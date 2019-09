Toyota Corolla Altis 2019 từ 534 triệu sắp về Việt Nam

Toyota Thái Lan vừa phát hành một video giới thiệu về dòng xe Corolla Altis 2019, dòng xe này sẽ được ra mắt tại Thái Lan vào ngày 13/9. Toyota Corolla Altis 2019 thế hệ thứ 12 được giới thiệu lần đầu tiên vào tháng 11 năm 2018, xe được thiết kế dựa trên nền tảng GA-C. So với người tiền nhiệm, kích thước của mẫu xe sedan Toyota Corolla Altis 2019 dài hơn 10 mm, rộng hơn 5 mm và thấp hơn 45 mm. Thông số dài x rộng x cao của Corolla Altis 2019 là 4.640 x 1.780 x 1.435 mm, chiều dài trục cơ sở vẫn được giữ nguyên ở mức 2.700 mm. Phiên bản Corolla Altis được bán tại Thái Lan có thiết kế tương tự phiên bản bán tại châu Âu. Trong khi đó, tại thị trường Mỹ và Trung Quốc sẽ có một phiên bản khác với tên gọi Toyota Levin. Chưa có thông tin chi tiết về việc sẽ có bao nhiêu tùy chọn dành cho Corolla Altis tại thị trường Thái Lan. Nhưng trang Headlightmag dự đoán sẽ có sẵn 6 tùy chọn khác nhau, trong đó có 3 tùy chọn động cơ xăng hoàn toàn. 2 phiên bản thấp nhất là 1.6 J và 1.6 G, sử dụng động cơ 1.6L hút khí tự nhiên, 4 xy-lanh. Khối động cơ này tạo ra công suất 132 mã lực và mô-men xoắn cực đại 159 Nm, kết hợp cùng hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động CVT. Phiên bản tiếp theo của Corolla Altis là 1.8 GR Sport trang bị động cơ 1.8L, công suất 140 mã lực và mô-men xoắn cực đại 173 Nm, phiên bản này chỉ đi kèm với hộp số tự động CVT. 3 phiên bản còn lại bao gồm 1.8 HV Entry, 1.8 HV Mid và 1.8 HV High được trang bị hệ thống truyền động bao gồm một mô-tơ điện kết hợp cùng động cơ xăng 1.8L. Công suất tạo ra từ khối động cơ hybrid này đạt mức 122 mã lực và mô-men xoắn cực đại 142 Nm. Corolla Altis 2019 được trang bị hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, cảm biến sau xe, hệ thống phát hiện va chạm và màn hình trên kính lái HUD. Ngoài ra, xe còn có thêm gói an toàn Toyota Safety Sense, kiểm soát làn đường, phát hiện điểm mù và nhiều thông tin khác. Chưa có thông tin chính xác về giá bán Toyota Corolla Altis 2019 tại Thái Lan, nhưng nhiều nguồn tin chắc chắn rằng mức giá khởi điểm sẽ từ khoảng 23.000 USD (khoảng 534 triệu đồng) cho phiên bản thông thường và trên 32.700 USD (khoảng 859 triệu đồng) cho phiên bản hybrid. Corolla Altis 2019 là mẫu xe thuộc dòng sedan hạng C, mẫu xe này sẽ là đối trọng của Mazda 3 và Honda Civc. Video: Đánh giá xe Toyota Corolla Altis 2018 tại Việt Nam.

