX Black Style được nâng cấp đáng kể với cụm la-zăng 18 inch bằng hợp kim thay cho la-zăng 17 inch trước đây, bàn đạp ga và phanh bằng thép không gỉ, chỉ khâu nội thất trùng với màu sơn ngoại thất cao cấp Premium Crystal Blue Metallic và Premium Crystal Red Metallic. Bản Insight EX Prime Style mới thêm cảm biến đỗ xe và bộ phận chắn bùn. Khách mua có thể chọn hệ thống âm thanh nâng cấp với chất lượng tốt hơn, hệ thống camera trước và bộ ghi hình kết nối với hệ thống dẫn đường và smartphone. Honda Insight tiếp tục sử dụng khối động cơ hybrid 2 môtơ nhưng với thương hiệu mới là e:HEV. Động cơ xăng 1.5L 4 xi-lanh (108 mã lực, 134 Nm) kết hợp với môtơ điện (129 mã lực, 267 Nm) tạo sức mạnh cho xe. Sedan chạy điện mới của Honda sử dụng hộp số CVT điện tử và khối pin lithium-ion 1,1 kWh, cả hai đều nằm trong gói nâng cấp mới. Giá xe Honda Insight 2021 mới hiện chưa được công bố. Video: Chi tiết Honda Insight 2021 thế hệ mới.