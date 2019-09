Toyota Corolla Altis 2019 mới từ 630 triệu đồng tại Thái Lan

Toyota Motor Thailand cuối cùng cũng đã ra mắt mắt mẫu xe Toyota Corolla Altis 2019 tại thị trường này. Đây là thế hệ thứ 12 của Corolla Altis trên toàn cầu. Chiếc xe không chỉ được xây dựng trên một khung gầm hoàn toàn mới mà còn sở hữu nhiều tính năng đáng chú ý. Lưới tản nhiệt xe thấp và lớn. Thanh ngang dày bản trên lưới tản nhiệt, các chi tiết trang trí mạ chrome nằm ở góc cản trước. Cụm đèn pha mỏng. Cụm đèn hậu 2 mảnh, tạo hình dạng liên kết với ốp chrome đuôi xe, góp phần nhấn mạnh vào phần này hơn. Cản sau tạo vòng chữ C, lặp lại và nhấn mạnh lần nữa kiểu thiết kế ở đầu xe. Điểm dễ thấy ở hông xe là bộ mâm 17 inch với thiết kế 2 tone màu.. Hãng xe Nhật đã thay thế gói phụ kiện ESport bằng một phiên bản chính thức mang tên GR Sport. Ở bản này, lưới tản nhiệt xe thay đổi, phía dưới dải chrome mỏng là một mảng trang trí ốp bạc, tạo cảm giác thế thao hơn, gợi nhớ tới dòng Camry SE ở Mỹ. Chi thiết trang trí màu bạc này xuất hiện tiếp tục ở cản dưới. Mâm xe ở bản GR Sport cũng thể thao hơn, 17 inch và 7 chấu dày. Corolla Altis hoàn toàn mới thuộc thế hệ thứ 12 được Toyota áp dụng nền tảng khung gầm (platform) mới co tên gọi Toyota New Global Architecture (TNGA) GA-C đang được sử dụng trên hai dòng xe Prius và C-HR, nền tảng mới cho phép Corolla Altis cải thiện nhiều về kích thước. Cụ thể, Altis mới sở hữu kích thước (DxRxC) lần lượt: 4.640 x 1.780 x 1.435 mm. Việc giảm chiều cao là đáng kể so với thế hệ trước giúp Altis mới với có vẻ ngoài năng động hơn. Chiều dài cơ sở vẫn giữ ở mức 2.700 mm và dung tích khoang hành lý 470 lít. So với đối thủ Honda Civic, Altis mới dài hơn 10 mm, rộng hơn 1 mm và cao hơn 19 mm đi cùng với cùng chiều dài cơ sở. Nội thất Altis Thái không khác gì các phiên bản Corolla thế hệ mới trên thế giới. Ngoài việc hứa hẹn rằng chất liệu nội thất sẽ được cải thiện, Toyota còn trang bị cho Altis nhiều tính năng hữu ích như: màn hình đồng hồ tốc độ kỹ thuật số rộng 7 inch, cửa điều hòa phía sau và màn hình thông tin giải trí cảm ứng 8 inch kết nối Apple CarPlay và Android Auto, màn hình hiển thị kính lái lớn. Hy vọng sau khi được giới thiệu tại Thái, Corolla Altis mới sẽ sớm được giới thiệu tại Việt Nam với một diện mạo hoàn toàn mới sẽ tăng sức hút hơn với khách hàng yêu thích dòng xe này. Được biết, khả năng cao Toyota Corolla Altis thế hệ mới sẽ chuyển sang nhập khẩu nguyên chiếc trực tiếp từ Thái Lan tương tự như Camry mới thay vì lắp ráp trong nước, Toyota Việt Nam (TMV) sẽ tập trung lắp ráp trong nước những dòng sedan, MPV và SUV mang tính chủ lực như: Vios, Innova hay Fortuner.Giá xe Toyota Corolla Altis 2019 vừa chính thức ra mắt tại Thái Lan với hai phiên bản là Hybrid và GR Sport được niêm yết từ 829.000 baht đến 1.099.000 baht (tương đương 630 - 835 triệu đồng). Dự tính, xe sẽ được đưa về Việt Nam vào cuối năm này tại triển lãm VMS 2019. Video: Chi tiết Toyota Corolla Altis 2019 mới tại Thái Lan.

