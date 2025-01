Ôtô điện sẽ bán vượt xe xăng, dầu tại Trung Quốc năm 2025

Video: BYD đổ bộ Việt Nam - Cơ hội nào khi người tiêu dùng?

Nhu cầu mua xe điện của khách hàng không mạnh như dự đoán cách đây nhiều năm khiến các nhà sản xuất ôtô phải xem xét lại chiến lược điện khí hóa dòng sản phẩm của mình. Tuy nhiên, điều này lại không xảy ra ở Trung Quốc. Nếu báo cáo của tờ The Financial Times là đáng tin cậy, doanh số bán ôtô điện tại thị trường tỷ dân này nhiều khả năng sẽ vượt qua xe dùng động cơ đốt trong ngay trong năm 2025.

Trích dẫn dự báo từ các ngân hàng và nhà phân tích lớn như UBS, HSBC, Morningstar và Wood Mackenzie, tờ The Financial Times cho biết doanh số bán xe điện tại Trung Quốc, bao gồm cả ôtô điện chạy bằng pin và xe hybrid sạc điện, sẽ vượt qua mốc 12 triệu chiếc vào năm 2025, tăng trưởng 20% so với cùng kỳ năm trước. Điều này trái ngược với doanh số xe xăng, dầu truyền thống vốn bị dự đoán sẽ giảm 10% xuống dưới 11 triệu chiếc.

Nếu dự báo từ các ngân hàng và nhà phân tích lớn là chính xác, Trung Quốc sẽ đạt được mục tiêu về thị phần ôtô điện sớm hơn 10 năm.

Từ năm 2020, Chính phủ Trung Quốc đã đặt mục tiêu tăng thị phận của xe điện lên 50% vào năm 2035. Nếu dự đoán trên là chính xác, đất nước tỷ dân sẽ đạt được mục tiêu sớm hơn 10 năm.

Theo dữ liệu do The Financial Times công bố, sau khi đạt mục tiêu ôtô điện tại Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng vọt và có thể vượt quá con số 18 triệu vào năm 2034. Trong khi đó, doanh số bán các mẫu xe xăng, dầu thông thường sẽ theo quỹ đạo đi xuống, có thể chạm mức thấp nhất là 2,93 triệu chiếc vào năm 2034. Trong năm 2025, xe PHEV dự kiến sẽ đạt doanh số cao nhất từ trước đến nay tại thị trường Trung Quốc với mức 4,39 triệu chiếc. Loại phương tiện này có thể tăng trưởng đều đặn lên mức đỉnh điểm là 6,05 triệu vào năm 2033. Doanh số của xe hybrid thông thường có thể dao động trong khoảng từ 730.000 đến 1 triệu chiếc trong thập kỷ tới.