Toyota Corolla GR Sport 2025 nâng cấp hiệu suất, từ 842 triệu đồng

Không chỉ sở hữu vẻ ngoài cá tính, hiện đại hơn mà mẫu xe sedan hiệu năng cao Toyota Corolla GR Sport 2025 mới còn có hiệu suất được nâng cấp đáng kể. Cung cấp sức mạnh cho xe sedan Toyota Corolla GR Sport 2025 là động cơ 2ZR-FE 1.8L sản sinh công suất tối đa 137 mã lực và mô-men xoắn cực đại 172 Nm. Ở phiên bản mới, xe được trang bị hộp số Shiftmatic 10 cấp mới thay cho hộp số CVT. Toyota còn tinh chỉnh ECU để tăng khả năng phản hồi. Khi ở chế độ Sport, các tính năng "Auto Brake Downshiftting" và "Cornering Gear Fix Control" sẽ cung cấp khả năng kiểm soát bướm ga tốt hơn khi thoát cua. Thêm vào đó, ECU trợ lực lái điện tối ưu hóa mượt mà hơn. Bên cạnh đó, Toyota còn nâng cấp hệ thống treo trên Corolla GR Sport 2025 giúp giảm độ nghiêng, độ dốc, độ nảy, có thể cải thiện cảm giác lái mà không mất đi sự thoải mái. Corolla GR Sport 2025 vẫn nổi bật với vẻ ngoài cá tính, mạnh mẽ. Xe có cản trước được thiết kế lại đi cùng lưới tản nhiệt được hạ thấp hầm hố hơn. Phần cánh gió ở phía đuôi xe cũng được tinh chỉnh cùng đèn hậu được trang trí với hiệu ứng màu khói. Xe được trang bị bộ mâm đa chấu màu đen kích thước 18 inch, bọc trong lốp 225/40. Về nội thất, khoang cabin của Corolla GR Sport 2025 nổi bật với tông màu đen chủ đạo, đi cùng các đường chỉ khâu màu đỏ được trang trí tại vô lăng, ghế ngồi và mặt taplo làm điểm nhấn. Xe được trang bị màn hình cảm ứng giải trí 10,23 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, vô-lăng gắn logo GR, dây an toàn màu đỏ. Ghế trước trên Corolla GR Sport 2025 được bọc da và da lộn, thiết kế theo phong cách thể thao GR Sport Design mới. Về trang bị an toàn, Corolla GR Sport 2025 vẫn sở hữu gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense với nhiều tính năng hỗ trợ lái tiên tiến. Tại thị trường Malaysia, mức giá xe Toyota Corolla GR Sport 2025 bán ra khởi điểm là 33.200 USD (842,2 triệu đồng). Video: Giới thiệu Toyota Corolla GR Sport 2025 nâng cấp mới.

