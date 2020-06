Hennessey Performance thử nghiệm Camaro ZL1 Exorcist 1000 mã lực

Mẫu xe thể thao Camaro ZL1 Exorcist vẫn sử dụng khối động cơ siêu nạp V8 6.2L tiêu chuẩn, nhưng được Hennessey Performance tinh chỉnh để có thể đạt công suất tối đa lên đến 1000 mã lực tại 6500 vòng/phút và momen xoắn cực đại 1197 Nm tại 4500 vòng/phút, tăng 350 mã lực và 316 Nm so với nguyên mẫu ZL1. Sức mạnh ấn tượng này giúp Camaro ZL1 Exorcist mới có thể đạt 100 km/h từ vạch xuất phát trong 2.1 giây đồng hồ, vượt trội hơn rất nhiều so với con số 3.5 giây ở phiên bản tiêu chuẩn. Không chỉ vậy, tốc độ tối đa của chiếc xe cũng được gia tăng lên con số 350 km/h, thay vì 325 km/h như trước đó. Camaro ZL1 Exorcist có thể hoàn thành chặng ¼ dặm trong vỏn vẹn 9.57 giây với vận tốc cuối là 237 km/h. Để giúp chiếc xe đạt được hiệu suất đáng kinh ngạc này, Hennessey Performance đã phải bổ sung hệ thống siêu nạp 2.9L (thay vì 1.7L như trên nguyên mẫu), hệ thống xử lý khí thải lưu lượng cao, nâng cấp trục cam và bộ trao đổi nhiệt lớn hơn. Không chỉ vậy, các van nạp-xả của Camaro ZL1 cũng được thay thế với chất liệu thép không gỉ, giúp tăng cường đáng kể công suất của động cơ. Một số thay đổi khác bao gồm logo đặc biệt ở ngoại thất, màu sơn đen sang trọng với 2 vạch đỏ in dòng chữ “The Exorcist” trên thân xe, thảm trải sàn cao cấp cho khoang nội thất, nâng cấp hộp số, bộ lốp hiệu suất cao mới và mâm 20 inch siêu nhẹ. Được biết, sẽ chỉ có 100 chiếc Camaro ZL1 Exorcist đặc biệt được xuất xưởng trên toàn thế giới. Hiện Hennessey Performance đang đưa chiếc Exorcist 1000 mã lực này thực hiện những thử nghiệm thực tế tại Pennzoil Proving Grounds. Video: Xem Hennessey Performance thử nghiệm Camaro ZL1 Exorcist.

Mẫu xe thể thao Camaro ZL1 Exorcist vẫn sử dụng khối động cơ siêu nạp V8 6.2L tiêu chuẩn, nhưng được Hennessey Performance tinh chỉnh để có thể đạt công suất tối đa lên đến 1000 mã lực tại 6500 vòng/phút và momen xoắn cực đại 1197 Nm tại 4500 vòng/phút, tăng 350 mã lực và 316 Nm so với nguyên mẫu ZL1. Sức mạnh ấn tượng này giúp Camaro ZL1 Exorcist mới có thể đạt 100 km/h từ vạch xuất phát trong 2.1 giây đồng hồ, vượt trội hơn rất nhiều so với con số 3.5 giây ở phiên bản tiêu chuẩn. Không chỉ vậy, tốc độ tối đa của chiếc xe cũng được gia tăng lên con số 350 km/h, thay vì 325 km/h như trước đó. Camaro ZL1 Exorcist có thể hoàn thành chặng ¼ dặm trong vỏn vẹn 9.57 giây với vận tốc cuối là 237 km/h. Để giúp chiếc xe đạt được hiệu suất đáng kinh ngạc này, Hennessey Performance đã phải bổ sung hệ thống siêu nạp 2.9L (thay vì 1.7L như trên nguyên mẫu), hệ thống xử lý khí thải lưu lượng cao, nâng cấp trục cam và bộ trao đổi nhiệt lớn hơn. Không chỉ vậy, các van nạp-xả của Camaro ZL1 cũng được thay thế với chất liệu thép không gỉ, giúp tăng cường đáng kể công suất của động cơ. Một số thay đổi khác bao gồm logo đặc biệt ở ngoại thất, màu sơn đen sang trọng với 2 vạch đỏ in dòng chữ “The Exorcist” trên thân xe, thảm trải sàn cao cấp cho khoang nội thất, nâng cấp hộp số, bộ lốp hiệu suất cao mới và mâm 20 inch siêu nhẹ. Được biết, sẽ chỉ có 100 chiếc Camaro ZL1 Exorcist đặc biệt được xuất xưởng trên toàn thế giới. Hiện Hennessey Performance đang đưa chiếc Exorcist 1000 mã lực này thực hiện những thử nghiệm thực tế tại Pennzoil Proving Grounds. Video: Xem Hennessey Performance thử nghiệm Camaro ZL1 Exorcist.