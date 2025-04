Cận cảnh Honda City Drival chỉ 625 triệu, đẹp như Civic Type R

Honda City không nổi tiếng với những phiên bản hiệu suất cao như Civic Type R. Tuy nhiên, mới đây, hãng Honda đã bổ sung phiên bản giới hạn mới cho mẫu xe này với chiếc Honda City Drival 2025 mới phong cách thiết kế như đàn anh Civic Type R tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Bangkok (BIMS) 2025. Là phiên dành cho thị trường Thái Lan, mẫu xe này có tên gọi đầy đủ là Honda City Drival bản đặc biệt. Xe được phát triển từ phiên bản e:HEV RS cao cấp nhất của dòng Honda City Hatchback với thiết kế thể thao hơn. Honda City Drival chỉ có một màu sơn duy nhất là trắng ngọc trai Pearl White, kết hợp với các chi tiết đen bóng nổi bật. Điểm nhấn đáng chú ý nhất là bộ body kit thể thao, bao gồm cánh lướt gió trước, ốp hông, cản sau mở rộng kèm bộ khuếch tán và đặc biệt là cánh gió lớn phía sau. Bộ mâm 16 inch mới giúp hoàn thiện diện mạo thể thao của Honda City phiên bản giới hạn. Hãng Honda cũng loại bỏ hoàn toàn các chi tiết mạ crôm của City tiêu chuẩn, thay vào đó là lưới tản nhiệt, logo, gương chiếu hậu và nóc được sơn đen bóng. Bên trong xe, Honda City Drival tiếp tục được áp dụng phong cách thể thao với ghế bọc da đen kèm chỉ khâu đỏ nổi bật. Được ra đời dựa trên phiên bản cao cấp e:HEV RS nên City Drival sở hữu trang bị đầy đủ, từ màn hình thông tin giải trí 8 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, hệ thống âm thanh 8 loa và điều hòa tự động. Các công nghệ an toàn chủ động ADAS nằm trong gói Honda Sensing cũng xuất hiện trên mẫu xe này, bao gồm hệ thống hỗ trợ giữ làn đường và kiểm soát hành trình thích ứng. Dù có ngoại hình hầm hố hơn nhưng đáng tiếc là Honda City Drival không có bất kỳ nâng cấp nào về hiệu suất động cơ. Xe vẫn sử dụng hệ truyền động hybrid e:HEV với động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 97 mã lực, kết hợp với mô-tơ điện mạnh 108 mã lực (80 kW). Toàn bộ sức mạnh được truyền tới cầu trước thông qua hộp số tự động e-CVT. Tại thị trường Thái Lan, mức giá xe Honda City Drival Edition có giá khởi điểm từ 829.000 Baht (khoảng 625 triệu đồng). Với giá bán này, Drival trở thành phiên bản đắt nhất của dòng City ở xứ sở Chùa Vàng. Để so sánh, Honda City phiên bản S+ tiêu chuẩn có giá từ 599.000 Baht (451 triệu đồng) trong khi City e:HEV RS cao cấp nhất có giá 799.000 Baht (602 triệu đồng). Thế hệ hiện tại của mẫu sedan hạng B Honda City ra mắt vào năm 2019, tiếp theo là kiểu dáng hatchback vào năm 2020. Cả hai đã được bổ sung phiên bản nâng cấp giữa vòng đời vào các năm 2023 và 2024. Mẫu xe này hiện được phân phối tại nhiều thị trường ở châu Á, Trung Đông và Mỹ Latinh, là một lựa chọn hợp túi tiền hơn so với Honda Civic. Video: Giới thiệu Honda City Drival 2025 tại Thái Lan.

