Minh Nhựa dắt vợ đi "xem mắt" Pagani Utopia Roadster giá 378 tỷ

Mới đây Minh Nhựa xem mắt Pagani Utopia Roadster tại Singapore, những hình ảnh này được tay chơi siêu xe đình đám Việt Nam chia sẻ trên trang cá nhân của mình. Là chủ nhân của nhiều mẫu xe cao cấp, trong đó có "thần gió" Pagani Huayra độc nhất Việt Nam, anh cũng là một khách hàng VIP của thương hiệu này. Theo những hình ảnh chia sẻ, Minh Nhựa rất thích Pagani Utopia Roadster phiên bản mui trần. Trước đó, biến thể coupe của dòng siêu xe phiên bản giới hạn này cũng đã được giới thiệu đến với các khách hàng VIP của thị trường Singapore cách đây gần một năm. So với phiên bản Coupe, thiết kế của Pagani Utopia Roadster gần như không có quá nhiều khác biệt, ngoại trừ phần mui xe. Chiếc xe trong bài sở hữu màu sơn ngoại thất đỏ Rosso Habanero với thân vỏ được làm từ sợi carbon kết hợp với bộ mâm carbon Aeroblade. Pagani Utopia Roadster mang phong cách tối giản nhưng vẫn rất hiện đại. Các yếu tố khí động học được thiết kế một cách tinh tế nhằm giữ lại các đường gân dập nổi ấn tượng trên thân xe. Một trong những điểm nhấn của Utopia là thiết kế cửa nhị diện độc đáo, cho phép cửa xe có thể tách khỏi thân xe, sau đó xoay theo trục chính để hướng lên trên. Siêu xe Pagani Utopia Roadster sở hữu gói ngoại thất thân vỏ bằng sợi carbon màu đỏ Rosso Habanero, đi kèm 2 thiết kế mâm khác nhau trên cùng một chiếc xe: phong cách khí động học Aeroblade Pearl Beige bên lái và Roadster bên phụ. Sử dụng động cơ V12 tăng áp kép do AMG phát triển, Utopia Roadster có thể đạt công suất tối đa 852 mã lực và mô-men xoắn 1.100Nm. Sức mạnh này được truyền đến các bánh sau thông qua hộp số sàn XTRAC 7 cấp. Theo công bố từ nhà sản xuất, Utopia Roadster có tốc độ tối đa lên đến 350 km/h. Mẫu xe là hiện thân của công nghệ tiên tiến nhất của Pagani, tận dụng nghiên cứu khí động học và hơn bốn mươi vật liệu composite để mang lại hiệu suất ấn tượng. Chiếc siêu xe mui trần này cũng được trang bị các tính năng sáng tạo, bao gồm hệ thống cảm biến Pirelli Cyber Tyre, cho phép giao tiếp thời gian thực giữa lốp xe và xe để tăng cường an toàn và hiệu suất... Pagani Utopia Roadster mới sẽ chỉ được sản xuất giới hạn 130 chiếc, nhiều hơn 31 chiếc so với phiên bản coupe. Tuy nhiên, để có thể lăn bánh tại đất nước Singapore, siêu xe này phải thay đổi sang tay cấu hình lái nghịch.Giá xe Pagani Utopia Roadster tại Đảo quốc sư tử là 4,358 triệu đô-la Singapore (tương đương hơn 82 tỷ đồng). Tuy nhiên, việc chịu nhiều mức thuế phí cao sẽ khiến giá lăn bánh của Utopia Roadster tại Singapore lên tới 20 triệu đô-la Singapore (tương đương 378 tỷ đồng). Video: Vén màn siêu xe Pagani Utopia Roadster tại Singapoer.

