Aito M5 Ultra 2025 từ 32.700 USD mở bán "sát vách" Việt Nam

Vào ngày 1/3/2025 vừa qua, Aito đã mở bán mẫu SUV M5 Ultra 2025 mới của mình tại thị trường quê nhà Trung Quốc để đặt hàng trước, mức giá xe Aito M5 Ultra 2025 bán ra từ 238.000 nhân dân tệ (32.700 đô la). Chiếc xe mới được mệnh danh là Aito M5 mạnh nhất trong lịch sử với năm nâng cấp lớn về ngoại hình, buồng lái, lái xe thông minh, điều khiển xe và an toàn, theo quan chức này. Ngoại hình của xe sẽ có sự khác biệt so với bản tiêu chuẩn khi thêm màu sơn ngoại thất Phantom Purple và Zero Degree White mới, trong khi buồng lái có thêm nội thất màu cam mới, cần số kiểu mới, không gian lưu trữ ở bảng điều khiển trung tâm và chỗ để chân bốn hướng cho ghế phụ lái. Lái xe thông minh sẽ nâng cấp lên lidar 192 dòng và radar sóng milimet 4D, còn trang bị an toàn có thêm sự bổ sung phanh khẩn cấp tự động mọi hướng để tránh va chạm và lái khẩn cấp tự động và phanh êm hơn. Hơn nữa, Aito tuyên bố Aito M5 Ultra mới được trang bị hệ thống “lái xe thông minh mạnh mẽ nhất” – hệ thống lái xe tiên tiến Huawei ADS 3.0, hỗ trợ điều hướng toàn cảnh trong môi trường đô thị và đường cao tốc. Chiếc xe mới này cũng đã bổ sung chức năng đỗ xe điều khiển từ xa, có thể đỗ xe vào và ra khỏi những chỗ đỗ xe cực hẹp. Các khía cạnh khác phù hợp với mẫu xe hiện đang được bán. Để tham khảo, biến thể EV hiện tại được cung cấp năng lượng bởi động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu phía sau với công suất tối đa 200 kW (268 mã lực) và kết hợp với bộ pin lithium sắt phosphate 83 kWh. Phạm vi CLTC là 602 km.Aito M5 Ultra 2025 bản EREV hiện tại được cung cấp với hai phiên bản: RWD: động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu 200 kW và AWD: động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu kép phía trước và phía sau 480 kW (644 mã lực). Cả RWD và AWD đều đi kèm với bộ pin lithium ba thành phần 42 kWh, với phạm vi chạy hoàn toàn bằng điện CLTC tương ứng là 255 km và 230 km cũng như phạm vi toàn diện lần lượt là 1.440 km và 1.275 km. Vào tháng 1 năm 2025, chỉ có 910 chiếc Aito M5 được bán ra, chiếm chỉ 4,17% doanh số bán hàng hàng tháng của Aito. So với Aito M7 và M9 , hiệu suất bán hàng của M5 kém hơn hẳn. Video: Giới thiệu mẫu xe SUV điện Aito M5 Ultra 2025.

