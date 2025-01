BYD Seal 05 DM-i, sedan "ăn xăng như ngửi" chỉ 293 triệu đồng

BYD đã chính thức bắt đầu bán trước mẫu sedan hybrid Seal 05 DM-i tại Trung Quốc, cung cấp ba phiên bản. Mức giá xe BYD Seal 05 DM-i 2025 từ 89.800 đến 109.800 nhân dân tệ (12.250 đến 15.000 USD - từ 293 đến hơn 360 triệu đồng). BYD Seal 05 DM-i 2025 mới là thành viên thứ năm của gia đình Seal và sở hữu công nghệ hybrid DM thế hệ thứ năm của BYD, được thiết kế cho thị trường sedan gia đình giá rẻ. Mẫu xe sedan BYD Seal 05 DM-i tại thị trường Trung Quốc có chiều dài 4.780 mm, chiều rộng 1.837 mm và chiều cao 1.515 mm, với chiều dài cơ sở là 2.718 mm. Nó ngắn hơn 50 mm so với "đàn anh" Seal 06 DM-i và ngắn hơn 20 mm so với Seal EV ban đầu. Thiết kế mẫu xe sedan BYD Seal 05 DM-i kết hợp đèn pha LED hình sóng, lưới tản nhiệt phía trước hình thang màu đen và các cửa hút gió hình chữ U. Ở phía sau, mẫu xe này có thanh đèn toàn chiều rộng. Nội thất BYD Seal 05 DM-i bao gồm vô lăng ba chấu, cụm đồng hồ kỹ thuật số hoàn toàn và màn hình cảm ứng trung tâm. Cần số pha lê được bao quanh bởi các nút bấm vật lý cho các chức năng thiết yếu. Mẫu BYD Seal 05 DM-i tiêu chuẩn nặng 1.480 kg, trong khi các phiên bản cao hơn nặng 1.580 kg. Tất cả các phiên bản đều có bánh xe 16 hoặc 17 inch. Chiếc xe BYD Seal 05 DM-i được trang bị động cơ hút khí tự nhiên 1,5L với công suất tối đa 74 kW và động cơ điện 120 kW do bộ phận Changsha của BYD sản xuất. Xe sử dụng Pin Blade của BYD, có hai dung lượng: 7,68 kWh và 15,9 kWh. Các loại pin này cung cấp phạm vi hoạt động bằng điện lần lượt là 43 km và 90 km theo WLTC. Mức tiêu thụ nhiên liệu ở chế độ hybrid của xe BYD Seal 05 DM-i là từ 3,9 đến 3,98 lít xăng/100 km và phạm vi kết hợp khi sạc đầy và đổ đầy bình xăng vượt quá 2.000 km. Dòng xe Seal đã đóng góp 389.339 xe vào tổng doanh số bán xe điện của BYD là 4.272.145 xe vào năm 2024. Chỉ riêng trong tháng 12, dòng xe Seal đã bán được 45.937 xe. Seal 05 DM-i gia nhập cùng các mẫu xe khác trong dòng xe Seal, chẳng hạn như Seal 06 DM-i và Seal 07 DM-i . Video: Giới thiệu mẫu xe sedan BYD Seal 05 DM-i 2025.

