Cận cảnh Toyota Corolla Altis 2022 vừa "cập bến" Việt Nam

Toyota Corolla Altis là mẫu xe đã quá quen thuộc ở thị trường ôtô Việt Nam trong phân khúc sedan hạng C. Tuy nhiên, Toyota Corolla Altis tại Việt Nam ngày càng mất dần vị thế trước các đối thủ Mazda 3, Kia Cerato hay Hyundai Elantra… bởi quá chậm cải tiến. Thế hệ thứ 11, Toyota Corolla Altis đã bán ở Việt Nam từ năm 2014 và trải qua 2 lần nâng cấp sau 7 năm với không quá nhiều sự khác biệt. Chính vì thế, thế hệ của Toyota Corolla Altis 2022 mới đang rất được người dùng trong nước chờ đợi sẽ xuất hiện trong thời gian tới. Mới đây, một chiếc Toyota Corolla Altis thế hệ mới đã xuất hiện tại xưởng dịch vụ của đại lý Toyota Việt Nam. Mẫu xe lạ này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng yêu thích Toyota Corolla Altis trong nước. Xe sử dụng nền tảng khung gầm hoàn toàn mới TNGA giống nhiều dòng xe của hãng hiện nay. Thông số kích thước của chiếc xe sedan hạng C này gồm chiều Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.640 x 1.780 x 1.435 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.700 mm. đầu xe được cải tiến, lưới tản nhiệt mở rộng hơn khá giống Camry. Hệ thống đèn pha dạng LED Projector, dải crom nối liền vắt ngang qua logo khá ấn tượng của Toyota Corolla Altis mới. Do không phải bản cao cấp nên bộ la-zăng của xe khá đơn giản, gương chiếu hậu đã rời khỏi trụ A để giúp tầm nhìn của người lái thoáng rộng hơn. Đuôi xe Toyota Corolla XLi là cụm đèn hậu LED thanh mảnh hơn, cốp xe tạo thành cánh hướng gió thể thao cũng là điểm nhấn của chiếc xe này. Toyota Corolla Altis 2022 mới được nhập về Việt Nam là phiên bản tiêu chuẩn nên những trang bị trong khoang lái tương đối khiêm tốn. Mẫu xe này không có màn hình giải trí mà chỉ là dạng đầu đĩa ẩn bên trong khu vực bảng táp-lô. Bên cạnh đó, Toyota Corolla XLi 2022 chỉ có điều hòa chỉnh cơ, ghế ngồi bọc nỉ sáng màu chỉnh cơ, ghế sau không có bệ tỳ tay nhưng được bổ sung cửa gió điều hòa. Những tiện nghi khác của xe cũng rất nghèo nàn như: gạt mưa gián đoạn, chìa khóa, phanh tay cơ và bảng đồng hồ sau vô-lăng cũng tương tự. Hiện vẫn chưa rõ thông số động cơ cũng như sức mạnh của Toyota Corolla Altis 2022 bản vừa về đại lý. Tại thị trường Việt Nam, Toyota Corolla Altis đang được phân phối ở đời 2021 và có giá bán dao động từ 741 – 763 triệu đồng. Được biết, chiếc Toyota Corolla Altis 2022 xuất hiện mới đây là xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Đông và nhiều khả năng đây là xe của đại sứ quán nhập về như chia sẻ của người quay video. Mức giá xe Toyota Corolla XLi 2022 không được tiết lộ, rất có thể mẫu sedan hạng C này sẽ xuất hiện vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Video: Video Toyota Corolla Altis 2022 xuất hiện ở Việt Nam.

Toyota Corolla Altis là mẫu xe đã quá quen thuộc ở thị trường ôtô Việt Nam trong phân khúc sedan hạng C. Tuy nhiên, Toyota Corolla Altis tại Việt Nam ngày càng mất dần vị thế trước các đối thủ Mazda 3, Kia Cerato hay Hyundai Elantra… bởi quá chậm cải tiến. Thế hệ thứ 11, Toyota Corolla Altis đã bán ở Việt Nam từ năm 2014 và trải qua 2 lần nâng cấp sau 7 năm với không quá nhiều sự khác biệt. Chính vì thế, thế hệ của Toyota Corolla Altis 2022 mới đang rất được người dùng trong nước chờ đợi sẽ xuất hiện trong thời gian tới. Mới đây, một chiếc Toyota Corolla Altis thế hệ mới đã xuất hiện tại xưởng dịch vụ của đại lý Toyota Việt Nam. Mẫu xe lạ này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng yêu thích Toyota Corolla Altis trong nước. Xe sử dụng nền tảng khung gầm hoàn toàn mới TNGA giống nhiều dòng xe của hãng hiện nay. Thông số kích thước của chiếc xe sedan hạng C này gồm chiều Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.640 x 1.780 x 1.435 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.700 mm. đầu xe được cải tiến, lưới tản nhiệt mở rộng hơn khá giống Camry. Hệ thống đèn pha dạng LED Projector, dải crom nối liền vắt ngang qua logo khá ấn tượng của Toyota Corolla Altis mới. Do không phải bản cao cấp nên bộ la-zăng của xe khá đơn giản, gương chiếu hậu đã rời khỏi trụ A để giúp tầm nhìn của người lái thoáng rộng hơn. Đuôi xe Toyota Corolla XLi là cụm đèn hậu LED thanh mảnh hơn, cốp xe tạo thành cánh hướng gió thể thao cũng là điểm nhấn của chiếc xe này. Toyota Corolla Altis 2022 mới được nhập về Việt Nam là phiên bản tiêu chuẩn nên những trang bị trong khoang lái tương đối khiêm tốn. Mẫu xe này không có màn hình giải trí mà chỉ là dạng đầu đĩa ẩn bên trong khu vực bảng táp-lô. Bên cạnh đó, Toyota Corolla XLi 2022 chỉ có điều hòa chỉnh cơ, ghế ngồi bọc nỉ sáng màu chỉnh cơ, ghế sau không có bệ tỳ tay nhưng được bổ sung cửa gió điều hòa. Những tiện nghi khác của xe cũng rất nghèo nàn như: gạt mưa gián đoạn, chìa khóa, phanh tay cơ và bảng đồng hồ sau vô-lăng cũng tương tự. Hiện vẫn chưa rõ thông số động cơ cũng như sức mạnh của Toyota Corolla Altis 2022 bản vừa về đại lý. Tại thị trường Việt Nam, Toyota Corolla Altis đang được phân phối ở đời 2021 và có giá bán dao động từ 741 – 763 triệu đồng. Được biết, chiếc Toyota Corolla Altis 2022 xuất hiện mới đây là xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Đông và nhiều khả năng đây là xe của đại sứ quán nhập về như chia sẻ của người quay video. Mức giá xe Toyota Corolla XLi 2022 không được tiết lộ, rất có thể mẫu sedan hạng C này sẽ xuất hiện vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Video: Video Toyota Corolla Altis 2022 xuất hiện ở Việt Nam.