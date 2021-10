Toyota Corolla Altis bất ngờ giảm tới 80 triệu đồng tại đại lý

Vốn luôn là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc sedan hạng C, sự hiện diện của Kia Cerato chính là áp lực đè nặng lên các mẫu xe còn lại. Thậm chí, mẫu sedan đến từ Hàn Quốc này lại càng bủng nổ hơn nữa khi mới được nâng cấp giữa vòng đời tại Việt Nam vào ngày 24/9 vừa qua, đổi tên thành K3, thêm trang bị, giá tăng nhẹ nhưng vẫn rẻ nhất phân khúc. Chính vì vậy, một số đại lý đã nhanh chóng tung chương trình giảm giá Toyota Corolla Altis nhằm thu hút sự quan tâm của khách hàng. Tất nhiên rằng tùy theo địa phương, lượng xe tồn kho cũng như chính sách riêng của từng showroom mà ưu đãi dành cho Toyota Corolla Altis sẽ khác nhau. Có nơi chỉ tặng phụ kiện hoặc bảo hiểm nhưng có nơi lại phối hợp giảm giá cùng quà tặng. Toyota Corolla Altis đang có khuyến mãi lớn tại nhiều đại lý.

Cụ thể, một tư vấn bán hàng tại Lào Cai đang chào bán Toyota Corolla Altis giảm giá lên tới 30 triệu đồng đi kèm 2 năm bảo hiểm thân vỏ. Trong khi đấy ở một đại lý tọa lạc tại TP. Hồ Chí Minh, mẫu sedan hạng C này lại được áp dụng khuyến mãi lên tới 80 triệu đồng, bao gồm mức giảm lên tới 55 triệu đồng, gói phụ kiện trị giá 10 triệu đồng và 2 năm bảo hiểm thân vỏ.

Chi tiết hơn, phiên bản E có giá 733 triệu đồng của Toyota Corolla Altis tại showroom này được giảm 50 triệu, hạ xuống mức 683 triệu đồng còn bản G được giảm 55 triệu, từ 763 triệu xuống còn 708 triệu đồng. Dẫu vậy, giá xe Toyota Corolla Altis sau khi giảm còn khoảng cách khá lớn so với Kia K3 2022 vừa ra mắt (559 – 659 triệu đồng).

Nội thất của Toyota Corolla Altis hiện đang được phân phối.

Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Toyota Corolla Altis được áp dụng mức giảm sâu đến vậy. Còn nhớ vào cuối tháng 5/2021, mẫu sedan hạng C này từng được một đại lý áp dụng mức giảm tiền mặt lên tới 73 triệu đồng. Thế nhưng khách Việt vẫn khá thờ ơ, dẫn đến tổng doanh số của Corolla Altis trong 8 tháng đầu năm 2021 chỉ đạt 1.012 xe, chỉ bằng 1/6 của mẫu xe bán chạy nhất phân khúc là Cerato. Nguyên nhân chủ yếu là do so với các đối thủ cùng phân khúc, thiết kế và trang bị của Altis đã có phần “chậm nhịp”.

Việc đại lý liên tục giảm giá sâu cho Toyota Corolla Altis thực chất chính là động thái “xả hàng” nhằm đón bản mới. Ngay từ đầu năm nay, đã có nhiều tin đồn rằng thế hệ mới của Toyota Corolla Altis tuy lỡ hẹn với khách Việt trong năm 2020 nhưng có khả năng rất lớn sẽ được ra mắt trong năm 2021. Thậm chí vào tháng 2 vừa qua, phiên bản mới của Corolla Altis đã được đăng ký bản quyền kiểu dáng công nghiệp trên Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam.

Chiếc Toyota Corolla Altis 2021 được nhập khẩu tư nhân xuất hiện tại đại lý vào cuối tháng 7 vừa qua.

Trước đó vào cuối tháng 7, Toyota Corolla Altis 2021 đã bất ngờ xuất hiện tại lý nhưng lại không phải xe chính hãng mà lại là xe nhập khẩu tư nhân từ Trung Đông, được đưa về với mục đích phục vụ đại sứ quán. Điều này không khỏi khiến khách Việt chờ mong về sản phẩm chính thức của Toyota Việt Nam bởi ở lần nâng cấp lên thế hệ mới tới đây, Corolla Altis sẽ có nhiều điểm hấp dẫn hơn.

Cụ thể, Toyota Corolla Altis 2021 sẽ được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ TNGA tương tự như Toyota Camry – mẫu xe đang bán chạy nhất phân khúc sedan hạng D tại Việt Nam. Điểm lợi của hệ thống khung gầm này chính là việc cải thiện được tầm quan sát của xe, điểm mạnh chính giúp Camry thành công hút khách. Bên cạnh đó, thiết kế nội/ngoại thất của Toyota Corolla Altis 2021 cũng được làm mới hiện đại hơn, có phần giống đàn anh Camry. Các trang bị đáng mong chờ bao gồm hệ thống đèn full LED, màn hình giải trí 8 inch có kết nối Apple CarPlay/Android Auto, phanh tay điện tử,…

Nội thất của Toyota Corolla Altis 2021 tại Thái Lan.

Động cơ của xe nhiều khả năng cũng giống như thị trường Thái, đó chính là máy xăng 1.8L cho công suất tối đa 140 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại đạt 177 Nm, đi kèm hộp số tự động vô cấp. Bên cạnh đó, gói công nghệ Toyota Safety Sense cũng được kỳ vọng sẽ xuất hiện trên Toyota Corolla Altis 2021 khi bán ra tại nước ta bởi Toyota Việt Nam trong giai đoạn gần đây cũng khá tân tiến khi liên tục trang bị hệ thống an toàn này trên một loạt sản phẩm như Toyota Corolla Cross, Hilux hay Fortuner.