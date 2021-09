Wuling NanoEV Disney Zootopia - ôtô điện 2 chỗ chỉ 210 triệu đồng

Wuling - thương hiệu con của liên doanh SAIC-GM-Wuling ở Trung Quốc - đã gặt hái thành công vang dội tại thị trường tỷ dân này mới mẫu ôtô điện Wuling Hongguang Mini EV siêu rẻ. "Thừa thắng xông lên", Wuling quyết định tung ra thêm một mẫu xe điện giá rẻ nữa, đó là NanoEV. Trong triển lãm Ô tô Thiên Tân 2021 hiện đang diễn ra tại Trung Quốc, thương hiệu Wuling đã vén màn mẫu ôtô điện giá rẻ mang tên NanoEV Disney Zootopia 2022 mới. Đây là mẫu xe đặc biệt, được ra đời dưới sự hợp tác giữa thương hiệu Wuling và hãng phim Disney. Đó là lý do vì sao xe được đặt tên theo bộ phim hoạt hình Zootopia từng đoạt giải Oscar năm 2017. Là mẫu ôtô điện 2 chỗ đầu tiên của thương hiệu Wuling, giá xe NanoEV Disney Zootopia 2022 có mức khởi điểm chỉ 59.800 Nhân dân tệ (khoảng 210 triệu đồng). So với Wuling Hongguang Mini EV, mẫu ôtô điện 2 chỗ này đắt hơn gấp đôi. Khi mua mẫu xe này, khách hàng Trung Quốc có thể chọn 1 trong 2 phiên bản là Wuling NanoEV Disney Zootopia Judy Limited Edition và Nick Limited Edition. 2 phiên bản này được đặt tên theo 2 nhân vật chính Judy và Nick trong phim hoạt hình Zootopia. Nếu như Wuling NanoEV Disney Zootopia Judy Limited Edition được sơn màu hồng thì Nick Limited Edition lại khoác "bộ cánh" màu xanh lá. Ngoài ra, Wuling NanoEV Disney Zootopia Judy Limited Edition còn đi kèm đề-can và logo hình "cô thỏ" Judy trên thân xe. Trong khi đó, Wuling NanoEV Disney Zootopia Nick Limited Edition được trang bị đề-can và logo hình "anh chàng cáo" Nick. Dù ở phiên bản nào thì xe cũng có logo Disney Limited Edition trên chắn bùn trước. Bên trong xe là không gian nội thất phối màu "tông xuyệt tông" với ngoại thất. Trong khi đó, tựa đầu ghế được thêu dòng chữ "Disney". Tiếp đến là mặt táp-lô khá đơn giản, bảng đồng hồ với màn hình LCD 7 inch và cần số sau vô lăng. Tuy nhiên, xe không có màn hình thông tin giải trí, tương tự Wuling Hongguang Mini EV. Ngoài ra, bên trong Wuling NanoEV Disney Zootopia còn không có nhiều ngăn chứa đồ. Người dùng chỉ có thể để chai nước ở hộc chứa đồ trên mặt cửa. Theo thương hiệu Wuling, NanoEV Disney Zootopia sở hữu kích thước khá nhỏ, bao gồm chiều dài 2.497 mm, chiều rộng 1.526 mm và chiều cao 1.616 mm. So với "vua doanh số" Wuling Hongguang Mini EV, mẫu xe này ngắn hơn đáng kể. Bán kính vòng quay chỉ 3,8 m của xe giúp người điều khiển dễ dàng xoay xở trên đường hẹp. "Trái tim" của Wuling NanoEV Disney Zootopia là mô-tơ điện nam châm vĩnh cửu với công suất tối đa 24 kW (32 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 85 Nm. Mô-tơ kết hợp với cụm pin 28 kWh, cho phép xe chạy được 305 km sau khi sạc đầy pin. Người dùng có thể sạc pin cho xe bằng nguồn điện ở nhà hoặc dùng hệ thống sạc nhanh 6,6 kW. Thời gian sạc pin cho xe rơi vào khoảng 4,5 tiếng đồng hồ. Chưa hết, mẫu ô tô điện này còn được trang bị hệ thống treo MacPherson phía trước và hệ thống treo độc lập tay đòn đơn đằng sau. Đây là trang bị khá hiếm trong phân khúc. Cuối cùng là những trang bị an toàn như túi khí dành cho ghế lái, móc cài ghế trẻ em, hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, phanh đỗ xe điện tử, cảm biến lùi phía sau và hệ thống cảnh báo áp suất lốp Dự kiến, hãng Wuling chỉ sản xuất đúng 5.000 chiếc NanoEV Disney Zootopia để bán ra thị trường. Video: Giới thiệu Wuling NanoEV Disney Zootopia tại Trung Quốc.

