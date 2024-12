Mitsubishi Triton Athlete 2024 tại Việt Nam có gì hơn các đối thủ?

Video: Xem chi tiết Mitsubishi Triton Athlete 2024 tại Việt Nam.

Phân khúc bán tải bán ra tại thị trường Việt Nam chưa bao giờ đơn giản, chính vì vậy Mitsubishi Triton thế hệ mới với nhiều thay đổi sẽ phải nhắm đến cạnh tranh với "người đồng hương" Toyota Hilux trong thời gian gần. Đáng chú ý, Triton 2024 sẽ khó có thể vượt qua được "ông vua bán tải" Ford Ranger khi đặt lên bàn cân, bởi sở dĩ việc lựa chọn xe bán tải vốn đã ăn sâu vào tiềm thức người dùng Việt.

Ngoại hình và giá bán

Phiên bản Mitsubishi Triton Athlete 2024 cao cấp nhất được nâng cấp mạnh mẽ trong đợt này với nhiều trang bị an toàn cùng hệ thống truyền động mới, hứa hẹn đem lại trải nghiệm cao cấp hơn cho khách hàng, đây sẽ là con bài chủ lực của hãng xe Nhật Bản nhắm đến việc đối đầu trực tiếp cùng Ford Ranger Wildtrak và Toyota Hilux Adventure.

Mitsubishi Triton Athlete 2024 với giá bán trên 900 triệu đồng tại Việt Nam, cạnh tranh với Toyota Hilux Adventure và Ford Ranger Wildtrak.

Mức giá xe Mitsubishi Triton 2024 bản Athlete cao cấp nhất đang khá dễ chịu so với các đối thủ, thấp hơn tới 75 triệu đồng so với Toyota Hilux Adventure và 55 triệu đồng so với Ford Ranger Wildtrak. Tuy nhiên, mẫu bán tải Ford được lắp ráp trong nước nên sẽ hưởng hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ từ Chính phủ đến hết tháng 11/2024 này, giúp giảm vài chục triệu đồng giá lăn bánh.

Mitsubishi Triton 2024 phiên bản Athlete cao cấp nhất đang khá dễ chịu so với các đối thủ, thấp hơn tới 75 triệu đồng so với Toyota Hilux Adventure và 55 triệu đồng so với Ford Ranger Wildtrak.

Kích thước cơ bản của các mẫu xe này có sự chênh lệch không quá nhiều, nhưng đáng chú ý là trục cơ sở của Ford Ranger lên tới 3.270 mm, cho không gian bên trong sẽ lớn hơn, trong khi khoảng sáng gầm của Toyota Hilux lớn nhất cho khả năng đi đường gồ ghề tốt.

Phiên bản cao cấp nhất của Mitsubishi Triton 2024 được nâng cấp mạnh mẽ trong với nhiều trang bị an toàn cùng hệ thống truyền động mới.

Cả ba mẫu xe đều có đường kính bánh mâm 18 inch, cùng với hệ thống treo trước dạng độc lập tay đòn kép và treo sau dạng nhíp lá phổ biến trên các xe bán tải. Dễ dàng nhận thấy thùng xe Triton mới có kích thước khá lớn khi so sánh với các đối thủ, cho khả năng chở đồ tốt, nhưng tiện ích phía sau thùng xe của Ford Ranger Wildtrak cũng rất đáng kể.

Động cơ, trang bị và an toàn

Hệ thống truyền động của Mitsubishi Triton Athlete 2024 được nâng cấp mạnh mẽ lên máy dầu 2.4L tăng áp kép, cho công suất tối đa 201 mã lực và mô-men xoắn 470 Nm, nhưng con số này vẫn nằm ở mức thấp hơn 2 đối thủ còn lại; đồng thời, xe tiếp tục sử dụng hộp số tự động 6 cấp chưa quá đột biến, nhưng đã được bổ sung 7 chế độ lái trên các điều kiện địa hình riêng biệt - một bổ sung đáng giá đối với người ưa trải nghiệm offroad.

Hệ thống truyền động của Mitsubishi Triton Athlete 2024 được nâng cấp mạnh mẽ lên máy dầu 2.4L tăng áp kép, cho công suất tối đa 201 mã lực và mô-men xoắn 470 Nm.

Trong khi đó, Toyota Hilux Adventure được trang bị cỗ máy dung tích lớn nhất nhưng chưa cho sức mạnh tương xứng, cùng với trợ lực lái dạng thủy lực sẽ không làm hài lòng nhiều khách hàng. Hệ thống truyền động vẫn là ưu điểm lớn nhất của Ford Ranger Wildtrak với nhiều trang bị mang đến cả công suất và mô-men xoắn cao cùng với các tính năng hỗ trợ vượt địa hình tốt.

Về tiện nghi, Mitsubishi Triton Athlete mới được bổ sung khá hợp lý và hài hòa về các trang bị ở bên ngoài và bên trong, đáng chú ý nhất có lẽ là nội thất bọc da kết hợp da lộn, hệ thống đèn LED toàn bộ; trong khi Toyota Hilux sở hữu hệ thống giải trí đáng chú ý với 9 loa JBL cao cấp hơn hẳn cùng hộp làm mát khá độc đáo trong phân khúc.

Mitsubishi Triton Athlete mới được bổ sung khá hợp lý và hài hòa về các trang bị ở bên ngoài và bên trong.

Ford Ranger Wildtrak lại có ưu thế với màn hình cỡ lớn nhất được đặt theo chiều dọc, cùng tính năng phanh tay điện tử độc nhất so với các đối thủ cùng với nhiều tiện ích dành cho thùng xe như: Tích hợp bậc lên xuống, ổ cắm điện 12V và 230V và khả năng nâng hạ thùng có trợ lực.

Dễ nhận thấy Mitsubishi muốn người tiêu dùng tập trung sự chú ý đến các tính năng an toàn trên Triton Athlete mới với hàng loạt tính năng hỗ trợ lái xe, đặc biệt là gói công nghệ an toàn đầu tiên trong tầm giá này là Mitsubishi Motors Safety Sensing gồm 6 tính năng khác nhau, đồng thời còn bổ sung thêm hệ thống kiểm soát vào cua chủ động (AYC).

Mitsubishi muốn người tiêu dùng tập trung sự chú ý đến các tính năng an toàn trên Triton Athlete mới với hàng loạt tính năng hỗ trợ lái xe.

Đây là những ưu thế của xe khi so sánh với 2 đối thủ còn lại, nhưng Ford Ranger Wildtrak và Toyota Hilux Adventure cũng có khá đa dạng các tính năng an toàn và hỗ trợ người lái khác nhau, đặc biệt là cùng có khả năng cảnh báo và hạn chế va chạm phía trước rất cần thiết hiện nay, cùng với các trang bị camera toàn cảnh, cảm biến hỗ trợ cả trước và sau cùng 7 túi khí.

Kết luận

Mẫu xe bán tải Mitsubishi Triton Athlete 2024 đã tìm ra một lợi thế để bám theo trên con đường cạnh tranh trong phân khúc xe bán tải tầm giá 900 triệu đồng, chính là đẩy mạnh về hệ thống an toàn cùng với giá bán hợp lý, trang bị về tiện ích và hệ thống truyền động không thua kém đối thủ, điều này sẽ tiếp tục giúp hạng thu hút đáng kể lượng khách hàng phổ thông hơn nhưng vẫn có nhu cầu tiếp cận và trải nghiệm khả năng vượt địa hình tốt của một mẫu bán tải.

Mitsubishi Triton Athlete 2024 với thế mạnh là hệ thống an toàn cùng với giá bán hợp lý, trang bị về tiện ích và hệ thống truyền động mạnh mẽ.

Toyota Hilux Adventure sẽ là một lựa chọn cần cân nhắc khi có giá bán quá cao so với các đối thủ khác, trang bị không quá đặc biệt, những yếu tố khó tạo nên động lực cho khách hàng "móc hầu bao" nếu không có ưu đãi lớn. Trong khi đó, Ford Ranger Wildtrak vẫn sẽ là lựa chọn hợp lý với các dân chơi bán tải, nếu sành sỏi và nhắm đến các mục đích cụ thể hơn nữa, nhiều người dùng sẽ chi thêm tiền để lựa chọn phiên bản StormTrack hay nâng hẳn lên cao cấp hơn như Ranger Raptor.